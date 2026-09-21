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Santa Cruz | Notícia

Eurico não deve ser problema para o Santa Cruz no jogo decisivo pela Série C

Cobra Coral pode garantir o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro no reencontro com o Floresta, no próximo sábado (26), em Fortaleza

Por Davi Saboya Publicado em 21/09/2026 às 21:00
Eurico, zagueiro do Santa Cruz
Eurico, zagueiro do Santa Cruz - JAILTON JR./JC IMAGEM

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Peça fundamental na campanha do Santa Cruz, o zagueiro Eurico gerou apreensão na última rodada ao ser vetado de última hora, ainda durante o aquecimento, na vitória por 1x0 sobre o Floresta pela 3ª rodada do Quadrangular Final da Série C. Para tranquilizar a torcida e detalhar o quadro clínico do atleta, o diretor médico do clube, Antônio Mário, explicou a situação do defensor.

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"Vetamos a participação dele no aquecimento, pois sentia uma dor que incomodava nos movimentos. Isso fruto de um trauma de um tostão que ele levou nos treinos. Ele se reapresentou, resolvi pedir um exame de imagem para ter a certeza da situação. Ele segue na fisioterapia e esperamos que não seja uma situação mais grave", esclareceu o dirigente.

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Apesar do susto, como o grupo ainda tem toda a semana pela frente para focar na recuperação, a expectativa é de que o jogador não seja problema para o próximo compromisso.

Não é à toa que o veto de última hora gerou apreensão. Titular absoluto, Eurico é um dos grandes pilares do time tricolor na temporada, com 30 partidas disputadas em 34 possíveis, além de somar três gols e uma assistência.

As contas do Santa Cruz

Embalado por uma campanha perfeita no quadrangular do acesso, o Santa Cruz pode assegurar a vaga antecipada já neste sábado (26).

Se vencer o Floresta, às 17h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza, o Tricolor carimba a classificação sem depender de nenhum outro resultado. Caso ocorra um empate, a vaga ainda poderá vir, desde que o Maringá seja derrotado pelo Botafogo-PB em João Pessoa.

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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