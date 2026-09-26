Santa Cruz avança em processo da SAF após aprovação de cessão de direitos ao Grupo Matix

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Assembleia realizada na última sexta-feira aprovou instrumentos relacionados à operação e abriu caminho para os próximos passos da SAF coral

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O Santa Cruz avançou em mais uma etapa do processo de transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Na última sexta-feira (25), a Cobra Coral Participações S.A. realizou uma Assembleia Geral Extraordinária que aprovou os instrumentos relacionados à cessão de direitos e obrigações da operação para a Matix.

O clube informou que recebeu a comunicação oficial sobre a assembleia e classificou a aprovação como um importante avanço para a operação da SAF. A partir da conclusão dessa etapa, o Santa Cruz afirma que seguirá para os próximos procedimentos previstos no processo.





O que foi aprovado na assembleia da SAF do Santa Cruz?

Segundo o comunicado divulgado pelo Santa Cruz, a assembleia aprovou os instrumentos relativos à cessão à Matix dos direitos e obrigações decorrentes do Contrato de Compra e Venda de Ações sob Unidade Produtiva Isolada.

A decisão também envolve o Compromisso de Investimentos e Outras Avenças, celebrado entre o Santa Cruz e a Cobra Coral, além dos documentos relacionados à operação.

O comunicado foi divulgado pelo clube na sexta-feira (25), mesma data em que ocorreu a Assembleia Geral Extraordinária.

Santa Cruz já havia aprovado mudança no comando da SAF

A nova etapa ocorre após uma decisão tomada pelo Conselho Deliberativo do Santa Cruz em setembro. No dia 11, os conselheiros ratificaram a nova proposta para a transformação do clube em SAF.

O modelo aprovado prevê um montante de R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos. O valor permaneceu o mesmo em relação à proposta apresentada anteriormente.

Na mesma reunião, foi aprovada a transferência de 90% das ações da Cobra Coral S.A. para o Grupo Matix, formalizando a mudança no comando da SAF do Santa Cruz.

Quem participa da nova SAF do Santa Cruz?

No início do mês, empresário Paraj Tyle participou da reunião no Arruda como representante da família Tyle. Thairo Arruda também esteve presente e deverá assumir a função de CEO, além de atuar como investidor.

Os dois participaram do encontro ao lado do presidente do Conselho Deliberativo, Victor Pessoa de Melo, do presidente executivo, Bruno Rodrigues, e do vice-presidente do Conselho, Álvaro Maia.