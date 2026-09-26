Resultado Floresta x Santa Cruz pela Série C: acompanhe o placar do jogo deste sábado

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Tricolor pode confirmar o acesso à Série B de 2027 neste sábado; veja o placar e acompanhe as principais informações da partida; confira detalhes

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O Santa Cruz entra em campo neste sábado (26) para enfrentar o Floresta pela 4ª rodada do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada às 17h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

O Tricolor chega ao confronto com nove pontos e 100% de aproveitamento nesta fase da competição. Uma vitória garante matematicamente o acesso à Série B de 2027.

Resultado Floresta x Santa Cruz pela Série C

Acompanhe nesta matéria o placar de Floresta x Santa Cruz e as principais atualizações da partida pela Série C do Campeonato Brasileiro.

Floresta 0 x 0 Santa Cruz

O Santa Cruz ainda disputa mais duas partidas após o confronto deste sábado: contra o Maringá, em casa, e diante do Botafogo-PB.

Onde assistir a Floresta x Santa Cruz

A partida terá transmissão do canal SportyNet, no YouTube. O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, também acompanha o confronto, com transmissão pelo canal da emissora no YouTube e pelo aplicativo JC PE.

Direto de Fortaleza, Aroldo Costa narra o jogo, com participação do repórter Igor Moura. Nas redes sociais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, o repórter Manuel Dias acompanha os bastidores da partida.

Ficha do jogo - Floresta x Santa Cruz

Floresta

Dheimison; Islan, Zulu e João Victor; Eliandro, Nonato, Natan Costa e Caíque; Daniel Baianinho, Rafinha e Garraty. Técnico: Leston Júnior

Santa Cruz

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Edson Miranda, William Alves e Matheus Vinícius; Pedro Favela, Silva e Everaldo; João Pedro, Renato e Eron. Técnico: Cristian de Souza.

Ficha técnica

