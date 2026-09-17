Ingressos esgotados para decisão entre Santa Cruz x Floresta na Arena de Pernambuco

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Com casa cheia garantida, Tricolor busca nova vitória no Quadrangular para encaminhar o acesso, em partida que não deve atingir o recorde do estádio

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A torcida do Santa Cruz esgotou todos os ingressos colocados à disposição e garantiu casa cheia na Arena de Pernambuco para o confronto decisivo contra o Floresta, válido pelo quadrangular da Série C. A partida, que pode encaminhar o acesso coral em caso de vitória, não atingirá a carga máxima de 45.500 pessoas devido a questões de segurança.

Na última parcial divulgada, o Santa Cruz divulgou que mais de 37 mil ingressos foram comercializados de forma antecipada. Até então, o clube coral não se pronunciou sobre a quantidade de bilhetes vendidos.

A última área liberada para a torcida do Santa Cruz foi o setor norte. O local seria destinado ao Floresta, que entrou em acordo com o clube coral e ficará em uma área dos camarotes com a direção e staff.

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Essa medida exigiu a instalação de divisórias ára separação e gerou espaços vagos que não podem ser preenchidos por questão de segurança.

Na Série C, o Tricolor possui uma média de 16.517 torcedores. O maior público foi justamente na estreia pelo quadrangular: 27.479 tricolores na vitória por 1x0 sobre o Botafogo-PB.

Santa Cruz x Floresta

Em campo, o Santa Cruz busca a terceira vitória seguida na fase final. Nas duas primeiras rodadas, o Tricolor bateu o Botafogo-PB e o Maringá. Já o Floreste perdeu para o Maringá e venceu o Belo, em João Pessoa.

Na classificação do Grupo, o Santa Cruz lidera com seis pontos. Maringá e Floresa estão logo atrás com três pontos. o Botafogo-PB é o lanterna com zero.