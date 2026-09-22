Santa Cruz x Maringá: ingressos para jogo na Arena de Pernambuco começam a ser vendidos
Apesar da partida contra o Maringá ser o próximo compromisso do Santa como mandante, o Tricolor pode chegar à Arena de Pernambuco já classificado
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O Santa Cruz iniciou, no começo da tarde desta terça-feira (22), a venda de ingressos para o confronto contra o Maringá, pela quinta rodada do quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para 3 de outubro, às 17h, na Arena de Pernambuco.
Os torcedores podem adquirir as entradas pela internet, por meio do site FutebolCard. Os preços variam entre R$ 40 e R$ 100, de acordo com o setor escolhido.
Quanto custam os ingressos para Santa Cruz x Maringá?
- Sul Superior: R$ 40
- Leste Superior: R$ 40
- Sul Inferior: R$ 60
- Leste Inferior: R$ 80
- Oeste Inferior: R$ 100
O clube informou ainda que o acesso por biometria facial será obrigatório em todos os setores disponíveis para venda.
As orientações sobre cadastramento e identificação podem ser consultadas nas políticas de privacidade e de biometria facial da plataforma.
Santa Cruz pode chegar ao jogo contra o Maringá com acesso garantido
Apesar de a partida contra o Maringá ser o próximo compromisso do Santa Cruz como mandante no quadrangular, o Tricolor pode chegar à Arena de Pernambuco já classificado para a Série B de 2027.
Antes de enfrentar o Maringá, a equipe coral visita o Floresta neste sábado (26), às 17h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela quarta rodada.
O acesso pode ser confirmado já nesta partida. Para isso, o Santa Cruz precisa vencer o Floresta. Outra possibilidade é empatar em Fortaleza e torcer para que o Maringá seja derrotado pelo Botafogo-PB.
Caso uma dessas combinações aconteça, o duelo contra o Maringá terá outro objetivo para o Santa Cruz: a disputa pela liderança do Grupo B e, consequentemente, pela vaga na final da Série C.
Santa Cruz lidera o quadrangular
O Tricolor ocupa a primeira colocação do grupo com nove pontos após três rodadas, com 100% de aproveitamento. O Maringá aparece na segunda posição, com seis pontos, enquanto Floresta tem três e Botafogo-PB ainda não pontuou.
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Na quinta rodada, Santa Cruz e Maringá se enfrentam na Arena de Pernambuco. O confronto pode ter peso direto na definição do primeiro colocado da chave e da equipe que avançará à decisão da Série C.
Santa Cruz x Maringá: informações da partida
- Competição: Campeonato Brasileiro Série C
- Jogo: Santa Cruz x Maringá
- Data: 3 de outubro de 2026
- Horário: 17h
- Estádio: Arena de Pernambuco
- Mandante: Santa Cruz
- Ingressos: FutebolCard
- Acesso: biometria facial obrigatória