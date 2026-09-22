Bruno Rodrigues revela investidores internacionais da SAF do Santa Cruz e fala sobre empréstimo de R$ 6 milhões
CEO da SAF também explicou a situação do DIP e afirmou que clube pode receber R$ 6 milhões após autorização da Justiça
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A estruturação da SAF do Santa Cruz ganhou novos detalhes nesta semana. O presidente Bruno Rodrigues revelou que o grupo de investidores conta com representantes de Itália, Estados Unidos e Colômbia, além do indiano Paraj Tyle, que já teve a participação confirmada na nova composição da SAF coral.
A informação foi divulgada durante o programa Escrete na Rede, da TV Jornal, na última segunda-feira (21). Quando questionado sobre a presença de um investidor italiano, Bruno Rodrigues confirmou a existência de investidores de diferentes nacionalidades e afirmou que os primeiros nomes seriam apresentados a partir do dia seguinte.
"É verdade. Tem um italiano, tem um americano e tem um colombiano. É verdade. E a gente vai apresentar, a partir de amanhã, o primeiro", afirmou.
Grupo internacional da SAF
De acordo com Bruno Rodrigues, o objetivo é formar um fundo de investimentos internacionais para participar da nova estrutura do Santa Cruz. O presidente também citou a chegada de Thairo Arruda, que assumirá a função de CEO da SAF e ficará responsável pela administração do futebol coral.
"Tem o Thairo, que está chegando, chegou com o Paraj Tyle, que é indiano. Então, isso vai ser um fundo de investimentos internacionais, e a gente está estudando muito, com muito detalhamento, para dar tranquilidade ao clube sobre a questão de lastro financeiro", explicou.
A nova SAF foi ratificada pelo Conselho Deliberativo do Santa Cruz no início de setembro. O acordo prevê a transferência de 90% das ações da Cobra Coral S.A. para o Grupo Matix, com previsão de R$ 1 bilhão em investimentos ao longo de 15 anos.
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Thairo Arruda, que também atuará como investidor, já afirmou que o projeto terá como uma das prioridades a reestruturação financeira do clube. O Santa Cruz possui um passivo estimado em cerca de R$ 350 milhões.
Santa Cruz tenta liberar R$ 6 milhões
Além da estruturação da SAF, Bruno Rodrigues também falou sobre o empréstimo de R$ 6 milhões, conhecido como DIP, que poderá ser utilizado para amenizar pendências financeiras do clube, incluindo valores relacionados ao futebol e aos atletas.
Segundo o presidente, a operação ainda depende de uma autorização judicial dentro do processo de recuperação judicial do Santa Cruz.
"A gente não recebeu até agora porque um dos investidores, à época, que é o Iran Barbosa, que tem que pontuar nominalmente, entrou com a liminar e está atrapalhando o clube", afirmou.
Bruno Rodrigues explicou que o clube trabalha para destravar o recurso e encaminhar o pedido ao juiz responsável pela recuperação judicial.
"Agora a gente está conseguindo destravar. A gente deve, a partir de amanhã, oficiar ao juiz da RJ para ele autorizar esse DIP. Então, o juiz autorizando, nós teremos 48 horas para receber esses recursos e sanar, no momento, pontualmente, o débito com o futebol e os atletas", disse.
O Santa Cruz já havia trabalhado para liberar recursos da SAF e quitar parte dos valores pendentes com o elenco antes do confronto contra o Floresta. A operação dependia justamente de autorização judicial.
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Thairo Arruda acompanha Santa Cruz na Arena
O novo CEO da SAF esteve na Arena de Pernambuco no último domingo (20) para acompanhar presencialmente o Santa Cruz pela primeira vez desde a definição da nova estrutura. Thairo ficará responsável pela administração do departamento de futebol e vai se mudar para o Recife para trabalhar diretamente na gestão do clube.
Na partida, o Tricolor venceu o Floresta por 1 a 0, com gol de Renato, diante de 44.951 torcedores. O resultado levou o Santa Cruz aos nove pontos e manteve a equipe com 100% de aproveitamento no quadrangular da Série C.
Com a vitória, o Tricolor ficou a um triunfo de garantir matematicamente o acesso à Série B de 2027. Santa Cruz e Floresta voltam a se enfrentar no próximo sábado (26), às 17h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.
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Próximo jogo do Santa Cruz e tabela
O Santa Cruz volta a campo neste sábado (26), às 17h, contra o Floresta, no Estádio da Floresta, pela quarta rodada do quadrangular da Série C.
Grupo B da Série C
- Santa Cruz - 9 pts
- Maringá - 6 pts
- Floresta - 3 pts
- Botafogo-PB - 0 pts
Os dois primeiros colocados do grupo garantem o acesso à Série B de 2027.
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