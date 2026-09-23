Eurico tem lesão muscular confirmada e Santa Cruz acompanha recuperação antes de próximo jogo

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Diretor médico do clube, Antônio Mário confirmou problema na posterior da coxa direita e explicou situação do zagueiro

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O zagueiro Eurico teve uma lesão muscular na região posterior da coxa direita confirmada após exame de imagem. O jogador sentiu o local ainda durante o aquecimento antes da vitória do Santa Cruz por 1 a 0 sobre o Floresta, no último domingo (20), e acabou sendo retirado da partida.

A situação foi atualizada pelo diretor médico do Santa Cruz, Antônio Mário, que explicou que, inicialmente, o incômodo havia sido relacionado a um "tostão" sofrido pelo defensor durante um treinamento. Na reapresentação, porém, o médico percebeu que a dor apresentava outras características e solicitou o exame.

"Esse incômodo era no posterior da coxa, tinha sido devido inicialmente a um tostão na coxa direita, mas, na reapresentação, na segunda-feira, quando eu voltei a reexaminar, achei que a dor não era característica. Pedimos o exame de imagem, e deu uma lesão muscular na região posterior da coxa."

Na segunda-feira (21), antes da realização do exame, Antônio Mário havia explicado que Eurico estava fazendo fisioterapia e que o clube ainda aguardava uma avaliação mais detalhada sobre o problema.

Agora, com a lesão confirmada, o Santa Cruz trabalha na recuperação do atleta. O departamento médico, no entanto, ainda não estabeleceu um prazo para o retorno do zagueiro.

Médico destaca sequência de Eurico

Antônio Mário também chamou atenção para a quantidade de minutos acumulados pelo defensor ao longo da temporada. Segundo o médico, Eurico disputou 31 dos 32 jogos do Santa Cruz como titular no ano e soma 1.538 minutos apenas na Série C.

“E o Eurico, que eu não posso deixar de elogiar, porque é um atleta que já tem 1.538 minutos na competição. De 32 jogos no ano, ele disputou como titular 31 jogos e fez 17 jogos pela Série C.”

O diretor médico ainda destacou a capacidade de recuperação do jogador e afirmou que o clube vai trabalhar para que ele volte a ficar à disposição o mais rápido possível.

“É um atleta que se recupera rápido. Vamos trabalhar para isso, para entregá-lo o mais rapidamente possível, para estar em condição de jogo.”

Antônio Mário também explicou que o aumento da incidência de lesões musculares pode estar relacionado ao momento da competição.

“Lembrando aqui que as lesões se tornam mais recorrentes em duas fases da competição: no início e quando ela vai chegando ao final.”

Eurico pode desfalcar o Santa Cruz?

Ainda não há confirmação sobre a presença de Eurico na próxima partida. O Santa Cruz enfrenta novamente o Floresta no sábado (26), às 17h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela quarta rodada do quadrangular da Série C.

O Tricolor lidera o Grupo B com nove pontos, após vencer os três jogos disputados nesta fase. Uma vitória diante do Floresta garante matematicamente o acesso à Série B de 2027.

Além do compromisso de sábado, o Santa Cruz ainda terá pela frente Maringá e Botafogo-PB nas duas últimas rodadas do quadrangular.

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