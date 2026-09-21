Santa Cruz perto da Série B: veja quem pode enfrentar o Tricolor após um possível acesso

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Com o acesso cada vez mais próximo, Santa Cruz já começa a projetar possíveis adversários, mas Série B ainda tem nove rodadas pela frente

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O Santa Cruz está cada vez mais perto de confirmar o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. Com a campanha construída no quadrangular decisivo da Série C, o Tricolor já começa a olhar para 2027 e para os possíveis adversários que poderá encontrar na segunda divisão.

Ainda não é possível definir quais equipes estarão na Série B do próximo ano. A competição de 2026 ainda tem nove rodadas pela frente, e tanto a disputa pelo acesso quanto a luta contra o rebaixamento seguem abertas.

Mesmo assim, o cenário atual permite identificar os clubes que estão mais próximos do acesso à Série A e aqueles que ainda correm risco de deixar a competição.

Quem pode enfrentar o Santa Cruz na Série B de 2027?

Entre os times atualmente em situação mais confortável na classificação estão alguns dos principais candidatos a subir de divisão e disputar a Série A em 2027.

Vila Nova, Fortaleza, Novorizontino e Juventude aparecem entre os clubes que estão na parte superior da tabela. Os quatro possuem 50 pontos ou mais e estão envolvidos na disputa pelas primeiras posições.

Logo abaixo, Criciúma, Atlético-GO, CRB e Operário-PR. O Sport, que tem 44 pontos, completa o grupo de equipes com pontuação considerada mais confortável neste momento.

Clubes que ainda brigam por posições na tabela

Uma faixa intermediária reúne equipes que ainda podem mudar de cenário nas nove rodadas restantes.

Goiás, São Bernardo, Athletic Club, Cuiabá e Náutico estão entre os times que podem tanto se aproximar da disputa pelo playoff de acesso quanto precisar olhar para a parte inferior da classificação.

O Goiás soma 42 pontos, enquanto São Bernardo e Athletic Club têm 41. Cuiabá aparece com 40 e o Náutico tem 38.

Com tantos pontos ainda em disputa, a composição da Série B de 2027 pode sofrer alterações significativas até o fim da temporada.

Quem corre risco de deixar a Série B?

Na parte de baixo da tabela, o cenário é mais delicado para algumas equipes. Ceará, Botafogo-SP, Avaí e Londrina estão próximos da zona de rebaixamento, enquanto América-MG e Ponte Preta aparecem em situação ainda mais complicada.

Antes da 29ª rodada, o site Chance de Gol apontava 99,97% de risco de rebaixamento para o América-MG e 99,99% para a Ponte Preta.

Os dois clubes têm 17 e 13 pontos, respectivamente. A pontuação deixa as equipes em uma situação bastante diferente daquela vivida pelos times que brigam pelas primeiras posições.

Santa Cruz pode reencontrar rivais conhecidos

Caso confirme o acesso, o Santa Cruz poderá reencontrar clubes tradicionais do futebol brasileiro que atualmente disputam a Série B. Entre os possíveis adversários estão equipes como Fortaleza, Sport, Ceará, Goiás, Náutico e Juventude, dependendo do desfecho da competição.

Por enquanto, a lista é apenas uma fotografia da classificação atual. Com nove rodadas restantes, os clubes que estarão na Série B de 2027 ainda serão definidos ao longo da reta final da temporada.