Floresta x Santa Cruz: nova parcial aponta 2 mil ingressos vendidos para torcida coral
Nova atualização da venda aponta que dois mil bilhetes já foram comercializados; torcida coral tem direito a seis mil entradas no Presidente Vargas
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O Santa Cruz já vendeu 2 mil ingressos para sua torcida no confronto contra o Floresta, neste sábado (26), às 17h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Com a nova parcial, restam 4 mil entradas disponíveis para os torcedores corais.
A torcida do Santa Cruz tem direito a uma carga total de 6 mil ingressos para a partida, válida pela quarta rodada do quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro.
Os ingressos podem ser adquiridos pela internet, por meio do Arena Pass.
Santa Cruz pode garantir o acesso à Série B
O confronto em Fortaleza pode marcar o retorno do Santa Cruz à segunda divisão nacional. O Tricolor lidera o Grupo B com nove pontos, após vencer os três primeiros jogos do quadrangular, e mantém 100% de aproveitamento.
Uma vitória sobre o Floresta garante matematicamente o acesso à Série B de 2027, independentemente dos demais resultados da rodada.
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O acesso também pode ser confirmado com um empate. Nesse cenário, o Santa Cruz precisa torcer para que o Maringá perca para o Botafogo-PB, em João Pessoa.
O Floresta definiu a divisão do Presidente Vargas para o confronto. A torcida do Santa Cruz ocupará o Setor Arquibancada Laranja, enquanto os torcedores do clube cearense ficarão no Setor Social.