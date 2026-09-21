O que o Santa Cruz precisa para subir? Veja contas para o acesso à Série B
Cobra Coral venceu os três primeiros jogos do quadrangular e pode garantir a vaga na segunda divisão já na próxima rodada; entenda
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O Santa Cruz está cada vez mais perto de confirmar o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. Líder do Grupo B do quadrangular da Série C, o Tricolor venceu os três primeiros jogos da fase decisiva e chegou aos nove pontos, abrindo vantagem importante sobre os concorrentes.
Depois da vitória por 1 a 0 sobre o Floresta, neste domingo (20), na Arena de Pernambuco, a Cobra Coral precisa de apenas uma vitória para garantir matematicamente o acesso à segunda divisão em 2027.
O gol do triunfo foi marcado por Renato, de voleio, diante de 44.951 torcedores. O resultado manteve o Santa Cruz com 100% de aproveitamento e deixou a equipe em situação confortável na reta final do quadrangular.
O que o Santa Cruz precisa para garantir o acesso?
A conta para o Santa Cruz confirmar matematicamente a vaga é direta. Restam três partidas na fase decisiva, e o Tricolor precisa conquistar uma vitória ou dois empates.
Com mais três pontos, o Santa Cruz chegará aos 12 e não poderá mais ser alcançado por dois dos três adversários do grupo, independentemente dos demais resultados.
O acesso também pode ser confirmado já no próximo sábado (26), mesmo sem uma vitória coral. Para isso, o Santa Cruz precisará empatar com o Floresta, em Fortaleza, e torcer para que o Maringá seja derrotado pelo Botafogo-PB, em João Pessoa.
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Santa Cruz tem nove pontos em três jogos
A campanha coral até aqui é perfeita. O time venceu Botafogo-PB, Maringá e Floresta, marcou três gols e ainda não sofreu nenhum.
O Maringá aparece na segunda posição, com seis pontos. O Floresta tem três, enquanto o Botafogo-PB ainda não pontuou.
Tabela do Grupo B do quadrangular da Série C
|Posição
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|GP
|GC
|Saldo
|Aproveitamento
|1º
|Santa Cruz
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|0
|+3
|100%
|2º
|Maringá
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|+2
|66%
|3º
|Floresta
|3
|3
|1
|0
|2
|1
|2
|-1
|33%
|4º
|Botafogo-PB
|0
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0%
Próximo jogo pode confirmar o acesso
O Santa Cruz volta a campo no próximo sábado (26), quando reencontra o Floresta. Desta vez, o confronto será disputado no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela quarta rodada do quadrangular.
Uma vitória coloca o Tricolor com 12 pontos e garante matematicamente o acesso à Série B de 2027.
Mesmo em caso de empate, a equipe coral poderá confirmar a vaga, desde que o Maringá perca para o Botafogo-PB. Nesse cenário, o Santa Cruz chegaria a dez pontos, enquanto o Maringá permaneceria com seis.
Quais são os próximos jogos do Santa Cruz?
Depois do duelo com o Floresta, ainda restarão dois compromissos para o Tricolor na fase decisiva da Série C.
- Sábado (26): Floresta x Santa Cruz
- 3 de outubro: Santa Cruz x Maringá
- 10 de outubro: Botafogo-PB x Santa Cruz
Os outros confrontos do Grupo B também serão importantes para a definição do acesso:
- Sábado (26): Botafogo-PB x Maringá
- 3 de outubro: Floresta x Botafogo-PB
- 10 de outubro: Maringá x Floresta