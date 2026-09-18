Thairo Arruda, CEO da SAF do Santa Cruz, estará na Arena para jogo contra o Floresta
Executivo responsável pela gestão do futebol da SAF coral acompanhará de perto o duelo deste domingo (20), pela Série C do Campeonato Brasileiro
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Thairo Arruda, CEO da SAF do Santa Cruz, estará na Arena de Pernambuco neste domingo (20) para acompanhar o confronto entre Santa Cruz e Floresta, pela terceira rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro.
O jogo está marcado para as 16h, no estádio localizado em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. A partida será a primeira do executivo acompanhando presencialmente o clube neste momento de transição para a SAF.
Thairo Arruda será responsável pelo futebol do Santa Cruz
Thairo Arruda terá a função de CEO (Chief Executive Officer) da SAF do Santa Cruz e será responsável pela administração do departamento de futebol coral.
O executivo vai se mudar para o Recife para trabalhar diretamente na gestão do clube.
A presença na Arena de Pernambuco ocorre em meio à expectativa da torcida para a sequência do Santa Cruz no quadrangular da Série C e para a estruturação da SAF.
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Santa Cruz x Floresta terá Arena com grande público
A partida também deve registrar um dos maiores públicos do Santa Cruz na temporada. Mais de 37 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente, de acordo com a última parcial divulgada pelo clube.
Os setores Leste Superior, Oeste Superior e Sul Superior estão esgotados. Leste Inferior e Oeste Inferior também já haviam atingido a capacidade máxima.
Informações de Santa Cruz x Floresta
- Competição: Brasileirão Série C
- Jogo: Santa Cruz x Floresta
- Data: domingo, 20 de setembro de 2026
- Horário: 16h
- Estádio: Arena de Pernambuco, Recife
- Mandante: Santa Cruz
- Abertura dos portões: 13h30