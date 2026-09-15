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Santa Cruz x Floresta: setores superiores da Arena de Pernambuco estão esgotados

Leste, Oeste e Sul Superiores já não têm mais ingressos; partida pela Série C será neste domingo (20), às 16h; Santa quer bater recorde de público

Por Thiago Seabra Publicado em 15/09/2026 às 11:16
Imagem da torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco
Imagem da torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco - JAILTON JR./JC IMAGEM

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A torcida do Santa Cruz segue aumentando a expectativa para o duelo contra o Floresta, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Os setores Leste Superior, Oeste Superior e Sul Superior da Arena de Pernambuco estão esgotados para a partida deste domingo (20).

O Leste Inferior e o Oeste Inferior também já haviam atingido a capacidade máxima. Com isso, resta apenas um setor com ingressos disponíveis: o Deck Leste.


Qual setor ainda tem ingresso para Santa Cruz x Floresta?

De acordo com a atualização divulgada pelo Santa Cruz, há poucos ingressos disponíveis para o confronto. No momento, a única opção informada pelo clube é o Deck Leste.

  • Deck Leste: R$ 130

Já estão esgotados:

  • Oeste Superior;
  • Sul Superior;
  • Leste Superior;
  • Leste Inferior;
  • Oeste Inferior.

Santa Cruz tenta levar 45 mil torcedores à Arena

O Tricolor vem promovendo uma campanha nas redes sociais para lotar a Arena de Pernambuco e alcançar a marca de 45 mil torcedores.

O clube já havia informado a venda de mais de 30 mil ingressos no fim da noite de segunda-feira (14).

A movimentação acontece cinco dias antes do confronto, que será válido pela sequência do quadrangular da Série C.

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Portões abrem às 13h30

O Santa Cruz informou que os portões da Arena de Pernambuco serão abertos às 13h30, duas horas e meia antes do início da partida.

O clube também convocou a torcida para chegar cedo ao estádio e participar da festa nas arquibancadas.

Santa Cruz x Floresta: informações da partida

  • Competição: Brasileirão Série C
  • Jogo: Santa Cruz x Floresta
  • Data: domingo, 20 de setembro de 2026
  • Horário: 16h
  • Estádio: Arena de Pernambuco, Recife
  • Mandante: Santa Cruz
  • Abertura dos portões: 13h30

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.