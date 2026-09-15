Artilheiro do Santa Cruz em 2026, Matheus Vinicius revela situação sobre renovação de contrato

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Zagueiro é o atual artilheiro do clube na temporada e marcou o gol da vitória sobre o Maringá pela segunda rodada do quadrangular da Série C

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O futuro de Matheus Vinicius no Santa Cruz ainda está indefinido. O zagueiro, que vem sendo um dos destaques do Tricolor na temporada, revelou que ainda não recebeu uma proposta de renovação para continuar no clube em 2027.

A situação foi comentada pelo próprio jogador durante entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal. Questionado por João Victor Amorim sobre a possibilidade de permanecer no Arruda, Matheus afirmou que ainda não foi informado sobre nenhuma negociação.

"Até então, eu não sei de nada, a não ser que tenha chegado ao meu empresário e eu não esteja sabendo", afirmou.

Destaque na temporada

A indefinição acontece justamente em um momento de alta para o zagueiro. Matheus Vinicius está no Santa Cruz desde janeiro de 2025 e ganhou espaço ao longo da temporada.

Mesmo atuando na defesa, o camisa 13 é atualmente o artilheiro do clube em 2026. São cinco gols marcados em 20 partidas, sendo três pela Série C e dois pelo Campeonato Pernambucano.

O mais recente foi também um dos mais importantes. Matheus balançou as redes contra o Maringá e garantiu a vitória por 1 a 0, resultado que manteve o Santa Cruz na liderança do Grupo B do quadrangular da Série C.

"Bazuca do Arruda"

A capacidade de Matheus Vinicius de finalizar com força também rendeu um apelido ao defensor. O jogador passou a ser chamado de "Bazuca do Arruda", apelido dado pelo narrador Aroldo Costa.

Durante a entrevista, João Victor Amorim brincou com o momento vivido pelo zagueiro e afirmou que, se ele marcar novamente, o presidente do Santa Cruz poderia aparecer com o contrato para Matheus assinar.

Questionado sobre o apelido, o defensor mostrou que pretende continuar correspondendo dentro de campo.

"Que assim continue, do lado positivo. Que continue dando felicidade ao povo tricolor", afirmou.

Matheus também destacou a satisfação de marcar gols mesmo atuando em uma posição que normalmente não tem essa responsabilidade.

"É sempre bom fazer gol. Quem não quer fazer gol?", disse.

Sequência ruim em clássicos pesou

Segundo o zagueiro, o episódio contra o Náutico aconteceu depois de uma sequência de três clássicos que tiveram grande impacto psicológico.

Antes do pênalti, Matheus havia sido expulso em outro clássico e também se envolvido em um lance de mão na partida contra o Sport.

"Foi um momento muito delicado que eu vivenciei junto com minha família. Foi muito psicológico, porque foram três clássicos. Tive a primeira expulsão, que para mim foi injusta. Depois, contra o Sport, teve aquele lance em que a bola pega na minha mão e eu não tinha reação nenhuma. Depois, outro pênalti contra o Náutico", explicou.

Para Matheus, a sequência chegou a colocar em dúvida tudo o que havia construído no clube.

"Então foram três clássicos. Aí eu falei que ali podia ter destruído tudo que eu construí."

Santa Cruz na briga pelo acesso

Se no início do ano o cenário era de incerteza para Matheus, atualmente o zagueiro vive um dos melhores momentos com a camisa tricolor.

Com o gol marcado nos últimos minutos contra o Maringá, o Santa Cruz chegou aos seis pontos e manteve os 100% de aproveitamento no quadrangular da Série C.

Após duas rodadas, o Tricolor lidera o Grupo B. Maringá e Floresta aparecem com três pontos, enquanto o Botafogo-PB ainda não pontuou.

Grupo B da Série C

Santa Cruz - 6pts Maringá - 3pts Floresta - 3pts Botafogo-SP - 0pts

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