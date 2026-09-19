Santa Cruz x Floresta ao vivo (20/09): onde assistir, horário e escalações
Cobra Coral chega ao duelo, deste domingo, em partida válida pela 3ª rodada do Quadrangular com duas vitórias seguidas sob o Botafogo-PB e Maringá
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Embalado na fase decisiva da Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz recebe o Floresta, às 16h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O duelo é válido pela 3ª rodada do Quadrangular Final. Nas duas rodadas anteriores, o Tricolor bateu o Botafogo-PB e o Maringá, ganhando o status de forte candidato ao acesso.
Vale lembrar que essa fase é decida em jogos de ida e volta entre os quatro clubes da chave. Enquanto o Santa Cruz lidera com seis pontos, Maringá e Floresta estão logo atrás com três. O Belo ocupa a lanterna com zero.
"É hora de ter tranquilidade. Trabalhar em cima do jogo. É um grupo muito experiente, que não está deixando nada de fora atrapalhar. Temos ótimas lideranças no elenco. Seguimos fazendo o nosso trabalho", afirmou o técnico coral Cristian de Souza.
"Nada mudou, assim como não mudou nas derrotas. Estamos em uma situação que só depende de nós. Mantenho os pés no chão, pois sei que só na quinta ou sexta rodada a classificação será definida", completou.
Cobra Coral
Cristian de Souza não deve realizar alterações na escalação do Santa Cruz para o jogo decisivo contra o Floresta. O atacante Ronald continua vetado pelo departamento médico se recuperando de uma lesão muscular grau dois na coxa.
Se realizar alguma alteração, o treinador coral deve justamente mudar o substituto do jogador. Na partida anterior, ele foi substituto por Alex Ruan, que atuou improvisado como ponta esquerda.
"Ronald acredito que estará voltando para a próxima semana. Nós treinadores trabalhamos o coletivo e não individualizamos. A ideia do jogo precisa compensar os talentos individuais."
"Vamos com uma equipe organizada, equilibrada nos aspectos defensivos e ofensivos. Vai ser um jogo equilibrado, resolvido no detalhes. Sabemos que o Floresta é um time muito bem treinador pelo Leston (Júnior)."
Adversário
Vindo de um resultado positivo como visitante frente ao Botafogo-PB, o Floresta planeja repetir o time titular que atuou na última rodada. Sob o comando de Leston Júnior, ex-treinador do Santa Cruz, a formação no 4-3-3 tem grandes chances de ser mantida, confiando aos atacantes Rafinha, Garraty e Daniel Baianinho a missão de liderar o setor ofensivo.
Onde assistir ao vivo
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O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Santa Cruz pela Série C. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo canal SportyNet (Youtube).
Ficha do jogo - Santa Cruz x Floresta
Santa Cruz
Thiago Coelho; Thiago Ennes, Eurico, William Alves e Matheus Vinícius; Pedro Favela, Silva e Everaldo; Alex Ruan, Renato e Eron. Técnico: Cristian de Souza.
Floresta
Dheimison; Eliandro, Eduardo, Islan e João Victor; Nonato, Natan, Caíque e Garraty; Rafinha e Daniel Baianinho. Técnico: Leston Júnior.
Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata-PE.
Horário: 16h (de Brasília).
Árbitro: João Vitor Gobi (SP).
Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Juliana Vicentin Esteves (ambos de SP).
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).
Onde assistir: SportyNet (Youtube).