Classificação da Série C: Santa Cruz lidera Grupo A com 10 pontos

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Após empate com o Floresta, Santa Cruz chega aos 10 pontos, mantém liderança do Grupo A e fica próximo de confirmar o acesso à Série B

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O Santa Cruz segue na liderança do Grupo A do quadrangular final da Série C. Após o empate por 1 a 1 com o Floresta, neste sábado (26), no estádio Presidente Vargas, o Tricolor chegou aos dez pontos e manteve a vantagem na disputa pelo acesso.



O Maringá aparece na segunda colocação, com sete pontos. A equipe paranaense empatou por 0 a 0 com o Botafogo-PB, em João Pessoa, e também continua dentro da zona de acesso.



O Floresta ocupa a terceira posição, com quatro pontos. O Botafogo-PB, por sua vez, aparece na lanterna da chave, com apenas um.



Classificação do Grupo A

Santa Cruz - 10

Maringá - 7

Floresta - 4

Botafogo-PB - 1

Além de permanecer invicto no quadrangular, o Santa Cruz possui a melhor campanha da chave, com quatro gols marcados e apenas um sofrido.



Próxima rodada pode definir acesso



A quinta rodada será decisiva. O Santa Cruz recebe justamente o Maringá no sábado (3), às 17h, em confronto direto pelas duas primeiras colocações.



No mesmo horário, Floresta e Botafogo-PB se enfrentam novamente no estádio Presidente Vargas.

Uma combinação simples já garante matematicamente o retorno coral à Série B antes da última rodada. Basta apenas o empate.