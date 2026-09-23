Presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, revela que dobrou o ‘bicho’ em jogos da Série C

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Dirigente contou que clube aumentou premiações durante a campanha e relembrou valor pago ao elenco após empate com a Ferroviária

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Durante a campanha na Série C, o Santa Cruz adotou a estratégia de pagar aos jogadores premiações além dos valores estabelecidos previamente durante a campanha na Série C. Segundo o presidente Bruno Rodrigues, o clube chegou a dobrar o "bicho" internamente em algumas partidas.

O comentário foi feito durante participação no Fórum Esportivo, da Rádio Jornal. Bruno explicou que a premiação não está necessariamente ligada apenas ao resultado, mas também ao desempenho apresentado pela equipe em determinadas partidas.

“Eu acho que quando o resultado chega e você merece, você tem que ser bem remunerado. Eu vou lhe dar um exemplo: agora mesmo, na Série C, já teve alguns jogos que muita gente não soube, mas a gente dobrou o bicho internamente.”

Bicho mesmo sem vitória



No programa, o presidente citou uma das partidas em que o clube decidiu pagar uma premiação extra. Na nona rodada da primeira fase, contra a Ferroviária, o Santa Cruz teve o goleiro expulso aos oito minutos, depois que ele saiu da área para interceptar um lançamento e derrubou o atacante adversário.

Com um jogador a menos desde o início, o Tricolor sofreu o gol e passou boa parte da partida pressionado. Mesmo assim, conseguiu buscar o empate no segundo tempo e segurou o resultado até o apito final.

Normalmente, segundo Bruno Rodrigues, um empate em casa não dá direito ao pagamento da premiação. Porém, a atuação diante da Ferroviária fez com que o presidente decidisse abrir uma exceção.

"Empate em casa a gente não paga bicho. Mas aquele jogo contra a Ferroviária, que a gente estava perdendo com um a menos, e mesmo assim a gente conseguiu sair com o empate", disse Bruno

Bruno contou que foi ao vestiário após a partida e comunicou aos jogadores que o valor seria pago mesmo sem a vitória.

“Eu acho que foi uma demonstração de raça. Eu fui para o vestiário e disse: ‘Ó, vocês vão receber o bicho’. Não era devido, mas a gente pagou”, afirmou o presidente

O presidente afirmou que esse tipo de iniciativa faz parte da tentativa de manter o elenco motivado ao longo da temporada.

“Então, são circunstâncias. Assim, o que puder ser feito para incentivar, para incrementar o nosso elenco, eu vou fazer. Eu sou muito otimista e eles sabem do meu esforço, eles todos sabem. Então, o que eu puder fazer, será feito.”

Premiação milionária pelo acesso

A política de premiações também aparece no principal objetivo do Santa Cruz nesta temporada. Bruno Rodrigues já revelou que o clube acertou um bicho de R$ 3 milhões com o elenco em caso de acesso à Série B.

O valor supera os R$ 2 milhões pagos pela conquista do acesso na temporada passada.

Santa Cruz próximo da Série B

A premiação pelo acesso pode ser concretizada em breve. O Santa Cruz venceu os três primeiros jogos do quadrangular decisivo da Série C, soma nove pontos e lidera o Grupo B com 100% de aproveitamento.

Na primeira rodada, o Tricolor venceu o Botafogo-PB por 1 a 0, no Arruda. Depois, derrotou o Maringá pelo mesmo placar, fora de casa, e voltou a vencer por 1 a 0 na terceira rodada, diante do Floresta.

Com nove pontos, o Santa Cruz abriu três de vantagem para o Maringá, segundo colocado. O Tricolor ainda não sofreu gols nesta fase.

De acordo com a projeção do Chance de Gol, o Santa Cruz tem 96,5% de chance de conquistar o acesso à Série B e 69,8% de probabilidade de terminar o quadrangular na liderança e avançar à final.

Próximos jogos do Santa Cruz

O próximo compromisso será justamente contra o Floresta, no sábado (26), às 17h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Uma vitória garante matematicamente o acesso à Série B de 2027.

Depois, o Tricolor enfrenta o Maringá, no dia 3 de outubro, às 17h, na Arena de Pernambuco. Na última rodada, encara o Botafogo-PB, no dia 10 de outubro, às 17h, no Almeidão.

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