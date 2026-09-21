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Quais são as chances do Santa Cruz disputar a final da Série C? Confira a probabilidade

Tricolor lidera o quadrangular com nove pontos e pode confirmar presença na Série B de 2027 já no próximo sábado; confira os principais detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 21/09/2026 às 14:31
Matheus Vinícius, zagueiro do Santa Cruz
Matheus Vinícius, zagueiro do Santa Cruz - Evelyn Victoria/SCFC

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O Santa Cruz está próximo de garantir o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro e também aparece em boa situação na disputa por uma vaga na final da Série C. Líder do Grupo B do quadrangular, o Tricolor tem nove pontos após três rodadas e mantém 100% de aproveitamento.

Segundo projeção do site Chance de Gol, o Santa Cruz tem atualmente 69,8% de chance de terminar a fase na primeira colocação e avançar para a final. Para chegar à decisão pelo título, porém, o time coral precisa terminar o quadrangular na liderança.

O segundo colocado também terá uma recompensa importante: o acesso à Série B de 2027. De acordo com a mesma projeção, o Santa Cruz tem 96,5% de chance de garantir uma das duas primeiras posições do grupo.

Santa Cruz precisa terminar em primeiro para ir à final

O formato da fase decisiva da Série C define que apenas os líderes de cada grupo avançam para a disputa pelo título. Dessa forma, o Santa Cruz precisa permanecer na primeira colocação do Grupo B para disputar a final da competição.

O Tricolor abriu vantagem na liderança depois de vencer os três primeiros compromissos. A equipe coral derrotou Botafogo-PB, Maringá e Floresta e chegou aos nove pontos.

O Maringá aparece na segunda posição, com seis pontos. Floresta tem três, enquanto o Botafogo-PB ainda não pontuou.

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Segundo lugar também garante o acesso

Mesmo que não consiga terminar na liderança, o Santa Cruz poderá alcançar o principal objetivo da temporada. O segundo colocado do grupo também garante uma vaga na Série B de 2027.

Por isso, a equipe coral está em uma situação confortável na briga pelo acesso. Restam três rodadas, e o Tricolor precisa conquistar uma vitória ou dois empates para chegar à pontuação que garante matematicamente a promoção.

Com mais três pontos, o Santa Cruz chegará aos 12 e não poderá mais ser alcançado por dois dos três adversários do grupo, independentemente dos demais resultados.

Santa Cruz pode confirmar o acesso no sábado

O acesso pode ser confirmado já no próximo sábado (26), mesmo sem uma vitória do Santa Cruz.

Para isso, o Tricolor precisa empatar com o Floresta, em Fortaleza, e torcer para que o Maringá perca para o Botafogo-PB, em João Pessoa.

Uma vitória sobre o Floresta, por outro lado, garante matematicamente o acesso sem depender de qualquer outro resultado.

Classificação do Grupo B

Posição Time Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas GP GC Saldo Aproveitamento
Santa Cruz 9 3 3 0 0 3 0 +3 100%
Maringá 6 3 2 0 1 3 1 +2 66%
Floresta 3 3 1 0 2 1 2 -1 33%
Botafogo-PB 0 3 0 0 3 0 4 -4 0%

Próximos jogos do Santa Cruz e do Grupo B

4ª rodada — sábado (26)

  • Floresta x Santa Cruz
  • Botafogo-PB x Maringá

5ª rodada — 3 de outubro

  • Santa Cruz x Maringá
  • Floresta x Botafogo-PB

6ª rodada — 10 de outubro

  • Botafogo-PB x Santa Cruz
  • Maringá x Floresta

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.