Paraj Tyle fala pela primeira vez sobre o Santa Cruz e revela visão para a nova SAF

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Paraj Tyle e Thairo Arruda estiveram no Arruda após o Conselho Deliberativo ratificar a proposta de transformação do clube em SAF; veja mais

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O Santa Cruz iniciou uma nova etapa de sua história administrativa com a aprovação da proposta de transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Após a reunião do Conselho Deliberativo, os novos investidores estiveram no Arruda e falaram sobre os planos para o clube.

Um dos principais nomes do grupo é o empresário Paraj Tyle, norte-americano de origem indiana e CEO da PTA Ventures LLP.

“A recepção foi maravilhosa e calorosa. Estamos muito animados de estar aqui em Recife e no estádio do Santa Cruz. Acreditamos que o futuro é brilhante”, afirmou Paraj.

O empresário também ressaltou que a relação com a torcida será central no projeto e afirmou que o objetivo é fazer o clube voltar a conquistar espaço no futebol.

“Acreditamos que o Santa Cruz irá não somente retomar suas glórias do passado, mas também alcançar muito mais. Para nós, o clube sempre será dos fãs e para os fãs; nós só estamos pegando emprestado por um tempo”, declarou.

Thairo Arruda fala em reconstrução financeira

Ao lado de Paraj, Thairo Arruda, que assumirá como CEO da SAF do Santa Cruz, classificou a aprovação do projeto como um momento histórico e destacou a importância da torcida para a decisão de investir no clube.

“O que nos moveu para estar aqui foi uma coisa: a torcida do Santa Cruz. Esse é o diferencial desse clube”, disse Thairo.

O novo CEO também reforçou que o projeto não será conduzido de forma individual e que a reconstrução do Santa Cruz exigirá a participação de diferentes setores.

“Esse aqui não é o projeto do Thairo, não é o projeto do Paraj. Isso aqui é um projeto de todos”, afirmou.

Segundo Thairo, a prioridade será construir uma estrutura financeira sustentável para o clube.

Ele reconheceu que o Santa Cruz enfrenta uma dívida elevada e que a atual realidade esportiva limita a capacidade de geração de receitas.

“O nosso plano é uma maratona. Não é fácil reconstruir esse clube. O clube hoje tem uma dívida enorme, uma Série C que não tem tanta receita assim para suprir essa dívida”, explicou.

Investimento será acompanhado de planejamento

Thairo Arruda também afirmou que o projeto não deve ser avaliado apenas pelo volume de dinheiro que será colocado no Santa Cruz. Para ele, a forma como os recursos serão utilizados será determinante para a recuperação da instituição.

“Muito mais do que isso, é você ter um planejamento, saber executar como você vai usar esse capital. É muito mais importante do que quanto capital você vai colocar”, afirmou.

O executivo destacou ainda que o grupo reúne investidores com diferentes experiências e que a intenção é aproveitar essas capacidades na construção do projeto da SAF.

A proposta aprovada pelo Conselho Deliberativo prevê R$ 1 bilhão em investimentos ao longo de 15 anos. O acordo também estabelece a transferência de 90% das ações da Cobra Coral S.A. para o Grupo Matix.

Torcida e clube social

Thairo também fez um convite para que a torcida participe do processo de reconstrução e destacou que a criação da SAF não representa o fim do clube social.

“Quando a gente cria a SAF, o clube social continua existindo e tem pessoas extremamente qualificadas, apaixonadas pelo clube, torcedores, que também estão dispostas a contribuir”, afirmou.

“É uma jornada de reconstrução financeira desse clube”, resumiu Thairo.