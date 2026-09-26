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Santa Cruz | Notícia

Classificação da Série C: Santa Cruz lidera Grupo A com 10 pontos

Após empate com o Floresta, Santa Cruz chega aos 10 pontos, mantém liderança do Grupo A e fica próximo de confirmar o acesso à Série B

Por Thiago Wagner Publicado em 26/09/2026 às 19:48
Jogadores do Santa Cruz comemorando a vitória na Arena de Pernambuco.
Jogadores do Santa Cruz comemorando a vitória na Arena de Pernambuco. - JAILTON JR./JC IMAGEM

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O Santa Cruz segue na liderança do Grupo A do quadrangular final da Série C. Após o empate por 1 a 1 com o Floresta, neste sábado (26), no estádio Presidente Vargas, o Tricolor chegou aos dez pontos e manteve a vantagem na disputa pelo acesso.

O Maringá aparece na segunda colocação, com sete pontos. A equipe paranaense empatou por 0 a 0 com o Botafogo-PB, em João Pessoa, e também continua dentro da zona de acesso.

O Floresta ocupa a terceira posição, com quatro pontos. O Botafogo-PB, por sua vez, aparece na lanterna da chave, com apenas um.

Classificação do Grupo A

  1. Santa Cruz - 10
  2. Maringá - 7
  3. Floresta - 4
  4. Botafogo-PB - 1

Além de permanecer invicto no quadrangular, o Santa Cruz possui a melhor campanha da chave, com quatro gols marcados e apenas um sofrido.

Próxima rodada pode definir acesso

A quinta rodada será decisiva. O Santa Cruz recebe justamente o Maringá no sábado (3), às 17h, em confronto direto pelas duas primeiras colocações.

No mesmo horário, Floresta e Botafogo-PB se enfrentam novamente no estádio Presidente Vargas.
Uma combinação simples já garante matematicamente o retorno coral à Série B antes da última rodada. Basta apenas o empate.

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Thiago Wagner

tsilva@jc.com.br

Coordenador de Esportes – TV e Digital do SJCC. Jornalista formado pela UFPE (2013), economista pela UFPE (2025) e aluno do MBA em Gestão de Negócios Digitais e Inteligência Artificial da USP/Esalq. Atua na cobertura esportiva desde 2011. No SJCC, trabalhou no Blog do Torcedor como estagiário, repórter e coordenador; foi editor-assistente de Esportes do JC e do Portal JCPE. Em 2015, concluiu o Curso Estado de Jornalismo, em parceria com a Universidade de Navarra, da Espanha.

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