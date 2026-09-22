Presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues revela ‘bicho’ milionário do clube em caso de acesso à Série B

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Presidente afirmou que clube já acertou uma premiação com o elenco e garantiu que atual situação financeira está sendo equacionada

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O Santa Cruz está próximo de confirmar o acesso à Série B e, além da importância esportiva da conquista, o elenco coral também tem uma premiação acordada em caso de retorno à segunda divisão. O valor foi revelado pelo presidente Bruno Rodrigues, que também falou sobre o momento financeiro vivido pelo clube.

Durante participação no programa Escrete na Rede, da TV Jornal, na última segunda-feira (21), o dirigente lembrou que a premiação oferecida ao elenco na temporada passada foi cumprida integralmente e afirmou que o acordo atual envolve um valor ainda maior.

"O ano passado a gente prometeu um bicho de R$ 2 milhões e foi cumprido integralmente. Agora, nessa fase, estamos acertados de um bicho de R$ 3 milhões, também um valor muito alto."

Bruno Rodrigues fala sobre situação financeira

A declaração sobre a premiação aconteceu no momento em que Bruno Rodrigues comentava a reorganização financeira do Santa Cruz. O presidente afirmou estar tranquilo com o atual cenário e avaliou que o período mais difícil já ficou para trás.

"A gente está conseguindo construir essa solução financeira e eu estou muito tranquilo com relação a esse momento, porque o pior, acho que já passou."

Segundo o dirigente, parte do atual desequilíbrio financeiro do clube foi provocado por antigos investidores. Bruno Rodrigues afirmou que a gestão trabalha para resolver os débitos existentes.

"O pior foi esse desequilíbrio financeiro que foi criado pelos antigos investidores. Agora, a gente vai equacionar esses débitos."

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Santa Cruz perto do acesso

Dentro de campo, o Santa Cruz vive um momento decisivo na Série C. O Tricolor venceu os três primeiros jogos do quadrangular e lidera o Grupo B com nove pontos, mantendo 100% de aproveitamento.

A equipe volta a enfrentar o Floresta no próximo sábado (26), às 17h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Uma nova vitória garante matematicamente o acesso à Série B de 2027.

O Santa Cruz já superou Botafogo-PB, Maringá e Floresta nas três primeiras rodadas. O quadrangular ainda tem mais três partidas pela frente.

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