Cristian comemora solidez do Santa Cruz após vitória sobre o Maringá

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Técnico destacou os 100% de aproveitamento no Quadrangular Final e pregou cautela na fase decisiva da Série C do Campeonato Brasileiro

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O Santa Cruz deu mais um passo firme rumo ao acesso na Série C do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Maringá por 1 a 0, jogando fora de casa, pela segunda rodada do Quadrangular Final. Com o resultado, somado ao triunfo sobre o Botafogo-PB na estreia, o Tricolor manteve os 100% de aproveitamento na fase decisiva e consolidou o bom momento sob o comando do técnico Cristian de Souza.

Após a partida, o treinador destacou a maturidade da equipe e a solidez defensiva, que garantiu o segundo jogo consecutivo sem sofrer gols na fase final.

"É uma vitória importante. Mantemos nossa invencibilidade no Quadrangular. Segundo jogo sem tomar gol, nossa solidez defensiva é espetacular. Estamos sendo cirúrgicos. Nada pode tirar nossa concentração na busca pelo acesso", afirmou.

Cristian também avaliou as alternativas do elenco diante de imprevistos durante a partida, como a saída de Alex com dores no joelho, e elogiou a resposta dos jogadores que vieram do banco.

"Todo mundo que sai faz falta e com o Ronald não foi diferente. O Alex só saiu porque sentiu uma lesão no joelho. Quero parabenizar os reforços que chegaram e já entraram bem no jogo. Mérito total dos jogadores que estão seguindo o planejamento tático", pontuou.

Com o calendário apertado e o foco voltado para a manutenção do alto nível competitivo, o comandante coral ressaltou a importância de recuperar o grupo e monitorar o departamento médico, que conta com atletas como Ronaldo e Nilton.

"Agora é a hora de recuperar, torcer para os machucados voltarem (Ronaldo, Nilton). Ainda temos quatro batalhas para chegar no nosso objetivo", declarou. O treinador reforçou a união do grupo e a mentalidade de encarar cada compromisso como uma decisão.

"Estamos fechados e não deixamos nada de fora atrapalhar. Não conquistamos nada. Temos que descansar, recuperar e mirar na terceira final. Buscar uma nova vitória para chegar cada vez mais perto do nosso objetivo."

Torcida do Santa Cruz

Por fim, o técnico exaltou o apoio incondicional da torcida tricolor e pregou cautela para manter o time focado na reta decisiva. "Não precisa convocar a torcida do Santa Cruz. Ela sempre está presente, incentivando. Pés no chão, hora de conter a euforia e ser racional para encaminhar a classificação", concluiu.