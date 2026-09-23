Bruno Rodrigues detalha como será planejamento do Santa Cruz para 2027 com a SAF

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Presidente coral afirmou que decisões sobre elenco, dispensas e contratações serão discutidas em conjunto com representantes da futura SAF

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O Santa Cruz já tem uma janela definida para começar o planejamento da temporada 2027. Em entrevista ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o presidente Bruno Rodrigues afirmou que as discussões sobre elenco e estrutura para o próximo ano serão iniciadas após o encerramento da participação coral na Série C do Campeonato Brasileiro.

O dirigente explicou que o processo será conduzido em conjunto com a futura Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que já participa de algumas discussões relacionadas ao clube.

“Quando acabar o campeonato da Série C, que é agora em outubro, a gente vai se sentar para planejar 2027”, afirmou Bruno Rodrigues.

Decisões sobre elenco serão discutidas com a SAF

Entre os assuntos que entrarão na pauta estão a permanência de jogadores, possíveis dispensas e a montagem do elenco para a próxima temporada.

Segundo Bruno Rodrigues, as decisões serão tomadas em conjunto pelos profissionais que já trabalham no Santa Cruz e representantes da futura SAF.

Thairo Arruda, que deverá ocupar o cargo de CEO, e Danilo Caixeiro, presidente do Conselho da Sociedade, também participarão das negociações relacionadas ao futebol.

“A questão de dispensas, a questão de quem fica no clube, isso aí vai ser discutido internamente com nossos profissionais, mas também com a SAF, já com o próprio Thairo [Arruda] e o Danilo participando das negociações”, disse o presidente.

Bruno Rodrigues afirmou ainda que o Santa Cruz pretende integrar a estrutura de análise de mercado já existente no clube com os profissionais que serão indicados pela SAF.

“Nós temos excelentes scouts, uma excelente equipe de estrutura no futebol, mas eles também vão trazer o pessoal deles para a gente fazer uma coisa em comum acordo”, declarou.

SAF terá participação nas decisões do futebol

O presidente também detalhou a divisão prevista na futura SAF. Os investidores terão 90% da participação, enquanto o Santa Cruz ficará com 10%, mantendo poder de veto.

De acordo com Bruno Rodrigues, a administração do futebol profissional e das categorias de base ficará sob responsabilidade da SAF.

“Os investidores vão ter 90% da SAF, nós vamos ter 10%, mesmo tendo poder de veto. Mas a administração do futebol profissional e da base será da SAF”, afirmou.

Clube e investidores já discutem outros projetos

Embora o planejamento do futebol para 2027 esteja previsto para começar após a Série C, Santa Cruz e investidores já mantêm conversas sobre outros assuntos relacionados ao clube.

Segundo Bruno Rodrigues, temas como patrocínios e projetos para o Arruda já estão sendo tratados de forma conjunta.

“A gente já está discutindo, por exemplo, patrocínios, estamos discutindo projeto para o Arruda, estamos discutindo várias questões já a quatro mãos”, revelou.