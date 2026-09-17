fechar
Santa Cruz | Notícia

Ingressos esgotados para decisão entre Santa Cruz x Floresta na Arena de Pernambuco

Com casa cheia garantida, Tricolor busca nova vitória no Quadrangular para encaminhar o acesso, em partida que não deve atingir o recorde do estádio

Por Davi Saboya Publicado em 17/09/2026 às 20:57
Eron, atacante do Santa Cruz
Eron, atacante do Santa Cruz - JAILTON JR/JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A torcida do Santa Cruz esgotou todos os ingressos colocados à disposição e garantiu casa cheia na Arena de Pernambuco para o confronto decisivo contra o Floresta, válido pelo quadrangular da Série C. A partida, que pode encaminhar o acesso coral em caso de vitória, não atingirá a carga máxima de 45.500 pessoas devido a questões de segurança.

Leia Também

Na última parcial divulgada, o Santa Cruz divulgou que mais de 37 mil ingressos foram comercializados de forma antecipada. Até então, o clube coral não se pronunciou sobre a quantidade de bilhetes vendidos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A última área liberada para a torcida do Santa Cruz foi o setor norte. O local seria destinado ao Floresta, que entrou em acordo com o clube coral e ficará em uma área dos camarotes com a direção e staff.

fiv

Essa medida exigiu a instalação de divisórias ára separação e gerou espaços vagos que não podem ser preenchidos por questão de segurança.

Na Série C, o Tricolor possui uma média de 16.517 torcedores. O maior público foi justamente na estreia pelo quadrangular: 27.479 tricolores na vitória por 1x0 sobre o Botafogo-PB.

Santa Cruz x Floresta

Em campo, o Santa Cruz busca a terceira vitória seguida na fase final. Nas duas primeiras rodadas, o Tricolor bateu o Botafogo-PB e o Maringá. Já o Floreste perdeu para o Maringá e venceu o Belo, em João Pessoa.

Na classificação do Grupo, o Santa Cruz lidera com seis pontos. Maringá e Floresa estão logo atrás com três pontos. o Botafogo-PB é o lanterna com zero.

Leia também

William Alves alerta Santa Cruz contra "zona de conforto" na reta final da Série C
Santa Cruz

William Alves alerta Santa Cruz contra "zona de conforto" na reta final da Série C
Artilheiro do Santa Cruz em 2026, Matheus Vinicius revela situação sobre renovação de contrato
Santa Cruz

Artilheiro do Santa Cruz em 2026, Matheus Vinicius revela situação sobre renovação de contrato

Compartilhe

Tags

Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

Siga Davi Saboya