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Santa Cruz x Floresta: mais de 25 mil ingressos são vendidos para jogo na Arena de Pernambuco

Cobra Coral já esgotou três setores para o duelo decisivo da Série C e busca levar 45 mil torcedores à Arena de Pernambuco; confira detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 14/09/2026 às 15:54
Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife
Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife - JAILTON JR./JC IMAGEM

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O Santa Cruz já vendeu mais de 25 mil ingressos para o confronto contra o Floresta, pela Série C do Campeonato Brasileiro. A parcial foi divulgada pelo clube na tarde desta segunda-feira (14), com cinco dias de antecedência para a partida.

O duelo será disputado no domingo (20), às 16h, na Arena de Pernambuco, em Recife. A Cobra Coral vem fazendo campanha nas redes sociais para lotar o estádio e alcançar a marca de 45 mil torcedores.

Quais setores já estão esgotados?

Três setores da Arena de Pernambuco já não têm mais ingressos disponíveis para a partida. Leste Inferior, Oeste Inferior e Leste Superior estão esgotados.

Ainda há entradas disponíveis em outros setores, mas a disponibilidade pode mudar conforme o ritmo das vendas.

  • Oeste Superior: R$ 40;
  • Norte Inferior: R$ 60;
  • Deck Leste: R$ 130;
  • Sul Superior: R$ 40;
  • Leste Superior: R$ 40 — esgotado;
  • Sul Inferior: R$ 60;
  • Leste Inferior: R$ 80 — esgotado.

Santa Cruz quer 45 mil torcedores na Arena

Com mais de 25 mil ingressos comercializados, o Santa Cruz mantém a campanha para transformar o confronto contra o Floresta em mais um grande público na temporada.

O clube estabeleceu a marca de 45 mil torcedores como objetivo para o jogo. A partida é importante para a sequência do Tricolor no quadrangular da Série C.

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Qual é o recorde de público da Arena de Pernambuco?

O recorde de público da Arena de Pernambuco é de 45.500 pessoas. A marca aparece em dois jogos registrados no estádio.

Um deles foi Sport x Náutico, em 6 de abril de 2024, pela partida de volta da final do Campeonato Pernambucano daquele ano.

O outro ocorreu em Santa Cruz x Barra-SC, em 27 de setembro de 2025, no primeiro jogo da final da Série D do Campeonato Brasileiro.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.