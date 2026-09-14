Santa Cruz x Floresta: mais de 25 mil ingressos são vendidos para jogo na Arena de Pernambuco
Cobra Coral já esgotou três setores para o duelo decisivo da Série C e busca levar 45 mil torcedores à Arena de Pernambuco; confira detalhes
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O Santa Cruz já vendeu mais de 25 mil ingressos para o confronto contra o Floresta, pela Série C do Campeonato Brasileiro. A parcial foi divulgada pelo clube na tarde desta segunda-feira (14), com cinco dias de antecedência para a partida.
O duelo será disputado no domingo (20), às 16h, na Arena de Pernambuco, em Recife. A Cobra Coral vem fazendo campanha nas redes sociais para lotar o estádio e alcançar a marca de 45 mil torcedores.
Quais setores já estão esgotados?
Três setores da Arena de Pernambuco já não têm mais ingressos disponíveis para a partida. Leste Inferior, Oeste Inferior e Leste Superior estão esgotados.
Ainda há entradas disponíveis em outros setores, mas a disponibilidade pode mudar conforme o ritmo das vendas.
- Oeste Superior: R$ 40;
- Norte Inferior: R$ 60;
- Deck Leste: R$ 130;
- Sul Superior: R$ 40;
- Leste Superior: R$ 40 — esgotado;
- Sul Inferior: R$ 60;
- Leste Inferior: R$ 80 — esgotado.
Santa Cruz quer 45 mil torcedores na Arena
Com mais de 25 mil ingressos comercializados, o Santa Cruz mantém a campanha para transformar o confronto contra o Floresta em mais um grande público na temporada.
O clube estabeleceu a marca de 45 mil torcedores como objetivo para o jogo. A partida é importante para a sequência do Tricolor no quadrangular da Série C.
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Qual é o recorde de público da Arena de Pernambuco?
O recorde de público da Arena de Pernambuco é de 45.500 pessoas. A marca aparece em dois jogos registrados no estádio.
Um deles foi Sport x Náutico, em 6 de abril de 2024, pela partida de volta da final do Campeonato Pernambucano daquele ano.
O outro ocorreu em Santa Cruz x Barra-SC, em 27 de setembro de 2025, no primeiro jogo da final da Série D do Campeonato Brasileiro.