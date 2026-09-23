Bruno Rodrigues explica decisão do Santa Cruz pela antiga SAF: "Qualquer clube assinaria aquilo"
Presidente afirmou que acordo tinha respaldo financeiro na época e disse que problemas enfrentados servem de aprendizado para a nova estrutura
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Durante participação no Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, da última terça-feira (22), o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, explicou os motivos que levaram o clube a assinar a antiga SAF, em janeiro de 2025.
O dirigente afirmou que o acordo tinha respaldo financeiro naquele momento e avaliou que, diante das garantias apresentadas, "qualquer clube" teria assinado o contrato.
"Quando a gente assinou, em janeiro de 2025, a gente estava lastreado pela maior gestora de fundos do país. Que quebrou depois, né? Mas veja, qualquer clube assinaria aquele contrato, porque a gente estava calçado", afirmou o presidente.
Segundo Bruno Rodrigues, o cenário mudou posteriormente, após o envolvimento dos investidores em outros problemas. Com a saída deles, o Santa Cruz precisou decidir entre encerrar o acordo ou tentar substituir o respaldo financeiro que havia sido apresentado inicialmente.
"Depois, houve envolvimento com um monte de confusão e os caras saíram, só que já estava assinado, né? E aí a gente tinha dois movimentos: ou destratar e mandar embora logo, ou tentar trocar o lastro."
Empréstimo de R$ 8 milhões
O presidente também citou a situação de Fernando, que possui um empréstimo de R$ 8 milhões relacionado ao clube. De acordo com Bruno, o próprio investidor sinalizou que não pretendia continuar no negócio, mas que não queria prejudicar o Santa Cruz.
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"Esses R$ 8 milhões que ele tem aqui no clube, do empréstimo, ele mesmo disse: ‘Ó, a gente acerta aqui, eu recebo de qualquer forma. Eu não quero prejudicar o clube, tá? O dinheiro entrou no negócio que deu errado e eu não posso continuar no negócio’."
Para Bruno Rodrigues, a experiência com a primeira SAF também serviu para aumentar os cuidados na construção do novo modelo. O dirigente destacou a análise de documentos, valores e garantias financeiras antes da conclusão do novo acordo.
"A gente tem um pouco de experiência nisso também. Você vê quando o cara é meio aluado, né? Não sei se a palavra é essa, ‘aluado’, mas eu acho que, em termos de documento, em termos de valores, em termos de lastro, a gente fez a coisa como devia ser feita."
O presidente afirmou ainda que o Santa Cruz conta com o trabalho de escritórios de Pernambuco e de São Paulo na estruturação da nova SAF.
"A gente está muito bem assessorado por vários escritórios daqui e de São Paulo também, para fechar essa SAF."
Virada de página
Apesar de explicar as circunstâncias que levaram à assinatura do primeiro acordo, Bruno Rodrigues afirmou que o episódio deve ficar como aprendizado para o clube. O Santa Cruz agora trabalha na implementação da nova estrutura da SAF.
"Eu acho que é agora, João, sinceramente, de coração, esquecer aquilo, virar a página, olhar agora para o que vem de bom no futuro e servir de aprendizado."
A nova SAF foi aprovada pelo Conselho Deliberativo do Santa Cruz no início de setembro. O acordo prevê a transferência de 90% das ações da Cobra Coral S.A. para o Grupo Matix, com previsão de R$ 1 bilhão em investimentos ao longo de 15 anos.
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Santa Cruz perto do acesso
Enquanto a nova estrutura é implementada, o Santa Cruz vive um momento decisivo dentro de campo. O Tricolor venceu os três primeiros jogos do quadrangular da Série C, soma nove pontos e lidera o Grupo B com 100% de aproveitamento.
O próximo compromisso será contra o Floresta, no sábado (26), às 17h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Uma vitória garante matematicamente o acesso à Série B de 2027.
Segundo projeção do Chance de Gol, o Santa Cruz tem 96,5% de chance de conquistar o acesso e 69,8% de probabilidade de terminar o quadrangular na primeira colocação e avançar à final.
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