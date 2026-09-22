Presidente do Santa Cruz atualiza situação da SAF e prevê avanço na recuperação judicial

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Bruno Rodrigues afirmou que o processo avançou e indicou que o clube está próximo de uma nova etapa na estruturação da SAF; confira

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O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, atualizou nesta segunda-feira (21) o andamento das negociações para a transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e falou sobre os próximos passos da recuperação judicial. As declarações foram dadas durante participação no programa Escrete na Rede.

Segundo o dirigente, as tratativas para a SAF estão em estágio avançado. O processo prevê a participação de Thairo Arruda, que assumirá o cargo de CEO e também atuará como investidor, além do empresário norte-americano Paraj Tyle, representante da família Tyle, que possui participação na franquia Portland Trail Blazers, da NBA.

A proposta de transformação do Santa Cruz em SAF já foi ratificada pelo Conselho Deliberativo. O montante previsto para a operação é de R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos.

ESCRETE NA REDE, ao vivo, com João Victor Amorim | 21.09.26



Bruno Rodrigues vê SAF em estágio avançado

Durante a entrevista, Bruno Rodrigues afirmou que o processo avançou e indicou que o clube está próximo de uma nova etapa na estruturação da SAF.

“A SAF está bem avançada. É evidente que não quero nem relembrar aqueles problemas que nós passamos ano passado, com a SAF dos mineiros, que foi muito ruim para todo mundo. Mas agora eu acho que acertamos”, declarou.

Santa Cruz espera avançar na recuperação judicial

Além da SAF, o presidente coral também falou sobre a recuperação judicial. De acordo com Bruno, o clube pretende solicitar à Justiça a marcação da Assembleia Geral de Credores entre o fim de outubro e o início de novembro.

O encontro será uma etapa importante para a discussão do passivo do Santa Cruz. O dirigente afirmou que a intenção é solucionar definitivamente a situação das dívidas do clube.

“Nós estamos resolvendo a questão da recuperação judicial. No final de outubro ou começo de novembro, devemos solicitar para que seja marcada a Assembleia Geral de Credores e a gente resolva definitivamente a questão”, afirmou.

Bruno também explicou que o passivo do clube será assumido pela SAF dentro da estrutura prevista para a operação.

“Final de outubro, começo de novembro, e a gente resolve definitivamente a questão do passivo do Santa Cruz. Esse passivo, quem vai assumir é a SAF”, disse o presidente.