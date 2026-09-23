fechar
Santa Cruz |

Presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, revela que dobrou o ‘bicho’ em jogos da Série C

Dirigente contou que clube aumentou premiações durante a campanha e relembrou valor pago ao elenco após empate com a Ferroviária

Por Lucas Valle Publicado em 23/09/2026 às 10:12
Imagem dos repórteres Igor Moura e João Victor Amorim entrevistando o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues
Imagem dos repórteres Igor Moura e João Victor Amorim entrevistando o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues - Reprodução/ Fórum Esportivo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Durante a campanha na Série C, o Santa Cruz adotou a estratégia de pagar aos jogadores premiações além dos valores estabelecidos previamente durante a campanha na Série C. Segundo o presidente Bruno Rodrigues, o clube chegou a dobrar o "bicho" internamente em algumas partidas.

O comentário foi feito durante participação no Fórum Esportivo, da Rádio Jornal. Bruno explicou que a premiação não está necessariamente ligada apenas ao resultado, mas também ao desempenho apresentado pela equipe em determinadas partidas.

“Eu acho que quando o resultado chega e você merece, você tem que ser bem remunerado. Eu vou lhe dar um exemplo: agora mesmo, na Série C, já teve alguns jogos que muita gente não soube, mas a gente dobrou o bicho internamente.”

 

Bicho mesmo sem vitória

No programa, o presidente citou uma das partidas em que o clube decidiu pagar uma premiação extra. Na nona rodada da primeira fase, contra a Ferroviária, o Santa Cruz teve o goleiro expulso aos oito minutos, depois que ele saiu da área para interceptar um lançamento e derrubou o atacante adversário.

Com um jogador a menos desde o início, o Tricolor sofreu o gol e passou boa parte da partida pressionado. Mesmo assim, conseguiu buscar o empate no segundo tempo e segurou o resultado até o apito final.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Normalmente, segundo Bruno Rodrigues, um empate em casa não dá direito ao pagamento da premiação. Porém, a atuação diante da Ferroviária fez com que o presidente decidisse abrir uma exceção.

"Empate em casa a gente não paga bicho. Mas aquele jogo contra a Ferroviária, que a gente estava perdendo com um a menos, e mesmo assim a gente conseguiu sair com o empate", disse Bruno

Bruno contou que foi ao vestiário após a partida e comunicou aos jogadores que o valor seria pago mesmo sem a vitória.

“Eu acho que foi uma demonstração de raça. Eu fui para o vestiário e disse: ‘Ó, vocês vão receber o bicho’. Não era devido, mas a gente pagou”, afirmou o presidente

O presidente afirmou que esse tipo de iniciativa faz parte da tentativa de manter o elenco motivado ao longo da temporada.

“Então, são circunstâncias. Assim, o que puder ser feito para incentivar, para incrementar o nosso elenco, eu vou fazer. Eu sou muito otimista e eles sabem do meu esforço, eles todos sabem. Então, o que eu puder fazer, será feito.”

Premiação milionária pelo acesso

A política de premiações também aparece no principal objetivo do Santa Cruz nesta temporada. Bruno Rodrigues já revelou que o clube acertou um bicho de R$ 3 milhões com o elenco em caso de acesso à Série B.

O valor supera os R$ 2 milhões pagos pela conquista do acesso na temporada passada.

Leia Também

Santa Cruz próximo da Série B

A premiação pelo acesso pode ser concretizada em breve. O Santa Cruz venceu os três primeiros jogos do quadrangular decisivo da Série C, soma nove pontos e lidera o Grupo B com 100% de aproveitamento.

Na primeira rodada, o Tricolor venceu o Botafogo-PB por 1 a 0, no Arruda. Depois, derrotou o Maringá pelo mesmo placar, fora de casa, e voltou a vencer por 1 a 0 na terceira rodada, diante do Floresta.

Com nove pontos, o Santa Cruz abriu três de vantagem para o Maringá, segundo colocado. O Tricolor ainda não sofreu gols nesta fase.

De acordo com a projeção do Chance de Gol, o Santa Cruz tem 96,5% de chance de conquistar o acesso à Série B e 69,8% de probabilidade de terminar o quadrangular na liderança e avançar à final.

Próximos jogos do Santa Cruz

O próximo compromisso será justamente contra o Floresta, no sábado (26), às 17h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Uma vitória garante matematicamente o acesso à Série B de 2027.

Depois, o Tricolor enfrenta o Maringá, no dia 3 de outubro, às 17h, na Arena de Pernambuco. Na última rodada, encara o Botafogo-PB, no dia 10 de outubro, às 17h, no Almeidão.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Leia também

Bruno Rodrigues fica ou sai? Presidente do Santa Cruz deixa futuro em aberto para eleição
COBRA CORAL

Bruno Rodrigues fica ou sai? Presidente do Santa Cruz deixa futuro em aberto para eleição
Bruno Rodrigues explica decisão do Santa Cruz pela antiga SAF: "Qualquer clube assinaria aquilo"
Santa Cruz

Bruno Rodrigues explica decisão do Santa Cruz pela antiga SAF: "Qualquer clube assinaria aquilo"

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.