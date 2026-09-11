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Santa Cruz | Notícia

Maringá x Santa Cruz ao vivo (12/09): onde assistir, horário e escalações

Após a estreia com vitória sobre o Botafogo-PB, o Tricolor busca o triunfo fora de casa para seguir com 100% de aproveitamento no Quadrangular Final

Por Davi Saboya Publicado em 11/09/2026 às 22:18 | Atualizado em 11/09/2026 às 22:20
Eron, atacante do Santa Cruz
Eron, atacante do Santa Cruz - Jailton Jr/JC Imagem

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Depois de estrear com vitória em casa sobre o Botafogo-PB, o Santa Cruz visita o Maringá, neste sábado (12), às 19h30 (de Brasília), no estádio Willie Davids. O duelo é válido pela 2ª rodada do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro. Um triunfo pode deixar o Tricolor ainda mais perto do tão sonhado acesso.

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Na rodada de abertura, os dois times foram os vencedores do Grupo B. Assim, a partida possui o mesmo status para os donos da casa. Vale lembrar que avançam os dois melhores colocados da chave após os jogos de ida e volta.

Do outro ladi, no Grupo C, estão Brusque, Ferroviária, Inter de Limeira e Paysandu. Os resultados da 1ª rodada foram Inter de Limeira 3x3 Ferroviária e Paysandu 1x2 Brusque.

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Cobra Coral

O Santa Cruz sofreu um grande desfalque para o jogo contra o Maringá. Na vitória sobre o Botafogo-PB, o atacante Ronald sofreu uma lesão muscular grau dois na coxa. Assim, foi vetado pelo departamento médico. Dependendo da evolução do jogador, ele pode até ficar de fora do jogo seguinte contra o Floresta.

Para a vaga dele, a tendência é que o técnico Cristian de Souza opte pelo atacante Cassiano, recém-contratado. O restante da equipe deve ser a mesma, principalmente na defesa, onde o Santa Cruz sofreu apenas 15 gols em 19 jogos na 1ª fase.

"Treinamos duas formações diferentes, só vou revelar na hora do jogo. Agora é a hora do modelo de jogo prevalecer. Com as baixas, é o momento que usamos tudo que fizemos durante a competição. Serve para acharmos as melhores soluções", afirmou Cristian de Souza.

Adversário

Nenhum dos oito classificados ao quadrangular final balançou tanto as redes quanto o Maringá. Após marcar 32 gols na primeira fase, a equipe paranaense somou mais um no triunfo sobre o Floresta na abertura desta etapa. Com 33 tentos acumulados, o time ostenta o segundo melhor ataque de toda a Série C, atrás somente do eliminado Guarani, que fez 34.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Santa Cruz pela Série C. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo canal SportyNet (Youtube).

Ficha jogo - Maringá x Santa Cruz

Maringá

Maringá: Guilherme Neto, Jhow, Travassos e Felipe; Gabriel, Paulinho, Adeílson, Guilherme Pira e Negueba; Caíque Calito e Giovane. Técnico: Ivan Campanari.

Santa Cruz

Thiago Coelho; Eurico, William Alves, Matheus Vinícius; Renato, Silva, Pedro Favela e Alex Ruan; Everaldo, Cassiano e Eron. Técnico: Cristian de Souza

Local: Estádio Willie Davids, em Maringá-PR.
Horário: 19h30 (de Brasília).
Árbitro: Anderson Ribeiro Goncalves (GO).
Assistentes: Tiago Gomes da Silva e Igor Alves de Moraes (ambos do GO).
VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP).
Onde assistir: SportyNet (Youtube).

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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