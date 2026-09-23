Bruno Rodrigues fica ou sai? Presidente do Santa Cruz deixa futuro em aberto para eleição

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Em entrevista ao Fórum Esportivo, Bruno afirmou que pretende discutir o assunto somente após o encerramento da campanha do Santa Cruz na Série C

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O futuro de Bruno Rodrigues na presidência do Santa Cruz ainda não está definido. O atual presidente afirmou que inicialmente não pretendia disputar a reeleição, mas revelou que os investidores ligados à futura SAF defendem sua permanência para dar continuidade ao processo de transformação do clube.

Em entrevista ao programa Fórum Esportivo, publicada na última terça-feira (23), Bruno afirmou que pretende discutir o assunto somente após o encerramento da campanha do Santa Cruz na Série C.

Bruno Rodrigues não descarta reeleição no Santa Cruz

Ao falar sobre seus planos para a eleição, Bruno Rodrigues lembrou que sua decisão inicial era não buscar um novo mandato. Segundo o dirigente, o desgaste acumulado ao longo dos últimos anos pesou nessa escolha.

“Eu já tinha definido que não seria candidato à reeleição, pela palavra. Vou ser bem sincero: pelo esgotamento, pela exaustão que eu estava de me dedicar tanto ao clube. Isso toma muito tempo seu e mexe com o emocional também”, afirmou.

O presidente, porém, explicou que a futura SAF do Santa Cruz passou a considerar sua permanência importante para a continuidade do projeto.

“A SAF que vai entrar até o final do ano tem uma leitura de que, até por merecimento pelo que nós fizemos pelo clube, mas também para dar continuidade à implantação da SAF, é importante a minha permanência”, disse Bruno.

Presidente vai esperar fim da Série C

Bruno Rodrigues afirmou que não pretende tomar uma decisão sobre a candidatura antes do fim da campanha do Santa Cruz na Série C. O dirigente quer primeiro concluir a disputa pelo acesso e, depois, conversar com os integrantes da atual gestão.

“Eu não vou tratar nada disso antes de acabar o campeonato da Série C, porque eu acho que mistura, atrapalha”, declarou.

O presidente também afirmou que pretende reunir os companheiros de gestão antes de definir os próximos passos para a eleição.

O que diz o estatuto do Santa Cruz sobre a reeleição?

O estatuto do Santa Cruz estabelece que o mandato dos membros eleitos para os poderes do clube tem duração de três anos, com possibilidade de uma reeleição para outro mandato de três anos.

Bruno Rodrigues foi aclamado presidente em eleição realizada em 12 de novembro de 2023 e assumiu oficialmente o cargo em 20 de novembro daquele ano. O atual mandato corresponde ao triênio 2024-2026.

Portanto, pelas regras estatutárias, o atual presidente está apto a disputar uma reeleição.

Bruno Rodrigues assumiu o Santa Cruz sem calendário nacional

A gestão de Bruno Rodrigues começou em um cenário em que o Santa Cruz estava sem calendário nacional para 2024.

Naquele ano, o clube disputou o Campeonato Pernambucano, terminou na quarta colocação e garantiu uma vaga na Série D de 2025.

Santa Cruz conquistou acesso e chegou ao quadrangular da Série C

Em 2025, o Santa Cruz disputou a Série D e conseguiu o acesso à terceira divisão nacional.

A equipe também chegou à decisão da competição, mas terminou com o vice-campeonato após perder a final para o Barra pelo placar agregado de 2 a 1.

Em 2026, o Tricolor disputa a Série C e avançou ao quadrangular decisivo pelo acesso à Série B.

A equipe coral venceu os três primeiros jogos da fase decisiva e lidera o Grupo B com nove pontos e 100% de aproveitamento.

Santa Cruz pode garantir acesso no sábado

O próximo compromisso do Santa Cruz será contra o Floresta, neste sábado (26), às 17h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Uma vitória garante matematicamente o acesso do Santa Cruz à Série B de 2027. Caso consiga a promoção, o clube terá deixado a ausência de divisão nacional em 2024 para voltar à segunda divisão em um intervalo de três temporadas.