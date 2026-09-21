Quais são as chances do Santa Cruz disputar a final da Série C? Confira a probabilidade
Tricolor lidera o quadrangular com nove pontos e pode confirmar presença na Série B de 2027 já no próximo sábado; confira os principais detalhes
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O Santa Cruz está próximo de garantir o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro e também aparece em boa situação na disputa por uma vaga na final da Série C. Líder do Grupo B do quadrangular, o Tricolor tem nove pontos após três rodadas e mantém 100% de aproveitamento.
Segundo projeção do site Chance de Gol, o Santa Cruz tem atualmente 69,8% de chance de terminar a fase na primeira colocação e avançar para a final. Para chegar à decisão pelo título, porém, o time coral precisa terminar o quadrangular na liderança.
O segundo colocado também terá uma recompensa importante: o acesso à Série B de 2027. De acordo com a mesma projeção, o Santa Cruz tem 96,5% de chance de garantir uma das duas primeiras posições do grupo.
Santa Cruz precisa terminar em primeiro para ir à final
O formato da fase decisiva da Série C define que apenas os líderes de cada grupo avançam para a disputa pelo título. Dessa forma, o Santa Cruz precisa permanecer na primeira colocação do Grupo B para disputar a final da competição.
O Tricolor abriu vantagem na liderança depois de vencer os três primeiros compromissos. A equipe coral derrotou Botafogo-PB, Maringá e Floresta e chegou aos nove pontos.
O Maringá aparece na segunda posição, com seis pontos. Floresta tem três, enquanto o Botafogo-PB ainda não pontuou.
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Segundo lugar também garante o acesso
Mesmo que não consiga terminar na liderança, o Santa Cruz poderá alcançar o principal objetivo da temporada. O segundo colocado do grupo também garante uma vaga na Série B de 2027.
Por isso, a equipe coral está em uma situação confortável na briga pelo acesso. Restam três rodadas, e o Tricolor precisa conquistar uma vitória ou dois empates para chegar à pontuação que garante matematicamente a promoção.
Com mais três pontos, o Santa Cruz chegará aos 12 e não poderá mais ser alcançado por dois dos três adversários do grupo, independentemente dos demais resultados.
Santa Cruz pode confirmar o acesso no sábado
O acesso pode ser confirmado já no próximo sábado (26), mesmo sem uma vitória do Santa Cruz.
Para isso, o Tricolor precisa empatar com o Floresta, em Fortaleza, e torcer para que o Maringá perca para o Botafogo-PB, em João Pessoa.
Uma vitória sobre o Floresta, por outro lado, garante matematicamente o acesso sem depender de qualquer outro resultado.
Classificação do Grupo B
|Posição
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|GP
|GC
|Saldo
|Aproveitamento
|1º
|Santa Cruz
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|0
|+3
|100%
|2º
|Maringá
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|+2
|66%
|3º
|Floresta
|3
|3
|1
|0
|2
|1
|2
|-1
|33%
|4º
|Botafogo-PB
|0
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0%
Próximos jogos do Santa Cruz e do Grupo B
4ª rodada — sábado (26)
- Floresta x Santa Cruz
- Botafogo-PB x Maringá
5ª rodada — 3 de outubro
- Santa Cruz x Maringá
- Floresta x Botafogo-PB
6ª rodada — 10 de outubro
- Botafogo-PB x Santa Cruz
- Maringá x Floresta