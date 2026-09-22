Ingressos de Floresta x Santa Cruz já estão à venda; veja valores e saiba como comprar
Tricolor precisa vencer o Floresta neste sábado, em Fortaleza, para confirmar matematicamente o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro em 2027
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O Floresta iniciou a venda de ingressos para o jogo contra o Santa Cruz, marcado para este sábado (26), às 17h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A partida é válida pela quarta rodada do quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro.
O confronto pode ser histórico para o Santa Cruz. Líder do Grupo B com nove pontos e 100% de aproveitamento, o Tricolor garante matematicamente o acesso à Série B de 2027 se vencer o Floresta.
Ingressos para Floresta x Santa Cruz
As entradas estão disponíveis pelo site ArenaPass. A torcida do Santa Cruz ficará no Setor Arquibancada Laranja, enquanto os torcedores do Floresta ocuparão o Setor Social.
Os valores são os mesmos para os dois setores. Há cobrança de uma taxa de serviço de 12% sobre o preço do ingresso, referente ao serviço de reserva e obtenção da entrada. Para acessar o site oficial, clique aqui.
Torcida do Santa Cruz
- Arquibancada Laranja — meia: R$ 40 + taxa;
- Arquibancada Laranja — inteira: R$ 80 + taxa.
Torcida do Floresta
- Setor Social — meia: R$ 40 + taxa;
- Setor Social — inteira: R$ 80 + taxa.
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Santa Cruz pode garantir o acesso à Série B
O Santa Cruz chega ao duelo em situação confortável no quadrangular. O time coral venceu os três primeiros jogos da fase decisiva e soma nove pontos, com 100% de aproveitamento.
Nas rodadas anteriores, o Tricolor derrotou Botafogo-PB, Maringá e Floresta. Agora, volta a enfrentar a equipe cearense, desta vez fora de casa.
Uma vitória no Presidente Vargas será suficiente para confirmar matematicamente o retorno do Santa Cruz à Série B do Campeonato Brasileiro em 2027.
O acesso, portanto, pode ser garantido já neste sábado. Além da vaga na segunda divisão, o resultado também terá impacto na disputa pela liderança do Grupo B e, consequentemente, pela classificação para a final da Série C.
Floresta x Santa Cruz: ficha do jogo
- Jogo: Floresta x Santa Cruz;
- Competição: Série C do Campeonato Brasileiro;
- Data: sábado (26);
- Horário: 17h;
- Estádio: Presidente Vargas;
- Local: Fortaleza (CE);
- Ingressos: ArenaPass;
- Torcida do Santa Cruz: Arquibancada Laranja.