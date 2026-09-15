Santa Cruz x Floresta: setores superiores da Arena de Pernambuco estão esgotados
Leste, Oeste e Sul Superiores já não têm mais ingressos; partida pela Série C será neste domingo (20), às 16h; Santa quer bater recorde de público
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A torcida do Santa Cruz segue aumentando a expectativa para o duelo contra o Floresta, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Os setores Leste Superior, Oeste Superior e Sul Superior da Arena de Pernambuco estão esgotados para a partida deste domingo (20).
O Leste Inferior e o Oeste Inferior também já haviam atingido a capacidade máxima. Com isso, resta apenas um setor com ingressos disponíveis: o Deck Leste.
Qual setor ainda tem ingresso para Santa Cruz x Floresta?
De acordo com a atualização divulgada pelo Santa Cruz, há poucos ingressos disponíveis para o confronto. No momento, a única opção informada pelo clube é o Deck Leste.
- Deck Leste: R$ 130
Já estão esgotados:
- Oeste Superior;
- Sul Superior;
- Leste Superior;
- Leste Inferior;
- Oeste Inferior.
Santa Cruz tenta levar 45 mil torcedores à Arena
O Tricolor vem promovendo uma campanha nas redes sociais para lotar a Arena de Pernambuco e alcançar a marca de 45 mil torcedores.
O clube já havia informado a venda de mais de 30 mil ingressos no fim da noite de segunda-feira (14).
A movimentação acontece cinco dias antes do confronto, que será válido pela sequência do quadrangular da Série C.
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Portões abrem às 13h30
O Santa Cruz informou que os portões da Arena de Pernambuco serão abertos às 13h30, duas horas e meia antes do início da partida.
O clube também convocou a torcida para chegar cedo ao estádio e participar da festa nas arquibancadas.
Santa Cruz x Floresta: informações da partida
- Competição: Brasileirão Série C
- Jogo: Santa Cruz x Floresta
- Data: domingo, 20 de setembro de 2026
- Horário: 16h
- Estádio: Arena de Pernambuco, Recife
- Mandante: Santa Cruz
- Abertura dos portões: 13h30