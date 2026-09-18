Thairo Arruda, CEO da SAF do Santa Cruz, estará na Arena para jogo contra o Floresta

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Executivo responsável pela gestão do futebol da SAF coral acompanhará de perto o duelo deste domingo (20), pela Série C do Campeonato Brasileiro

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Thairo Arruda, CEO da SAF do Santa Cruz, estará na Arena de Pernambuco neste domingo (20) para acompanhar o confronto entre Santa Cruz e Floresta, pela terceira rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro.

O jogo está marcado para as 16h, no estádio localizado em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. A partida será a primeira do executivo acompanhando presencialmente o clube neste momento de transição para a SAF.

Thairo Arruda será responsável pelo futebol do Santa Cruz

Thairo Arruda terá a função de CEO (Chief Executive Officer) da SAF do Santa Cruz e será responsável pela administração do departamento de futebol coral.

O executivo vai se mudar para o Recife para trabalhar diretamente na gestão do clube.

A presença na Arena de Pernambuco ocorre em meio à expectativa da torcida para a sequência do Santa Cruz no quadrangular da Série C e para a estruturação da SAF.

Santa Cruz x Floresta terá Arena com grande público

A partida também deve registrar um dos maiores públicos do Santa Cruz na temporada. Mais de 37 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente, de acordo com a última parcial divulgada pelo clube.

Os setores Leste Superior, Oeste Superior e Sul Superior estão esgotados. Leste Inferior e Oeste Inferior também já haviam atingido a capacidade máxima.

Informações de Santa Cruz x Floresta