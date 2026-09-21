Santa Cruz bate recorde de renda e supera 44 mil torcedores em jogo da Série C
Além de aproximar o Tricolor do acesso à Série B, o confronto estabeleceu novas marcas para o clube na temporada; confira os principais detalhes
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O Santa Cruz teve uma das maiores festas de arquibancada da atual edição da Série C no último domingo (20). Na Arena de Pernambuco, 44.951 torcedores acompanharam a vitória por 1 a 0 sobre o Floresta, pela terceira rodada do quadrangular final.
Além de aproximar o Tricolor do acesso à Série B, o confronto estabeleceu novas marcas para o clube na temporada. A renda de R$ 1.870.902,44 foi a maior já registrada pelo Santa Cruz.
Santa Cruz registra maior renda da temporada
O valor arrecadado na Arena de Pernambuco superou a marca anterior do clube. O antigo recorde era de R$ 1.610.750, registrado no primeiro jogo da final da Série D do ano passado, contra o Barra.
O duelo com o Floresta, portanto, passou a ocupar o topo da lista de maiores rendas do Santa Cruz.
Quase 45 mil torcedores na Arena de Pernambuco
O público de 44.951 pessoas também foi o maior do Santa Cruz nesta edição da Série C. A torcida coral lotou a Arena de Pernambuco para acompanhar a equipe na busca pelo acesso.
Com o número registrado no último domingo, o Santa Cruz ultrapassou outra marca importante: o clube já levou mais de 200 mil torcedores como mandante na Série C.
São 210.119 pessoas em 11 partidas, o que representa uma média de 19.102 torcedores por jogo.
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Santa Cruz fica perto do acesso à Série B
A presença maciça da torcida aconteceu em um confronto que deixou o Santa Cruz em situação ainda mais favorável no quadrangular. O Tricolor derrotou o Floresta por 1 a 0, com gol de Renato, de voleio, e chegou aos nove pontos.
A equipe coral venceu os três jogos disputados até aqui e lidera o grupo com 100% de aproveitamento. Uma nova vitória na próxima rodada garante matematicamente o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro em 2027.
Santa Cruz e Floresta voltam a se enfrentar no sábado (26), às 17h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.