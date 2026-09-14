O que o Santa Cruz precisa para subir à Série B? Veja cenários e contas do acesso
Tricolor venceu os dois primeiros jogos do quadrangular da Série C, chegou aos seis pontos e precisa de mais para atingir uma pontuação favorável
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O Santa Cruz está cada vez mais perto de voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. Com duas vitórias nas duas primeiras rodadas do quadrangular da Série C, a Cobra Coral chegou aos seis pontos e abriu vantagem na liderança do Grupo B.
O triunfo mais recente foi conquistado neste sábado (12), quando o Tricolor venceu o Maringá por 1 a 0, no estádio Willie Davids. O resultado manteve os 100% de aproveitamento do time pernambucano na fase decisiva da competição.
Restam quatro partidas para o Santa Cruz no quadrangular. Os dois primeiros colocados de cada grupo garantem o acesso à Série B de 2027, enquanto os líderes das duas chaves avançam para a decisão da Série C.
Quantos pontos o Santa Cruz precisa para subir?
De acordo com a projeção apresentada pelo Chance de Gol, o Santa Cruz precisa chegar a 11 pontos para alcançar 99,5% de probabilidade de classificação para a Série B.
Como já soma seis pontos, o time pernambucano precisa conquistar mais cinco pontos nas quatro rodadas restantes para atingir essa marca.
Na prática, uma combinação de uma vitória e dois empates é suficiente para levar o Santa Cruz aos 11 pontos, ainda restando uma partida para disputar.
Essa pontuação, porém, não representa o acesso matematicamente garantido. Os 11 pontos são uma referência de probabilidade. Para confirmar a vaga de forma matemática, será necessário considerar também os resultados dos adversários e a pontuação máxima que eles ainda podem alcançar.
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Por que as duas vitórias encaminham o acesso?
O Santa Cruz começou o quadrangular da Série C em uma situação favorável e ampliou essa vantagem ao vencer os dois primeiros compromissos.
Com seis pontos, a Cobra Coral já tem três pontos a mais que Maringá e Floresta, segundo e terceiro colocados, respectivamente. O Botafogo-PB ainda não pontuou e ocupa a quarta posição.
Além da vantagem na pontuação, o Santa Cruz ainda tem um dado importante a seu favor: sofreu zero gols nas duas primeiras partidas. O time marcou dois gols e possui saldo positivo de dois.
Como a fase é disputada em dois turnos, cada equipe ainda fará quatro jogos. Isso significa que o Santa Cruz terá mais 12 pontos possíveis pela frente, mas já construiu uma margem importante em relação aos concorrentes diretos.
O que o Santa Cruz precisa fazer nas próximas rodadas?
O cenário mais direto para o Tricolor é buscar os cinco pontos que o levariam aos 11. A combinação indicada é:
- 1 vitória + 2 empates: Santa Cruz chega aos 11 pontos;
- 2 vitórias: Santa Cruz chega aos 12 pontos;
- 1 vitória + 1 empate: Santa Cruz chega aos 10 pontos e ainda precisará de outros resultados para confirmar a classificação.
Santa Cruz lidera o Grupo B da Série C
Com duas rodadas disputadas, o Santa Cruz é o único time do grupo com 100% de aproveitamento. Maringá e Floresta aparecem logo atrás, enquanto o Botafogo-PB ainda não pontuou.
|Posição
|Time
|Pontos
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|1º
|Santa Cruz
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|2º
|Maringá
|3
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3º
|Floresta
|3
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|4º
|Botafogo-PB
|0
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
Resultados e próximos jogos do grupo do Santa Cruz
1ª rodada
- Floresta 0 x 1 Maringá — Presidente Vargas (CE).
- Santa Cruz 1 x 0 Botafogo-PB — Arena de Pernambuco.
2ª rodada
- Botafogo-PB 0 x 1 Floresta — Almeidão.
- Maringá 0 x 1 Santa Cruz — Willie Davids.
3ª rodada
- 19/09, sábado, 17h — Maringá x Botafogo-PB — Willie Davids.
- 20/09, domingo, 16h — Santa Cruz x Floresta — Arena de Pernambuco.
4ª rodada
- 26/09, sábado, 17h — Botafogo-PB x Maringá — Almeidão.
- 26/09, sábado, 17h — Floresta x Santa Cruz — Presidente Vargas (CE).
5ª rodada
- 03/10, sábado, 17h — Floresta x Botafogo-PB — Presidente Vargas (CE).
- 03/10, sábado, 17h — Santa Cruz x Maringá — Arena de Pernambuco.
6ª rodada
- 10/10, sábado, 17h — Botafogo-PB x Santa Cruz — Almeidão.
- 10/10, sábado, 17h — Maringá x Floresta — Willie Davids.