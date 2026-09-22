Torcida do Santa Cruz deve ocupar cerca de 30% do estádio no jogo contra Floresta
O reencontro do Tricolor do Arruda com o time cearense, no próximo sábado, pode sacramentar o acesso coral na Série C do Campeonato Brasileiro
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A torcida do Santa Cruz deve ocupar cerca de 30% do estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no jogo decisivo contra o Floresta. A partida acontece neste sábado (26), às 17h (de Brasília), e pode sacramentar o acesso coral na Série C do Campeonato Brasileiro.
Clube mandante, o Floresta já confirmou que a torcida tricolor poderá ocupar todo o setor laranja, ou seja, toda a arquibancada central. Levando em consideração a capacidade máxima do estádio, o local deve comportar de 6 a 7 mil torcedores, o que equivale a cerca de 20% a 30%.
O confronto pode ser histórico para o Santa Cruz. Líder do Grupo B com nove pontos e 100% de aproveitamento, o Tricolor garante matematicamente o acesso à Série B de 2027 se vencer o Floresta.
As entradas estão disponíveis pelo site ArenaPass. A torcida do Santa Cruz ficará no Setor Arquibancada Laranja, enquanto os torcedores do Floresta ocuparão o Setor Social.
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Os valores são os mesmos para os dois setores. Há cobrança de uma taxa de serviço de 12% sobre o preço do ingresso, referente ao serviço de reserva e obtenção da entrada.
- Arquibancada Laranja — meia: R$ 40 + taxa
- Arquibancada Laranja — inteira: R$ 80 + taxa
O Santa Cruz vive uma situação extremamente favorável no quadrangular decisivo da Série C. Com 100% de aproveitamento e três vitórias consecutivas, o Tricolor lidera o Grupo B com nove pontos somados e caminha a passos firmes rumo ao seu principal objetivo na temporada.
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Depois de superar o Botafogo-PB, o Maringá e o próprio Floresta nas rodadas iniciais da fase, a equipe coral volta a encarar o clube cearense, desta vez atuando longe de seus domínios. Um triunfo no Estádio Presidente Vargas será suficiente para confirmar matematicamente o acesso do Santa Cruz à Série B do Campeonato Brasileiro em 2027.
O tão sonhado retorno à Segunda Divisão Nacional, portanto, pode ser sacramentado já neste sábado. Além de garantir a vaga de forma antecipada, o resultado positivo também terá um peso decisivo na briga pela liderança da chave e, consequentemente, na disputa pela classificação à grande final da Série C.