Ingressos de Floresta x Santa Cruz já estão à venda; veja valores e saiba como comprar

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Tricolor precisa vencer o Floresta neste sábado, em Fortaleza, para confirmar matematicamente o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro em 2027

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O Floresta iniciou a venda de ingressos para o jogo contra o Santa Cruz, marcado para este sábado (26), às 17h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A partida é válida pela quarta rodada do quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro.

O confronto pode ser histórico para o Santa Cruz. Líder do Grupo B com nove pontos e 100% de aproveitamento, o Tricolor garante matematicamente o acesso à Série B de 2027 se vencer o Floresta.

Ingressos para Floresta x Santa Cruz

As entradas estão disponíveis pelo site ArenaPass. A torcida do Santa Cruz ficará no Setor Arquibancada Laranja, enquanto os torcedores do Floresta ocuparão o Setor Social.

Os valores são os mesmos para os dois setores. Há cobrança de uma taxa de serviço de 12% sobre o preço do ingresso, referente ao serviço de reserva e obtenção da entrada. Para acessar o site oficial, clique aqui.

Torcida do Santa Cruz

Arquibancada Laranja — meia: R$ 40 + taxa;

R$ 40 + taxa; Arquibancada Laranja — inteira: R$ 80 + taxa.

Torcida do Floresta

Setor Social — meia: R$ 40 + taxa;

R$ 40 + taxa; Setor Social — inteira: R$ 80 + taxa.

Imagem do estádio PV, com os acessos para o jogo Floresta x Santa Cruz - Reprodução/ Arena Pass

Santa Cruz pode garantir o acesso à Série B

O Santa Cruz chega ao duelo em situação confortável no quadrangular. O time coral venceu os três primeiros jogos da fase decisiva e soma nove pontos, com 100% de aproveitamento.

Nas rodadas anteriores, o Tricolor derrotou Botafogo-PB, Maringá e Floresta. Agora, volta a enfrentar a equipe cearense, desta vez fora de casa.

Uma vitória no Presidente Vargas será suficiente para confirmar matematicamente o retorno do Santa Cruz à Série B do Campeonato Brasileiro em 2027.

O acesso, portanto, pode ser garantido já neste sábado. Além da vaga na segunda divisão, o resultado também terá impacto na disputa pela liderança do Grupo B e, consequentemente, pela classificação para a final da Série C.

Floresta x Santa Cruz: ficha do jogo