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Thairo Arruda, CEO da SAF do Santa Cruz, estará na Arena para jogo contra o Floresta

Executivo responsável pela gestão do futebol da SAF coral acompanhará de perto o duelo deste domingo (20), pela Série C do Campeonato Brasileiro

Por Thiago Seabra Publicado em 18/09/2026 às 15:47
Imagem de Thairo Arruda, CEO da SAF do Santa Cruz
Imagem de Thairo Arruda, CEO da SAF do Santa Cruz - Reprodução/ Santa Cruz

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Thairo Arruda, CEO da SAF do Santa Cruz, estará na Arena de Pernambuco neste domingo (20) para acompanhar o confronto entre Santa Cruz e Floresta, pela terceira rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro.

O jogo está marcado para as 16h, no estádio localizado em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. A partida será a primeira do executivo acompanhando presencialmente o clube neste momento de transição para a SAF.

Thairo Arruda será responsável pelo futebol do Santa Cruz

Thairo Arruda terá a função de CEO (Chief Executive Officer) da SAF do Santa Cruz e será responsável pela administração do departamento de futebol coral.

O executivo vai se mudar para o Recife para trabalhar diretamente na gestão do clube.

A presença na Arena de Pernambuco ocorre em meio à expectativa da torcida para a sequência do Santa Cruz no quadrangular da Série C e para a estruturação da SAF.

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Santa Cruz x Floresta terá Arena com grande público

A partida também deve registrar um dos maiores públicos do Santa Cruz na temporada. Mais de 37 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente, de acordo com a última parcial divulgada pelo clube.

Os setores Leste Superior, Oeste Superior e Sul Superior estão esgotados. Leste Inferior e Oeste Inferior também já haviam atingido a capacidade máxima.

Informações de Santa Cruz x Floresta

  • Competição: Brasileirão Série C
  • Jogo: Santa Cruz x Floresta
  • Data: domingo, 20 de setembro de 2026
  • Horário: 16h
  • Estádio: Arena de Pernambuco, Recife
  • Mandante: Santa Cruz
  • Abertura dos portões: 13h30

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.