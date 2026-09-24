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Floresta x Santa Cruz: ingressos estão esgotados para o jogo que pode confirmar o acesso da Cobra Coral

Torcida coral ocupará toda a Arquibancada Laranja do Presidente Vargas, em Fortaleza, no confronto deste sábado pela Série C; confira detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 24/09/2026 às 10:36
Imagem da torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco.
Imagem da torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco. - Jailton Jr/JC Imagem

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O Santa Cruz esgotou os ingressos destinados à sua torcida para o confronto contra o Floresta, neste sábado (26), às 17h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A partida é válida pela quarta rodada do quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro e pode marcar o retorno do Tricolor à Série B.

Clube mandante, o Floresta definiu que os torcedores do Santa Cruz ficarão no Setor Arquibancada Laranja, que corresponde a toda a arquibancada central do estádio. A estimativa é que o espaço comporte entre 6 mil e 7 mil torcedores, dependendo da configuração utilizada para a partida.

Com os ingressos esgotados, a expectativa é de forte presença da torcida coral em Fortaleza para um dos jogos mais importantes do clube na temporada.

Santa Cruz pode garantir o acesso neste sábado

O jogo contra o Floresta pode ser histórico para o Santa Cruz. O Tricolor lidera o Grupo B com nove pontos e tem 100% de aproveitamento após vencer os três primeiros compromissos do quadrangular.

Uma vitória em Fortaleza garante matematicamente o acesso à Série B de 2027, independentemente dos demais resultados da rodada.

Existe ainda outra combinação que pode confirmar a classificação antes do próximo jogo em casa: o Santa Cruz precisa empatar com o Floresta e torcer para que o Maringá seja derrotado pelo Botafogo-PB, em João Pessoa.

Torcida coral terá setor inteiro no Presidente Vargas

O Floresta ficará com o Setor Social, enquanto a torcida do Santa Cruz ocupará toda a Arquibancada Laranja.

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Considerando a capacidade máxima do estádio e a configuração definida para o confronto, o espaço destinado aos visitantes poderá receber entre 6 mil e 7 mil torcedores.

A carga representa aproximadamente entre 20% e 30% da capacidade total do Presidente Vargas, conforme a estimativa considerada para o setor.

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Jogo contra o Maringá já tem ingressos à venda

Enquanto a torcida coral esgotou os ingressos para o duelo em Fortaleza, o Santa Cruz já iniciou a comercialização das entradas para o próximo compromisso como mandante no quadrangular.

O Tricolor enfrenta o Maringá no dia 3 de outubro, às 17h, na Arena de Pernambuco, pela quinta rodada da fase decisiva da Série C. Os ingressos estão disponíveis pela internet, através do site FutebolCard, com valores entre R$ 40 e R$ 100, de acordo com o setor.

Apesar de o confronto contra o Maringá ser o próximo jogo do Santa Cruz como mandante, a equipe pode chegar à Arena de Pernambuco já com o acesso garantido.

Duelo com o Maringá pode valer liderança do grupo

Caso confirme o acesso diante do Floresta, o Santa Cruz terá um novo objetivo no confronto seguinte. A equipe passará a concentrar a disputa na liderança do Grupo B e na classificação para a final da Série C.

Após a quinta rodada, ainda haverá mais um compromisso pela fase decisiva. O Santa Cruz enfrenta o Botafogo-PB no dia 10 de outubro, no Almeidão, pela sexta rodada do quadrangular.

Por enquanto, porém, a atenção está totalmente voltada para Fortaleza. Com os ingressos esgotados para o setor visitante, a torcida coral prepara uma grande presença no Presidente Vargas para acompanhar a partida que pode confirmar o retorno do Santa Cruz à Série B.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.