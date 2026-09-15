Santa Cruz x Floresta: setores superiores da Arena de Pernambuco estão esgotados

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Leste, Oeste e Sul Superiores já não têm mais ingressos; partida pela Série C será neste domingo (20), às 16h; Santa quer bater recorde de público

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A torcida do Santa Cruz segue aumentando a expectativa para o duelo contra o Floresta, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Os setores Leste Superior, Oeste Superior e Sul Superior da Arena de Pernambuco estão esgotados para a partida deste domingo (20).

O Leste Inferior e o Oeste Inferior também já haviam atingido a capacidade máxima. Com isso, resta apenas um setor com ingressos disponíveis: o Deck Leste.





Qual setor ainda tem ingresso para Santa Cruz x Floresta?

De acordo com a atualização divulgada pelo Santa Cruz, há poucos ingressos disponíveis para o confronto. No momento, a única opção informada pelo clube é o Deck Leste.

Deck Leste: R$ 130

Já estão esgotados:

Oeste Superior;

Sul Superior;

Leste Superior;

Leste Inferior;

Oeste Inferior.

Santa Cruz tenta levar 45 mil torcedores à Arena

O Tricolor vem promovendo uma campanha nas redes sociais para lotar a Arena de Pernambuco e alcançar a marca de 45 mil torcedores.

O clube já havia informado a venda de mais de 30 mil ingressos no fim da noite de segunda-feira (14).

A movimentação acontece cinco dias antes do confronto, que será válido pela sequência do quadrangular da Série C.

Portões abrem às 13h30

O Santa Cruz informou que os portões da Arena de Pernambuco serão abertos às 13h30, duas horas e meia antes do início da partida.

O clube também convocou a torcida para chegar cedo ao estádio e participar da festa nas arquibancadas.

Santa Cruz x Floresta: informações da partida