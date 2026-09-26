Melhores momentos de Floresta 1 x 1 Santa Cruz pela Série C

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Rafael Índio abriu o placar, Renato empatou com golaço de falta e VAR anulou gol do Floresta no último lance em jogo dramático em Fortaleza

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Floresta e Santa Cruz empataram por 1 a 1 neste sábado (26), no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela quarta rodada do quadrangular final da Série C.



Rafael Índio abriu o placar para o time cearense aos 15 minutos do primeiro tempo. Renato garantiu o empate coral aos 39 da etapa final, em uma cobrança de falta que decidiu o resultado.



O jogo ainda reservou emoção até o último lance, com expulsão de Alex Ruan e um gol do Floresta anulado pelo VAR aos 54 minutos.

O Floresta criou as primeiras oportunidades. Thiago Coelho precisou trabalhar logo no início, enquanto William Alves também apareceu para evitar um gol em cima da linha.



Aos 15 minutos, Rafael Índio aproveitou a pressão da equipe cearense e marcou de cabeça para fazer 1 a 0.



O próprio atacante ainda teve a oportunidade de ampliar ao roubar a bola de William Alves e sair diante de Thiago Coelho, mas finalizou por cima.



O Floresta também chegou a balançar a rede com Rafa Marcos ainda no primeiro tempo, mas o lance foi anulado por impedimento.



O Santa Cruz melhorou depois do intervalo. Everaldo obrigou Dheimison a fazer grande defesa logo aos cinco minutos, enquanto Cristian de Souza aumentou o poder ofensivo durante a etapa final.



Mesmo pressionando, o Tricolor também deu espaços. Thiago Coelho fez intervenções importantes e impediu que o Floresta ampliasse.



Aos 39 minutos, veio o empate. Renato cobrou falta frontal com categoria e marcou um golaço para fazer 1 a 1.

A partida ficou ainda mais tensa nos acréscimos. Alex Ruan recebeu cartão vermelho aos 53 minutos após revisão do VAR.



Na sequência, João Victor colocou a bola na rede e chegou a comemorar o segundo gol do Floresta aos 54 minutos.



O VAR entrou novamente em ação e anulou o lance. O placar permaneceu em 1 a 1, resultado que manteve o Santa Cruz invicto e na liderança do Grupo A.