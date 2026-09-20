Com renda histórica e golaço, Santa Cruz vence Floresta e fica muito perto da Série B
Com golaço de Renato e Arena lotada, Santa Cruz bate o Floresta por 1 a 0, mantém 100% no quadrangular e se aproxima do acesso à Série B
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O Santa Cruz deu mais um passo importante rumo ao retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. Diante de 44.951 torcedores na Arena de Pernambuco, o Tricolor venceu o Floresta por 1 a 0, neste domingo (20), pela terceira rodada do quadrangular final da Série C. Renato marcou, de voleio, o único gol da partida.
Com o resultado, o Santa Cruz chegou aos nove pontos, manteve os 100% de aproveitamento na fase decisiva e segue na liderança do grupo. Depois das vitórias sobre Botafogo-PB e Maringá nas duas primeiras rodadas, o time coral agora pode confirmar o acesso já no próximo compromisso. Maringá é o segundo no grupo com seis pontos, enquanto que o cearenses possuem três pontos. O Botafogo-PB está zerado.
Santa Cruz e Floresta voltam a se enfrentar no sábado (26), às 17h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela quarta rodada. Uma nova vitória garante matematicamente o retorno coral à Série B.
Como foi o jogo
Empurrado por mais de 44 mil torcedores, o Santa Cruz começou buscando o ataque e abriu o placar aos 10 minutos. Matheus Vinícius avançou pela esquerda e cruzou para Renato, que armou o corpo dentro da área e acertou um belo voleio para fazer 1 a 0.
Depois do gol, a equipe de Cristian de Souza passou a controlar mais o resultado. O Floresta tentou crescer e teve sua principal oportunidade do primeiro tempo aos 33 minutos, quando Rafael Índio cabeceou após cobrança de escanteio, mas Thiago Coelho fez grande defesa.
Na segunda etapa, o time cearense passou a ter mais posse e aumentou a pressão. Garraty assustou em cobrança de falta que acertou o travessão.
O Santa Cruz respondeu com mudanças no ataque, mas precisou mostrar força defensiva principalmente nos minutos finais. Aos 39, Matheus Vinícius apareceu em cima da linha para evitar o empate após finalização de Matheus Lima.
Pouco depois, em nova chegada do Floresta, a bola ainda acertou a trave após rebote de Thiago Coelho. O Tricolor resistiu à pressão e confirmou a terceira vitória consecutiva no quadrangular.
Matheus Vinícius decide nos dois lados
Apesar de Renato ter marcado o golaço da vitória, Matheus Vinícius também teve participação direta no resultado.
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Improvisado na lateral esquerda, o defensor deu a assistência para o gol ainda no início da partida e, na reta final, salvou uma finalização em cima da linha quando o Floresta pressionava pelo empate.
A atuação ajudou o Santa Cruz a manter a campanha perfeita na fase mais importante da Série C.
Arena lotada e recorde de renda
A partida também entrou para a temporada coral pelos números nas arquibancadas. Foram 44.951 torcedores presentes, maior público do Santa Cruz nesta Série C.
A renda chegou a R$ 1.870.902,44, a maior registrada pelo clube, superando os R$ 1.610.750 arrecadados no primeiro jogo da final da Série D do ano passado, contra o Barra.
Com o público deste domingo, o Santa Cruz também ultrapassou a marca de 200 mil torcedores como mandante na Série C. São 210.119 pessoas em 11 partidas, média de 19.102 por jogo.
O cenário reforça a mudança vivida pelo clube em pouco tempo. Em 2024, o Santa Cruz chegou a ficar sem divisão nacional. Agora, está a uma vitória de garantir presença na Série B de 2027.
Ficha da partida - Santa Cruz 1 x 0 Floresta
Santa Cruz: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Edson Miranda, William Alves e Matheus Vinícius; Pedro Favela, Silva (Arílson) e Everaldo (Willian Júnior); João Pedro (Cassiano), Eron (Matheus Cadorini) e Renato (Alex Ruan). Técnico: Cristian de Souza.
Floresta: Dheimison; Islan, Zulu e João Victor; Eliandro (Cedric), Natan, Nonato (Jhony Douglas), Garraty (Thálisson) e Caíque Silva; Baianinho (Matheus Lima) e Rafael Índio (Rafa Marcos). Técnico: Leston Júnior.
Competição: Série C do Campeonato Brasileiro – 3ª rodada do quadrangular final. Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Arbitragem: João Vitor Gobi (SP). Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Juliana Vicentin Esteves (SP). VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP). Gol: Renato, aos 10 minutos do primeiro tempo (Santa Cruz). Público: 44.951. Renda: R$ 1.870.902,44