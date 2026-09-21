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O que o Santa Cruz precisa para subir? Veja contas para o acesso à Série B

Cobra Coral venceu os três primeiros jogos do quadrangular e pode garantir a vaga na segunda divisão já na próxima rodada; entenda

Por Thiago Seabra Publicado em 21/09/2026 às 11:23
Imagem da partida do Santa Cruz contra o Floreste, pela Série C do Campeonato Brasileiro
Imagem da partida do Santa Cruz contra o Floreste, pela Série C do Campeonato Brasileiro - Jailton Jr. /JC Imagem

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O Santa Cruz está cada vez mais perto de confirmar o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. Líder do Grupo B do quadrangular da Série C, o Tricolor venceu os três primeiros jogos da fase decisiva e chegou aos nove pontos, abrindo vantagem importante sobre os concorrentes.

Depois da vitória por 1 a 0 sobre o Floresta, neste domingo (20), na Arena de Pernambuco, a Cobra Coral precisa de apenas uma vitória para garantir matematicamente o acesso à segunda divisão em 2027.

O gol do triunfo foi marcado por Renato, de voleio, diante de 44.951 torcedores. O resultado manteve o Santa Cruz com 100% de aproveitamento e deixou a equipe em situação confortável na reta final do quadrangular.

O que o Santa Cruz precisa para garantir o acesso?

A conta para o Santa Cruz confirmar matematicamente a vaga é direta. Restam três partidas na fase decisiva, e o Tricolor precisa conquistar uma vitória ou dois empates.

Com mais três pontos, o Santa Cruz chegará aos 12 e não poderá mais ser alcançado por dois dos três adversários do grupo, independentemente dos demais resultados.

O acesso também pode ser confirmado já no próximo sábado (26), mesmo sem uma vitória coral. Para isso, o Santa Cruz precisará empatar com o Floresta, em Fortaleza, e torcer para que o Maringá seja derrotado pelo Botafogo-PB, em João Pessoa.

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Santa Cruz tem nove pontos em três jogos

A campanha coral até aqui é perfeita. O time venceu Botafogo-PB, Maringá e Floresta, marcou três gols e ainda não sofreu nenhum.

O Maringá aparece na segunda posição, com seis pontos. O Floresta tem três, enquanto o Botafogo-PB ainda não pontuou.

Tabela do Grupo B do quadrangular da Série C

Posição Time Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas GP GC Saldo Aproveitamento
Santa Cruz 9 3 3 0 0 3 0 +3 100%
Maringá 6 3 2 0 1 3 1 +2 66%
Floresta 3 3 1 0 2 1 2 -1 33%
Botafogo-PB 0 3 0 0 3 0 4 -4 0%

Próximo jogo pode confirmar o acesso

O Santa Cruz volta a campo no próximo sábado (26), quando reencontra o Floresta. Desta vez, o confronto será disputado no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela quarta rodada do quadrangular.

Uma vitória coloca o Tricolor com 12 pontos e garante matematicamente o acesso à Série B de 2027.

Mesmo em caso de empate, a equipe coral poderá confirmar a vaga, desde que o Maringá perca para o Botafogo-PB. Nesse cenário, o Santa Cruz chegaria a dez pontos, enquanto o Maringá permaneceria com seis.

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Quais são os próximos jogos do Santa Cruz?

Depois do duelo com o Floresta, ainda restarão dois compromissos para o Tricolor na fase decisiva da Série C.

  • Sábado (26): Floresta x Santa Cruz
  • 3 de outubro: Santa Cruz x Maringá
  • 10 de outubro: Botafogo-PB x Santa Cruz

Os outros confrontos do Grupo B também serão importantes para a definição do acesso:

  • Sábado (26): Botafogo-PB x Maringá
  • 3 de outubro: Floresta x Botafogo-PB
  • 10 de outubro: Maringá x Floresta

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.