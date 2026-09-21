Santa Cruz supera público de oito jogos da Série A e fica atrás apenas de Flamengo e Grêmio

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Mesmo disputando a Série C, Santa Cruz levou mais torcedores que oito partidas da Série A na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro; saiba mais

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O Santa Cruz voltou a chamar atenção pelos números nas arquibancadas. O Tricolor levou 44.951 torcedores à Arena de Pernambuco para o confronto contra o Floresta, pela terceira rodada do quadrangular da Série C, e registrou o terceiro maior público entre os jogos do Brasil, incluindo os da 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O público coral ficou atrás apenas de Flamengo x Red Bull Bragantino, no Maracanã, que recebeu 66.053 pessoas, e de Grêmio x Palmeiras, na Arena do Grêmio, com 50.694.

Na comparação com os dez jogos da rodada da elite nacional, o Santa Cruz superou o público registrado em oito partidas, mesmo disputando atualmente a terceira divisão do futebol brasileiro. Com relação às Séries B e C, também superou todos os públicos do fim de semana.

Para se ter uma ideia, o Sport foi o maior público da Série B no fim de semana, registrando pouco mais de 15 mil torcedores. Já o Paysandu foi o maior público da Série C com pouco mais de 10 mil.

Maiores públicos da rodada

Flamengo x Red Bull Bragantino — Maracanã — 66.053 - Série A Grêmio x Palmeiras — Arena do Grêmio — 50.694 - Série A Santa Cruz x Floresta — Arena de Pernambuco — 44.951 - Série C Corinthians x Fluminense — Neo Química Arena — 38.686 - Série A Atlético-MG x Chapecoense — Arena MRV — 35.844 - Série A Athletico-PR x Bahia — Arena da Baixada — 27.259 - Série A São Paulo x Internacional — Morumbis — 25.373 - Série A Remo x Santos — Mangueirão — 23.760 - Série A Vasco x Coritiba — São Januário — 19.943 - Série A Sport x Juventude - Ilha do Retiro - 15.461 - Série B Ceará x Novorizontino - Castelão - 15.374 - Série B Vitória x Cruzeiro — Barradão — 12.952 - Série A Paysandu x Inter de Limeira - Curuzu - 10.559 - Série C Vila Nova x América-MG - OBA - 10.000 - Série B Mirassol x Botafogo — Maião — 5.899 - Série A Ferroviária x Brusque - Fonte Luminona - 4.455 - Série C Londrina x Fortaleza - VGD - 4.215 - Série B Goiás x Avaí - Serra Dourada - 4.157 - Série B Athletic x Botafogo-SP - Arena Sicredi - 3.801 - Série B Maringá x Botafogo-PB - Willie Davids - 3.468 - Série C Ponte Preta x CRB - Moisés Lucarelli - 1.018 - Série B São Bernardo x Atlético-GO - 1º de Maio - 719 - Série B



O confronto contra o Floresta também estabeleceu o maior público do Santa Cruz em 2026. A marca de 44.951 torcedores superou os números registrados pelo clube nos demais compromissos da temporada.

Santa Cruz bate recorde de arrecadação

Além do público expressivo, a partida contra o Floresta também entrou para a história financeira do clube. O Santa Cruz registrou R$ 1.870.902,44 de arrecadação, a maior renda já registrada pelo Tricolor.

O valor superou a receita obtida na partida de ida da final da Série D de 2025, contra o Barra-SC. Na ocasião, o Santa Cruz arrecadou R$ 1.610.750, com um público total de 45.500 pessoas.

O terceiro maior valor de arrecadação citado pelo clube foi registrado no empate por 0 a 0 contra o Maranhão, também pela Série D de 2025, quando a renda chegou a R$ 1.464.705.