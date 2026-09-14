O que o Santa Cruz precisa para subir à Série B? Veja cenários e contas do acesso

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Tricolor venceu os dois primeiros jogos do quadrangular da Série C, chegou aos seis pontos e precisa de mais para atingir uma pontuação favorável

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O Santa Cruz está cada vez mais perto de voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. Com duas vitórias nas duas primeiras rodadas do quadrangular da Série C, a Cobra Coral chegou aos seis pontos e abriu vantagem na liderança do Grupo B.

O triunfo mais recente foi conquistado neste sábado (12), quando o Tricolor venceu o Maringá por 1 a 0, no estádio Willie Davids. O resultado manteve os 100% de aproveitamento do time pernambucano na fase decisiva da competição.

Restam quatro partidas para o Santa Cruz no quadrangular. Os dois primeiros colocados de cada grupo garantem o acesso à Série B de 2027, enquanto os líderes das duas chaves avançam para a decisão da Série C.

Quantos pontos o Santa Cruz precisa para subir?

De acordo com a projeção apresentada pelo Chance de Gol, o Santa Cruz precisa chegar a 11 pontos para alcançar 99,5% de probabilidade de classificação para a Série B.

Como já soma seis pontos, o time pernambucano precisa conquistar mais cinco pontos nas quatro rodadas restantes para atingir essa marca.

Na prática, uma combinação de uma vitória e dois empates é suficiente para levar o Santa Cruz aos 11 pontos, ainda restando uma partida para disputar.

Essa pontuação, porém, não representa o acesso matematicamente garantido. Os 11 pontos são uma referência de probabilidade. Para confirmar a vaga de forma matemática, será necessário considerar também os resultados dos adversários e a pontuação máxima que eles ainda podem alcançar.

Por que as duas vitórias encaminham o acesso?

O Santa Cruz começou o quadrangular da Série C em uma situação favorável e ampliou essa vantagem ao vencer os dois primeiros compromissos.

Com seis pontos, a Cobra Coral já tem três pontos a mais que Maringá e Floresta, segundo e terceiro colocados, respectivamente. O Botafogo-PB ainda não pontuou e ocupa a quarta posição.

Além da vantagem na pontuação, o Santa Cruz ainda tem um dado importante a seu favor: sofreu zero gols nas duas primeiras partidas. O time marcou dois gols e possui saldo positivo de dois.

Como a fase é disputada em dois turnos, cada equipe ainda fará quatro jogos. Isso significa que o Santa Cruz terá mais 12 pontos possíveis pela frente, mas já construiu uma margem importante em relação aos concorrentes diretos.

O que o Santa Cruz precisa fazer nas próximas rodadas?

O cenário mais direto para o Tricolor é buscar os cinco pontos que o levariam aos 11. A combinação indicada é:

1 vitória + 2 empates: Santa Cruz chega aos 11 pontos;

Santa Cruz chega aos 11 pontos; 2 vitórias: Santa Cruz chega aos 12 pontos;

Santa Cruz chega aos 12 pontos; 1 vitória + 1 empate: Santa Cruz chega aos 10 pontos e ainda precisará de outros resultados para confirmar a classificação.



Santa Cruz lidera o Grupo B da Série C

Com duas rodadas disputadas, o Santa Cruz é o único time do grupo com 100% de aproveitamento. Maringá e Floresta aparecem logo atrás, enquanto o Botafogo-PB ainda não pontuou.

Posição Time Pontos J V E D GP GC SG 1º Santa Cruz 6 2 2 0 0 2 0 +2 2º Maringá 3 2 1 0 1 1 1 0 3º Floresta 3 2 1 0 1 1 1 0 4º Botafogo-PB 0 2 0 0 2 0 2 -2

Resultados e próximos jogos do grupo do Santa Cruz

1ª rodada

Floresta 0 x 1 Maringá — Presidente Vargas (CE).

Santa Cruz 1 x 0 Botafogo-PB — Arena de Pernambuco.

2ª rodada

Botafogo-PB 0 x 1 Floresta — Almeidão.

Maringá 0 x 1 Santa Cruz — Willie Davids.

3ª rodada

19/09, sábado, 17h — Maringá x Botafogo-PB — Willie Davids.

20/09, domingo, 16h — Santa Cruz x Floresta — Arena de Pernambuco.

4ª rodada

26/09, sábado, 17h — Botafogo-PB x Maringá — Almeidão.

26/09, sábado, 17h — Floresta x Santa Cruz — Presidente Vargas (CE).

5ª rodada

03/10, sábado, 17h — Floresta x Botafogo-PB — Presidente Vargas (CE).

03/10, sábado, 17h — Santa Cruz x Maringá — Arena de Pernambuco.

6ª rodada