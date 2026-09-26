Resultado Floresta x Santa Cruz pela Série C: acompanhe o placar do jogo deste sábado
Tricolor pode confirmar o acesso à Série B de 2027 neste sábado; veja o placar e acompanhe as principais informações da partida; confira detalhes
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O Santa Cruz entra em campo neste sábado (26) para enfrentar o Floresta pela 4ª rodada do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada às 17h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.
O Tricolor chega ao confronto com nove pontos e 100% de aproveitamento nesta fase da competição. Uma vitória garante matematicamente o acesso à Série B de 2027.
Resultado Floresta x Santa Cruz pela Série C
Acompanhe nesta matéria o placar de Floresta x Santa Cruz e as principais atualizações da partida pela Série C do Campeonato Brasileiro.
- Floresta 0 x 0 Santa Cruz
O Santa Cruz ainda disputa mais duas partidas após o confronto deste sábado: contra o Maringá, em casa, e diante do Botafogo-PB.
Onde assistir a Floresta x Santa Cruz
A partida terá transmissão do canal SportyNet, no YouTube. O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, também acompanha o confronto, com transmissão pelo canal da emissora no YouTube e pelo aplicativo JC PE.
Direto de Fortaleza, Aroldo Costa narra o jogo, com participação do repórter Igor Moura. Nas redes sociais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, o repórter Manuel Dias acompanha os bastidores da partida.
Ficha do jogo - Floresta x Santa Cruz
Floresta
- Dheimison; Islan, Zulu e João Victor; Eliandro, Nonato, Natan Costa e Caíque; Daniel Baianinho, Rafinha e Garraty. Técnico: Leston Júnior
Santa Cruz
- Thiago Coelho; Thiago Ennes, Edson Miranda, William Alves e Matheus Vinícius; Pedro Favela, Silva e Everaldo; João Pedro, Renato e Eron. Técnico: Cristian de Souza.
Ficha técnica
- Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE.
- Horário: 17h (de Brasília).
- Árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL).
- Assistentes: Maria de Fátima Mendonça da Trindade e Fernanda Félix da Silva (ambas de AL).
- VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).