William Alves alerta Santa Cruz contra "zona de conforto" na reta final da Série C
Zagueiro destaca duas vitórias no quadrangular, mas pede concentração ao Tricolor para evitar a euforia e confirmar o acesso à Série B
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O Santa Cruz deu um passo importante na luta pelo acesso à Série B. Com duas vitórias nas duas primeiras rodadas do quadrangular da Série C, o Tricolor chegou aos seis pontos e abriu vantagem na liderança do Grupo B. Apesar do cenário favorável, o zagueiro William Alves pediu cautela para a sequência decisiva da competição.
Para o defensor, o principal desafio agora é não deixar que os bons resultados provoquem acomodação dentro do elenco. Ainda restam quatro partidas na fase decisiva, e o acesso não está garantido.
"A gente se concentrou muito para esses dois primeiros jogos e conseguiu os resultados que a gente esperava. O desafio muda agora: é não cair na zona de conforto, é continuar buscando a pontuação necessária para o acesso, porque agora surgem outras armadilhas."
"Então, a gente tem que estar muito atento, porque não tem nada ganho. O acesso ainda não está garantido. Então, a gente tem que ter muito pé no chão e trabalhar muito ainda."
William Alves alerta contra a zona de conforto
Depois de vencer Botafogo-PB e Maringá, o Santa Cruz agora terá pela frente mais quatro partidas no quadrangular. Para William, o bom início não pode fazer o elenco diminuir a concentração.
"O desafio muda agora: é não cair na zona de conforto, é continuar buscando a pontuação necessária para o acesso, porque agora surgem outras armadilhas", destacou.
O zagueiro também chamou atenção para a importância da comunicação dentro de campo, especialmente entre os jogadores mais experientes. Segundo William, esse trabalho começa ainda durante a semana.
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"A comunicação é muito importante para que a gente possa coordenar e ajudar os companheiros a estarem melhor posicionados dentro de campo", explicou.
Relação com o Santa Cruz
A atual campanha também tem um significado especial para William Alves, que possui uma relação de longa data com o clube. O defensor lembrou que sua história com o Santa Cruz vai além do futebol.
"O Santa Cruz faz parte da minha história como jogador, até mesmo familiar. Eu casei em Recife, meus filhos nasceram em Recife", contou.
O zagueiro também falou sobre o reconhecimento recebido da torcida e revelou o desejo de encerrar sua trajetória no clube com conquistas.
"Eu espero terminar a minha história dentro do clube retribuindo tudo que o torcedor e o clube fizeram por mim, me entregando, conquistando títulos", afirmou.
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Euforia da torcida exige controle
Com o bom momento, William entende que a empolgação da torcida é natural, mas reforça que os jogadores precisam controlar a ansiedade para não transformar a situação confortável em um problema.
"A gente começou bem, mas não terminou. Então, a gente quer terminar muito bem", disse.
O defensor ainda destacou a necessidade de atenção contra o Floresta, próximo adversário do Tricolor.
"Nós sabemos as características do jogo do Floresta. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que eles podem nos causar de dano", completou.
O Santa Cruz enfrenta o Floresta neste domingo (20), às 16h, na Arena de Pernambuco, pela terceira rodada do quadrangular da Série C
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Próximo jogo do Santa Cruz e tabela
O Santa Cruz volta a campo neste domingo (20), às 16h, contra o Floresta, na Arena de Pernambuco, pela terceira rodada do quadrangular da Série C.
A partida também terá grande presença da torcida coral. Mais de 37 mil ingressos já foram vendidos, e o Santa Cruz trabalha com a meta de levar 45 mil torcedores à Arena de Pernambuco. Os setores Leste Superior, Oeste Superior e Sul Superior estão esgotados.
Grupo B da Série C
- Santa Cruz - 6pts
- Maringá - 3pts
- Floresta - 3pts
- Botafogo-PB - 0pts
Os dois primeiros colocados do grupo garantem o acesso à Série B de 2027.
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