Chances de acesso do Santa Cruz na Série C: veja a probabilidade da Cobra Coral subir de divisão
Líder do Grupo B com 100% de aproveitamento, Tricolor aparece com alta probabilidade de garantir uma vaga na segunda divisão; saiba mais
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O Santa Cruz está cada vez mais próximo de retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. Líder do Grupo B do quadrangular decisivo da Série C, o Tricolor venceu os três primeiros jogos e aparece com 96,5% de probabilidade de conquistar o acesso, segundo projeção do site Chance de Gol.
Além da possibilidade de subir de divisão, a equipe coral também está na disputa por uma vaga na final da Série C. De acordo com o mesmo levantamento, o Santa Cruz tem 69,8% de chance de terminar o quadrangular na primeira colocação e avançar à decisão.
A equipe pernambucana soma nove pontos em três partidas, com três vitórias e nenhum gol sofrido. O Maringá aparece na segunda posição, com seis pontos, enquanto Floresta e Botafogo-PB completam a chave.
Como funciona a disputa pelo acesso?
Nesta fase decisiva da Série C, as oito melhores equipes da primeira etapa são divididas em dois grupos. Os times se enfrentam em turno e returno ao longo de seis rodadas.
Ao fim do quadrangular, os dois primeiros colocados de cada grupo garantem o acesso à Série B. Já os líderes das duas chaves avançam para a final da competição.
Por isso, o Santa Cruz tem dois objetivos distintos nas três rodadas que ainda restam: terminar entre os dois primeiros para confirmar o acesso e, se possível, manter a liderança para disputar o título da Série C.
Chances de acesso e de final na Série C
As projeções do Chance de Gol colocam o Santa Cruz em primeiro lugar entre os quatro integrantes do Grupo B nas probabilidades de acesso e de classificação para a final.
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- Santa Cruz: 69,8% de chance de chegar à final | 96,5% de chance de acesso
- Maringá FC: 27,4% de chance de chegar à final | 80,8% de chance de acesso
- Floresta: 2,7% de chance de chegar à final | 19,0% de chance de acesso
- Botafogo-PB: 0,02% de chance de chegar à final | 3,8% de chance de acesso
Os números representam uma projeção do site e podem mudar conforme os resultados das três rodadas restantes.
Santa Cruz venceu todos os jogos do quadrangular
A campanha coral até aqui é perfeita. O Santa Cruz estreou com vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB, em casa, e repetiu o placar diante do Maringá, fora de casa.
Na terceira rodada, novamente como mandante, o Tricolor derrotou o Floresta por 1 a 0. Com isso, chegou aos nove pontos e abriu três de vantagem sobre o Maringá.
1ª rodada
- Floresta 0 x 1 Maringá
- Santa Cruz 1 x 0 Botafogo-PB
2ª rodada
- Botafogo-PB 0 x 1 Floresta
- Maringá 0 x 1 Santa Cruz
3ª rodada
- Maringá 2 x 0 Botafogo-PB
- Santa Cruz 1 x 0 Floresta
Classificação do Grupo B
|Posição
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|GP
|GC
|Saldo
|Aproveitamento
|1º
|Santa Cruz
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|0
|+3
|100%
|2º
|Maringá
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|+2
|66%
|3º
|Floresta
|3
|3
|1
|0
|2
|1
|2
|-1
|33%
|4º
|Botafogo-PB
|0
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0%
Quando o Santa Cruz pode garantir o acesso?
O Tricolor ainda tem três compromissos pela frente no quadrangular. O próximo será contra o Floresta, em Fortaleza, no sábado (26).
Uma vitória coloca o Santa Cruz na marca de 12 pontos e garante matematicamente uma das duas primeiras posições do grupo, independentemente dos demais resultados.
O acesso também pode ser confirmado com um empate. Nesse cenário, porém, o Tricolor dependerá do resultado do confronto entre Botafogo-PB e Maringá.
Últimas três rodadas do Grupo B
4ª rodada — sábado (26)
- Floresta x Santa Cruz — 17h — Presidente Vargas
- Botafogo-PB x Maringá — 17h — Almeidão
5ª rodada — 3 de outubro
- Santa Cruz x Maringá — 17h — Arena de Pernambuco
- Floresta x Botafogo-PB — 17h — Presidente Vargas
6ª rodada — 10 de outubro
- Botafogo-PB x Santa Cruz — 17h — Almeidão
- Maringá x Floresta — 17h — Willie Davids