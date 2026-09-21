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Chances de acesso do Santa Cruz na Série C: veja a probabilidade da Cobra Coral subir de divisão

Líder do Grupo B com 100% de aproveitamento, Tricolor aparece com alta probabilidade de garantir uma vaga na segunda divisão; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 21/09/2026 às 15:23
Imagem da partida do Santa Cruz contra o Floreste, pela Série C do Campeonato Brasileiro
Imagem da partida do Santa Cruz contra o Floreste, pela Série C do Campeonato Brasileiro - Jailton Jr. /JC Imagem

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O Santa Cruz está cada vez mais próximo de retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. Líder do Grupo B do quadrangular decisivo da Série C, o Tricolor venceu os três primeiros jogos e aparece com 96,5% de probabilidade de conquistar o acesso, segundo projeção do site Chance de Gol.

Além da possibilidade de subir de divisão, a equipe coral também está na disputa por uma vaga na final da Série C. De acordo com o mesmo levantamento, o Santa Cruz tem 69,8% de chance de terminar o quadrangular na primeira colocação e avançar à decisão.

A equipe pernambucana soma nove pontos em três partidas, com três vitórias e nenhum gol sofrido. O Maringá aparece na segunda posição, com seis pontos, enquanto Floresta e Botafogo-PB completam a chave.

Como funciona a disputa pelo acesso?

Nesta fase decisiva da Série C, as oito melhores equipes da primeira etapa são divididas em dois grupos. Os times se enfrentam em turno e returno ao longo de seis rodadas.

Ao fim do quadrangular, os dois primeiros colocados de cada grupo garantem o acesso à Série B. Já os líderes das duas chaves avançam para a final da competição.

Por isso, o Santa Cruz tem dois objetivos distintos nas três rodadas que ainda restam: terminar entre os dois primeiros para confirmar o acesso e, se possível, manter a liderança para disputar o título da Série C.

Chances de acesso e de final na Série C

As projeções do Chance de Gol colocam o Santa Cruz em primeiro lugar entre os quatro integrantes do Grupo B nas probabilidades de acesso e de classificação para a final.

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  • Santa Cruz: 69,8% de chance de chegar à final | 96,5% de chance de acesso
  • Maringá FC: 27,4% de chance de chegar à final | 80,8% de chance de acesso
  • Floresta: 2,7% de chance de chegar à final | 19,0% de chance de acesso
  • Botafogo-PB: 0,02% de chance de chegar à final | 3,8% de chance de acesso

Os números representam uma projeção do site e podem mudar conforme os resultados das três rodadas restantes.

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Santa Cruz venceu todos os jogos do quadrangular

A campanha coral até aqui é perfeita. O Santa Cruz estreou com vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB, em casa, e repetiu o placar diante do Maringá, fora de casa.

Na terceira rodada, novamente como mandante, o Tricolor derrotou o Floresta por 1 a 0. Com isso, chegou aos nove pontos e abriu três de vantagem sobre o Maringá.

1ª rodada

  • Floresta 0 x 1 Maringá
  • Santa Cruz 1 x 0 Botafogo-PB

2ª rodada

  • Botafogo-PB 0 x 1 Floresta
  • Maringá 0 x 1 Santa Cruz

3ª rodada

  • Maringá 2 x 0 Botafogo-PB
  • Santa Cruz 1 x 0 Floresta

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Classificação do Grupo B

Posição Time Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas GP GC Saldo Aproveitamento
Santa Cruz 9 3 3 0 0 3 0 +3 100%
Maringá 6 3 2 0 1 3 1 +2 66%
Floresta 3 3 1 0 2 1 2 -1 33%
Botafogo-PB 0 3 0 0 3 0 4 -4 0%

Quando o Santa Cruz pode garantir o acesso?

O Tricolor ainda tem três compromissos pela frente no quadrangular. O próximo será contra o Floresta, em Fortaleza, no sábado (26).

Uma vitória coloca o Santa Cruz na marca de 12 pontos e garante matematicamente uma das duas primeiras posições do grupo, independentemente dos demais resultados.

O acesso também pode ser confirmado com um empate. Nesse cenário, porém, o Tricolor dependerá do resultado do confronto entre Botafogo-PB e Maringá.

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Últimas três rodadas do Grupo B

4ª rodada — sábado (26)

  • Floresta x Santa Cruz — 17h — Presidente Vargas
  • Botafogo-PB x Maringá — 17h — Almeidão

5ª rodada — 3 de outubro

  • Santa Cruz x Maringá — 17h — Arena de Pernambuco
  • Floresta x Botafogo-PB — 17h — Presidente Vargas

6ª rodada — 10 de outubro

  • Botafogo-PB x Santa Cruz — 17h — Almeidão
  • Maringá x Floresta — 17h — Willie Davids

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.