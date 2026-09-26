Santa Cruz avança em processo da SAF após aprovação de cessão de direitos ao Grupo Matix
Assembleia realizada na última sexta-feira aprovou instrumentos relacionados à operação e abriu caminho para os próximos passos da SAF coral
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O Santa Cruz avançou em mais uma etapa do processo de transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Na última sexta-feira (25), a Cobra Coral Participações S.A. realizou uma Assembleia Geral Extraordinária que aprovou os instrumentos relacionados à cessão de direitos e obrigações da operação para a Matix.
O clube informou que recebeu a comunicação oficial sobre a assembleia e classificou a aprovação como um importante avanço para a operação da SAF. A partir da conclusão dessa etapa, o Santa Cruz afirma que seguirá para os próximos procedimentos previstos no processo.
O que foi aprovado na assembleia da SAF do Santa Cruz?
Segundo o comunicado divulgado pelo Santa Cruz, a assembleia aprovou os instrumentos relativos à cessão à Matix dos direitos e obrigações decorrentes do Contrato de Compra e Venda de Ações sob Unidade Produtiva Isolada.
A decisão também envolve o Compromisso de Investimentos e Outras Avenças, celebrado entre o Santa Cruz e a Cobra Coral, além dos documentos relacionados à operação.
O comunicado foi divulgado pelo clube na sexta-feira (25), mesma data em que ocorreu a Assembleia Geral Extraordinária.
Santa Cruz já havia aprovado mudança no comando da SAF
A nova etapa ocorre após uma decisão tomada pelo Conselho Deliberativo do Santa Cruz em setembro. No dia 11, os conselheiros ratificaram a nova proposta para a transformação do clube em SAF.
O modelo aprovado prevê um montante de R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos. O valor permaneceu o mesmo em relação à proposta apresentada anteriormente.
Na mesma reunião, foi aprovada a transferência de 90% das ações da Cobra Coral S.A. para o Grupo Matix, formalizando a mudança no comando da SAF do Santa Cruz.
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Quem participa da nova SAF do Santa Cruz?
No início do mês, empresário Paraj Tyle participou da reunião no Arruda como representante da família Tyle. Thairo Arruda também esteve presente e deverá assumir a função de CEO, além de atuar como investidor.
Os dois participaram do encontro ao lado do presidente do Conselho Deliberativo, Victor Pessoa de Melo, do presidente executivo, Bruno Rodrigues, e do vice-presidente do Conselho, Álvaro Maia.