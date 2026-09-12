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Santa Cruz | Notícia

Resultado do jogo do Maringá x Santa Cruz hoje (12/09): Veja placar em tempo real

O duelo é válido pela 2ª rodada do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro e acontece neste sábado, 12 de setembro, no Wille Davids

Por Davi Saboya Publicado em 12/09/2026 às 20:20
Everaldo, atacante do Santa Cruz
Everaldo, atacante do Santa Cruz - JAILTON JR/JC IMAGEM

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Maringá x Santa Cruz se enfrentam neste sábado (12). O duelo, que acontece no estádio Wille Davids, é válido pela 2ª rodada do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro.

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Na estreia, o Tricolor do Arruda bateu por 1x0 o Botafogo-PB em casa. Já o Maringá venceu pelo mesmo placar o Floresta no Ceará.

Veja o resultado do jogo do Maringá x Santa Cruz hoje (12/09)

Matéria em atualização

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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