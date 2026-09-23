Presidente do Santa Cruz revela como resolveu conflito entre Cristian de Souza e Alex Brasil

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Presidente afirmou que conversou individualmente com treinador e executivo antes de reunir os dois para tratar das divergências durante a Série C

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O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, revelou como conduziu o conflito entre o técnico Cristian de Souza e o executivo de futebol Alex Brasil durante a disputa da Série C. Em entrevista ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o dirigente afirmou que atuou como mediador para evitar a saída de um dos profissionais.

O episódio ocorreu em julho, durante um período de pressão no clube. O Santa Cruz vinha de uma derrota para o Figueirense, na Arena de Pernambuco, e também enfrentava problemas financeiros e atrasos nos pagamentos ao elenco.

Entenda o conflito entre Cristian e Alex Brasil

Naquele período, Cristian de Souza e Alex Brasil reconheceram a existência de divergências relacionadas ao trabalho. Entre os pontos de desgaste estavam decisões envolvendo contratações e o planejamento do departamento de futebol.

O ambiente ficou ainda mais tenso após uma discussão registrada numa segunda-feira, 27 de julho. O episódio envolveu o lateral-esquerdo Zé Mário e um integrante da comissão técnica comandada por Cristian.

A situação aumentou a pressão sobre a continuidade do treinador e do executivo de futebol no mesmo departamento. Nos bastidores, a relação entre os dois chegou a ser tratada como incompatível.

Bruno Rodrigues diz que não houve briga

Ao relembrar o episódio, Bruno Rodrigues afirmou que havia discordâncias entre Cristian e Alex Brasil, mas negou que o caso tivesse alcançado a dimensão de uma briga entre os profissionais.

“Cada um, na sua posição, no seu trabalho, tem prestado um excelente serviço ao Santa Cruz, e eu sou testemunha disso. Então, não queria perder nenhum dos dois, nenhum dos dois profissionais”, afirmou.

O presidente reconheceu a existência do conflito, mas classificou o problema como uma divergência profissional.

“Tinha realmente alguma discordância, mas muito longe do que alguns apregoaram aí, de que era uma coisa gravíssima, que teve briga. Não teve nada disso. É uma questão pontual: um pensa que é de um jeito, o outro pensa que é de outro”, disse.

Presidente conversou separadamente com os dois

Diante do aumento da tensão, Bruno Rodrigues contou que decidiu conversar primeiro individualmente com Cristian de Souza e Alex Brasil. Na sequência, reuniu os dois para tentar solucionar a situação.

“Eu conversei com cada um individualmente e depois chamei os dois para a mesa. Os dois para a mesa, e conversamos juntos”, relatou.

“Eu não quero e não tenho nenhum interesse em saber da vida de vocês fora do clube. Eu não quero saber se vocês são amigos, se vão almoçar, jantar juntos, se são amigos de família. Não quero saber. Agora, entrou no clube, tem que ter compromisso e tem que ter profissionalismo”, afirmou.