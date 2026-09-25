Floresta x Santa Cruz ao vivo (26/09): onde assistir, horário e escalações

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O Tricolor do Arruda só precisa de uma vitória simples para garantir o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro de forma antecipada

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O Santa Cruz está muito perto de conquistar o acesso na Série C do Campeonato Brasileiro. O Tricolor visita o Floresta, às 17h (de Brasília), neste sábado (26), no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O duelo é válido pela 4ª rodada do Quadrangular Final. Na rodada anterior, o clube pernambucano acabou com a vitória por 1x0.

Para garantir matematicamente uma vaga na Série B de 2027, a Cobra Coral precisa apenas de uma vitória simples. Em caso de empate, terá que torcer por uma derrota do Maringá no jogo contra o Botafogo-PB, que acontece no mesmo dia e horário, em João Pessoa, na Paraíba.

Na classificação do Grupo B, o Santa Cruz possui 100% de aproveitamento e nove pontos. Já o Maringá é o vice-líder com seis. O Floresta vem atrás com três e o Botafogo-PB está na lanterna com nenhum ponto marcado.

Vale lembrar que, além do confronto contra o Floreste, o Santa Cruz ainda disputa mais duas partidas: Maringá (casa) e Botafogo-PB, respectivamente. Se ficar na liderança da chave, ainda brigará pelo título com o primeiro colocado do outro grupo que tem Paysandu, Brusque, Inter de Limeira e Ferroviária.

Cobra Coral

O técnico Cristian de Souza possui dois desfalques para o jogo decisivo contra o Floresta. O zagueiro Eurico e o atacante Ronald estão vetados pelo departamento médico. O defensor possui uma lesão muscular grau um na coxa, enquanto o outro se recuperar de uma contusão grau dois na coxa.

"Temos três jogos para conquistar o objetivo maior. Os jogadores estão muito concentrados, unidos e fortalecidos internamente para nada nos atrapalhar e tirar o nosso foco. Organização defensiva é uma obrigação nossa para sermos competitivos, chegar num quadrangular tão equilibrado e ter a condição do acesso", afirmou o técnico coral Cristian de Souza.

"As equipes que não defenderam bem ficaram pelo caminho. Isso não é uma premissa nossa, é de todo mundo. Quem está no futebol atualizado hoje, independentemente da divisão, tem que defender", completou.

Adversário

O técnico Leston Júnior, que já defendeu o Santa Cruz em duas oportunidades, deve repetir a escalação do último embate entre as equipes. O único desfalque continua sendo o zagueiro Valdo.

Rádio Jornal ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Santa Cruz pela Série C. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE.

Direto de Fortaleza, Aroldo Costa narra a partida e ainda contará com a companhia do repórter Igor Moura. Nas redes sociais de todo o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, o repórter Manuel Dias conta os bastidores do jogo.

Na telinha, a partida será exibida pelo canal SportyNet (Youtube).

Ficha do jogo - Floresta x Santa Cruz

Floresta

Dheimison; Islan, Zulu e João Victor; Eliandro, Nonato, Natan Costa e Caíque; Daniel Baianinho, Rafinha e Garraty. Técnico: Leston Júnior

Santa Cruz

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Edson Miranda, William Alves e Matheus Vinícius; Pedro Favela, Silva e Everaldo; João Pedro, Renato e Eron. Técnico: Cristian de Souza.

Floresta

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE.

Horário: 17h (de Brasília).

Árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL).

Assistentes: Maria de Fátima Mendonça da Trindade e Fernanda Félix da Silva (ambas de AL).

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).