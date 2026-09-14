Santa Cruz x Floresta: mais de 25 mil ingressos são vendidos para jogo na Arena de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cobra Coral já esgotou três setores para o duelo decisivo da Série C e busca levar 45 mil torcedores à Arena de Pernambuco; confira detalhes

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Santa Cruz já vendeu mais de 25 mil ingressos para o confronto contra o Floresta, pela Série C do Campeonato Brasileiro. A parcial foi divulgada pelo clube na tarde desta segunda-feira (14), com cinco dias de antecedência para a partida.

O duelo será disputado no domingo (20), às 16h, na Arena de Pernambuco, em Recife. A Cobra Coral vem fazendo campanha nas redes sociais para lotar o estádio e alcançar a marca de 45 mil torcedores.

Quais setores já estão esgotados?

Três setores da Arena de Pernambuco já não têm mais ingressos disponíveis para a partida. Leste Inferior, Oeste Inferior e Leste Superior estão esgotados.

Ainda há entradas disponíveis em outros setores, mas a disponibilidade pode mudar conforme o ritmo das vendas.

Oeste Superior: R$ 40;

R$ 40; Norte Inferior: R$ 60;

R$ 60; Deck Leste: R$ 130;

R$ 130; Sul Superior: R$ 40;

R$ 40; Leste Superior: R$ 40 — esgotado;

R$ 40 — esgotado; Sul Inferior: R$ 60;

R$ 60; Leste Inferior: R$ 80 — esgotado.

Santa Cruz quer 45 mil torcedores na Arena

Com mais de 25 mil ingressos comercializados, o Santa Cruz mantém a campanha para transformar o confronto contra o Floresta em mais um grande público na temporada.

O clube estabeleceu a marca de 45 mil torcedores como objetivo para o jogo. A partida é importante para a sequência do Tricolor no quadrangular da Série C.

Qual é o recorde de público da Arena de Pernambuco?

O recorde de público da Arena de Pernambuco é de 45.500 pessoas. A marca aparece em dois jogos registrados no estádio.

Um deles foi Sport x Náutico, em 6 de abril de 2024, pela partida de volta da final do Campeonato Pernambucano daquele ano.

O outro ocorreu em Santa Cruz x Barra-SC, em 27 de setembro de 2025, no primeiro jogo da final da Série D do Campeonato Brasileiro.