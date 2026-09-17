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William Alves alerta Santa Cruz contra "zona de conforto" na reta final da Série C

Zagueiro destaca duas vitórias no quadrangular, mas pede concentração ao Tricolor para evitar a euforia e confirmar o acesso à Série B

Por Lucas Valle Publicado em 17/09/2026 às 11:47 | Atualizado em 17/09/2026 às 11:48
William Alves, zagueiro do Santa Cruz
William Alves, zagueiro do Santa Cruz - Evelyn Victoria/SCFC

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O Santa Cruz deu um passo importante na luta pelo acesso à Série B. Com duas vitórias nas duas primeiras rodadas do quadrangular da Série C, o Tricolor chegou aos seis pontos e abriu vantagem na liderança do Grupo B. Apesar do cenário favorável, o zagueiro William Alves pediu cautela para a sequência decisiva da competição.

Para o defensor, o principal desafio agora é não deixar que os bons resultados provoquem acomodação dentro do elenco. Ainda restam quatro partidas na fase decisiva, e o acesso não está garantido.

"A gente se concentrou muito para esses dois primeiros jogos e conseguiu os resultados que a gente esperava. O desafio muda agora: é não cair na zona de conforto, é continuar buscando a pontuação necessária para o acesso, porque agora surgem outras armadilhas."

"Então, a gente tem que estar muito atento, porque não tem nada ganho. O acesso ainda não está garantido. Então, a gente tem que ter muito pé no chão e trabalhar muito ainda."


William Alves alerta contra a zona de conforto

Depois de vencer Botafogo-PB e Maringá, o Santa Cruz agora terá pela frente mais quatro partidas no quadrangular. Para William, o bom início não pode fazer o elenco diminuir a concentração.

"O desafio muda agora: é não cair na zona de conforto, é continuar buscando a pontuação necessária para o acesso, porque agora surgem outras armadilhas", destacou.

O zagueiro também chamou atenção para a importância da comunicação dentro de campo, especialmente entre os jogadores mais experientes. Segundo William, esse trabalho começa ainda durante a semana.

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"A comunicação é muito importante para que a gente possa coordenar e ajudar os companheiros a estarem melhor posicionados dentro de campo", explicou.

Relação com o Santa Cruz

A atual campanha também tem um significado especial para William Alves, que possui uma relação de longa data com o clube. O defensor lembrou que sua história com o Santa Cruz vai além do futebol.

"O Santa Cruz faz parte da minha história como jogador, até mesmo familiar. Eu casei em Recife, meus filhos nasceram em Recife", contou.

O zagueiro também falou sobre o reconhecimento recebido da torcida e revelou o desejo de encerrar sua trajetória no clube com conquistas.

"Eu espero terminar a minha história dentro do clube retribuindo tudo que o torcedor e o clube fizeram por mim, me entregando, conquistando títulos", afirmou.

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Euforia da torcida exige controle

Com o bom momento, William entende que a empolgação da torcida é natural, mas reforça que os jogadores precisam controlar a ansiedade para não transformar a situação confortável em um problema.

"A gente começou bem, mas não terminou. Então, a gente quer terminar muito bem", disse.

O defensor ainda destacou a necessidade de atenção contra o Floresta, próximo adversário do Tricolor.

"Nós sabemos as características do jogo do Floresta. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que eles podem nos causar de dano", completou.

O Santa Cruz enfrenta o Floresta neste domingo (20), às 16h, na Arena de Pernambuco, pela terceira rodada do quadrangular da Série C

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Próximo jogo do Santa Cruz e tabela

O Santa Cruz volta a campo neste domingo (20), às 16h, contra o Floresta, na Arena de Pernambuco, pela terceira rodada do quadrangular da Série C.

A partida também terá grande presença da torcida coral. Mais de 37 mil ingressos já foram vendidos, e o Santa Cruz trabalha com a meta de levar 45 mil torcedores à Arena de Pernambuco. Os setores Leste Superior, Oeste Superior e Sul Superior estão esgotados.

Grupo B da Série C

  1. Santa Cruz - 6pts
  2. Maringá - 3pts 
  3. Floresta - 3pts
  4. Botafogo-PB - 0pts

Os dois primeiros colocados do grupo garantem o acesso à Série B de 2027. 

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.