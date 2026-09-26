fechar
Santa Cruz |

Resultado Floresta x Santa Cruz pela Série C: acompanhe o placar do jogo deste sábado

Tricolor pode confirmar o acesso à Série B de 2027 neste sábado; veja o placar e acompanhe as principais informações da partida; confira detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 26/09/2026 às 16:55
- JAILTON JR./JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Santa Cruz entra em campo neste sábado (26) para enfrentar o Floresta pela 4ª rodada do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada às 17h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

O Tricolor chega ao confronto com nove pontos e 100% de aproveitamento nesta fase da competição. Uma vitória garante matematicamente o acesso à Série B de 2027.

Resultado Floresta x Santa Cruz pela Série C

Acompanhe nesta matéria o placar de Floresta x Santa Cruz e as principais atualizações da partida pela Série C do Campeonato Brasileiro.

  • Floresta 0 x 0 Santa Cruz

O Santa Cruz ainda disputa mais duas partidas após o confronto deste sábado: contra o Maringá, em casa, e diante do Botafogo-PB.

Onde assistir a Floresta x Santa Cruz

A partida terá transmissão do canal SportyNet, no YouTube. O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, também acompanha o confronto, com transmissão pelo canal da emissora no YouTube e pelo aplicativo JC PE.

Direto de Fortaleza, Aroldo Costa narra o jogo, com participação do repórter Igor Moura. Nas redes sociais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, o repórter Manuel Dias acompanha os bastidores da partida.

Ficha do jogo - Floresta x Santa Cruz

Floresta

  • Dheimison; Islan, Zulu e João Victor; Eliandro, Nonato, Natan Costa e Caíque; Daniel Baianinho, Rafinha e Garraty. Técnico: Leston Júnior

Santa Cruz

  • Thiago Coelho; Thiago Ennes, Edson Miranda, William Alves e Matheus Vinícius; Pedro Favela, Silva e Everaldo; João Pedro, Renato e Eron. Técnico: Cristian de Souza.

Ficha técnica

  • Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE.
  • Horário: 17h (de Brasília).
  • Árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL).
  • Assistentes: Maria de Fátima Mendonça da Trindade e Fernanda Félix da Silva (ambas de AL).
  • VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Transmissão Floresta x Santa Cruz ao vivo na Rádio Jornal: acompanhe o jogo pela Série C
TRANSMISSÃO

Transmissão Floresta x Santa Cruz ao vivo na Rádio Jornal: acompanhe o jogo pela Série C
Santa Cruz avança em processo da SAF após aprovação de cessão de direitos ao Grupo Matix
SAF DO SANTA CRUZ

Santa Cruz avança em processo da SAF após aprovação de cessão de direitos ao Grupo Matix

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.