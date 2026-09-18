Santa Cruz tenta liberar recursos da SAF para quitar parcela dos salários antes de jogo contra o Floresta pela Série C

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Presidente Bruno Rodrigues terá até esta sexta-feira para buscar autorização judicial e viabilizar parte dos pagamentos ao elenco; entenda

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O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, terá esta sexta-feira (18) para tentar destravar a liberação de recursos envolvendo a SAF do clube e viabilizar o pagamento de parte dos valores devidos ao elenco. A intenção é quitar uma parcela dos salários antes do confronto contra o Floresta, marcado para domingo (20), às 16h, na Arena de Pernambuco.

O Santa Cruz possui pendências relacionadas à folha de carteira e aos direitos de imagem dos jogadores. Para que os pagamentos sejam realizados, será necessária uma autorização do juiz responsável pelo processo de recuperação judicial do clube.

Bruno Rodrigues tenta viabilizar pagamentos da SAF

A movimentação do presidente ocorre em meio ao processo de transição envolvendo a SAF e os novos investidores do Santa Cruz.

A ideia é conseguir a liberação de uma parte dos recursos para reduzir as pendências com os atletas antes da partida decisiva pelo quadrangular da Série C.

A operação, porém, depende da autorização judicial. Bruno Rodrigues trabalha para que a liberação aconteça ainda nesta sexta-feira, possibilitando que o clube avance com os pagamentos antes do compromisso de domingo.

Santa Cruz x Floresta pode encaminhar acesso à Série B

Dentro de campo, o Santa Cruz chega ao confronto em busca da terceira vitória consecutiva no quadrangular da Série C. Nas duas primeiras rodadas da fase decisiva, o Tricolor venceu Botafogo-PB e Maringá.

O Floresta, adversário deste domingo, perdeu para o Maringá na estreia e depois derrotou o Botafogo-PB, em João Pessoa.

Com os resultados das duas primeiras rodadas, o Santa Cruz lidera o grupo com seis pontos. Maringá e Floresta aparecem na sequência, ambos com três pontos, enquanto o Botafogo-PB ainda não pontuou.

Torcida do Santa Cruz esgota ingressos para a Arena

O confronto também terá a presença maciça da torcida coral. O Santa Cruz já confirmou a venda de mais de 37 mil ingressos e informou que todos os bilhetes colocados à disposição foram comercializados.

Apesar da procura, a partida não terá a carga máxima de 45.500 torcedores da Arena de Pernambuco. Segundo as informações divulgadas pelo clube, a capacidade será limitada por questões de segurança.