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Santa Cruz x Maringá: ingressos para jogo na Arena de Pernambuco começam a ser vendidos

Apesar da partida contra o Maringá ser o próximo compromisso do Santa como mandante, o Tricolor pode chegar à Arena de Pernambuco já classificado

Por Thiago Seabra Publicado em 22/09/2026 às 12:38 | Atualizado em 22/09/2026 às 12:44
Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco
Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco - JAILTON JR./JC IMAGEM

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O Santa Cruz iniciou, no começo da tarde desta terça-feira (22), a venda de ingressos para o confronto contra o Maringá, pela quinta rodada do quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para 3 de outubro, às 17h, na Arena de Pernambuco.

Os torcedores podem adquirir as entradas pela internet, por meio do site FutebolCard. Os preços variam entre R$ 40 e R$ 100, de acordo com o setor escolhido.

Quanto custam os ingressos para Santa Cruz x Maringá?

  • Sul Superior: R$ 40
  • Leste Superior: R$ 40
  • Sul Inferior: R$ 60
  • Leste Inferior: R$ 80
  • Oeste Inferior: R$ 100

O clube informou ainda que o acesso por biometria facial será obrigatório em todos os setores disponíveis para venda.

As orientações sobre cadastramento e identificação podem ser consultadas nas políticas de privacidade e de biometria facial da plataforma.

Santa Cruz pode chegar ao jogo contra o Maringá com acesso garantido

Apesar de a partida contra o Maringá ser o próximo compromisso do Santa Cruz como mandante no quadrangular, o Tricolor pode chegar à Arena de Pernambuco já classificado para a Série B de 2027.

Antes de enfrentar o Maringá, a equipe coral visita o Floresta neste sábado (26), às 17h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela quarta rodada.

O acesso pode ser confirmado já nesta partida. Para isso, o Santa Cruz precisa vencer o Floresta. Outra possibilidade é empatar em Fortaleza e torcer para que o Maringá seja derrotado pelo Botafogo-PB.

Caso uma dessas combinações aconteça, o duelo contra o Maringá terá outro objetivo para o Santa Cruz: a disputa pela liderança do Grupo B e, consequentemente, pela vaga na final da Série C.

Santa Cruz lidera o quadrangular

O Tricolor ocupa a primeira colocação do grupo com nove pontos após três rodadas, com 100% de aproveitamento. O Maringá aparece na segunda posição, com seis pontos, enquanto Floresta tem três e Botafogo-PB ainda não pontuou.

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Na quinta rodada, Santa Cruz e Maringá se enfrentam na Arena de Pernambuco. O confronto pode ter peso direto na definição do primeiro colocado da chave e da equipe que avançará à decisão da Série C.

Santa Cruz x Maringá: informações da partida

  • Competição: Campeonato Brasileiro Série C
  • Jogo: Santa Cruz x Maringá
  • Data: 3 de outubro de 2026
  • Horário: 17h
  • Estádio: Arena de Pernambuco
  • Mandante: Santa Cruz
  • Ingressos: FutebolCard
  • Acesso: biometria facial obrigatória

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.