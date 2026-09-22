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Ingressos de Floresta x Santa Cruz já estão à venda; veja valores e saiba como comprar

Tricolor precisa vencer o Floresta neste sábado, em Fortaleza, para confirmar matematicamente o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro em 2027

Por Thiago Seabra Publicado em 22/09/2026 às 14:34
Santa Cruz 1x0 Floresta, na Arena de Pernambuco, pela terceira rodada do quadrangular do acesso da Série C.
Santa Cruz 1x0 Floresta, na Arena de Pernambuco, pela terceira rodada do quadrangular do acesso da Série C. - JAILTON JR./JC IMAGEM

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O Floresta iniciou a venda de ingressos para o jogo contra o Santa Cruz, marcado para este sábado (26), às 17h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A partida é válida pela quarta rodada do quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro.

O confronto pode ser histórico para o Santa Cruz. Líder do Grupo B com nove pontos e 100% de aproveitamento, o Tricolor garante matematicamente o acesso à Série B de 2027 se vencer o Floresta.

Ingressos para Floresta x Santa Cruz

As entradas estão disponíveis pelo site ArenaPass. A torcida do Santa Cruz ficará no Setor Arquibancada Laranja, enquanto os torcedores do Floresta ocuparão o Setor Social.

Os valores são os mesmos para os dois setores. Há cobrança de uma taxa de serviço de 12% sobre o preço do ingresso, referente ao serviço de reserva e obtenção da entrada. Para acessar o site oficial, clique aqui.

Torcida do Santa Cruz

  • Arquibancada Laranja — meia: R$ 40 + taxa;
  • Arquibancada Laranja — inteira: R$ 80 + taxa.

Torcida do Floresta

  • Setor Social — meia: R$ 40 + taxa;
  • Setor Social — inteira: R$ 80 + taxa.

Reprodução/ Arena Pass
Imagem do estádio PV, com os acessos para o jogo Floresta x Santa Cruz - Reprodução/ Arena Pass

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Santa Cruz pode garantir o acesso à Série B

O Santa Cruz chega ao duelo em situação confortável no quadrangular. O time coral venceu os três primeiros jogos da fase decisiva e soma nove pontos, com 100% de aproveitamento.

Nas rodadas anteriores, o Tricolor derrotou Botafogo-PB, Maringá e Floresta. Agora, volta a enfrentar a equipe cearense, desta vez fora de casa.

Uma vitória no Presidente Vargas será suficiente para confirmar matematicamente o retorno do Santa Cruz à Série B do Campeonato Brasileiro em 2027.

O acesso, portanto, pode ser garantido já neste sábado. Além da vaga na segunda divisão, o resultado também terá impacto na disputa pela liderança do Grupo B e, consequentemente, pela classificação para a final da Série C.

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Floresta x Santa Cruz: ficha do jogo

  • Jogo: Floresta x Santa Cruz;
  • Competição: Série C do Campeonato Brasileiro;
  • Data: sábado (26);
  • Horário: 17h;
  • Estádio: Presidente Vargas;
  • Local: Fortaleza (CE);
  • Ingressos: ArenaPass;
  • Torcida do Santa Cruz: Arquibancada Laranja.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.