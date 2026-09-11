Empresário de família acionista da NBA: conheça Paraj Tyle, novo nome da SAF do Santa Cruz
Executivo norte-americano de origem indiana tem formação em Yale e experiência em investimentos, mercado imobiliário e tecnologia; saiba mais
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O processo de transformação do Santa Cruz em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ganhou novos personagens nesta semana. Entre eles está o empresário Paraj Tyle, norte-americano de origem indiana que participou da reunião do Conselho Deliberativo que ratificou a nova proposta para o futebol coral.
Paraj esteve no Arruda ao lado de Thairo Arruda, que assumirá o cargo de CEO e também atuará como investidor. O empresário representa a família Tyle na operação e passa a integrar o grupo de pessoas envolvidas na nova fase administrativa do Santa Cruz. Paraj é primo de Sheel Tyle, um dos acionistas do Portland Trail Blazers, franquia da NBA, principal liga de basquete norte-americano.
Quem é Paraj Tyle, novo investidor do Santa Cruz
Paraj Tyle tem trajetória profissional ligada principalmente ao setor financeiro, investimentos, mercado imobiliário e tecnologia. Atualmente, segundo seu perfil no LinkedIn, é CEO da PTA Ventures LLP, empresa sediada na Índia.
A companhia, de acordo com a descrição apresentada pelo próprio empresário, trabalha com investimentos globais em private equity, venture capital, mercado imobiliário, ações e dívida. Paraj ocupa o cargo desde junho de 2023.
Sua formação acadêmica também inclui instituições de destaque internacional. Ele concluiu um MBA em Administração pela Yale School of Management entre 2017 e 2019.
Antes disso, estudou na Carnegie Mellon University, onde fez bacharelados em Engenharia Elétrica e de Computação e Economia, entre 2010 e 2013. Na mesma universidade, concluiu um mestrado em Engenharia Elétrica e de Computação entre 2013 e 2014.
O perfil profissional também aponta que Paraj atualmente cursa doutorado e DBA em Administração, Finanças e Mercado Imobiliário, em programa ligado ao IIM Sambalpur e ao IAE Bordeaux, com previsão de estudos entre 2025 e 2028.
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Trajetória profissional de Paraj Tyle
Antes de assumir a liderança da PTA Ventures, Paraj Tyle acumulou experiências em empresas dos setores financeiro, imobiliário e de tecnologia.
Entre 2021 e 2023, foi vice-presidente de Aquisições da PIMCO Prime Real Estate. Na função, liderou investimentos na região Ásia-Pacífico, incluindo operações relacionadas a data centers e mercados como Índia, Coreia do Sul e Hong Kong.
Entre 2019 e 2021, trabalhou como assistente executivo do CEO da Allianz Real Estate. Segundo seu perfil profissional, a atuação envolvia investimentos globais, estratégia e desenvolvimento corporativo.
Formação de Paraj Tyle
Além da experiência profissional, o empresário apresenta uma trajetória acadêmica internacional. Segundo as informações disponíveis, sua formação inclui:
- MBA em Administração: Yale School of Management, entre 2017 e 2019;
- Doutorado e DBA em Administração, Finanças e Mercado Imobiliário: IIM Sambalpur e IAE Bordeaux, entre 2025 e 2028;
- Mestrado em Engenharia Elétrica e de Computação: Carnegie Mellon University, entre 2013 e 2014;
- Bacharelado em Engenharia Elétrica e de Computação e Economia: Carnegie Mellon University, entre 2010 e 2013;
- Bacharelado Internacional: UWC South East Asia.
Qual é a relação de Paraj Tyle com o Portland Trail Blazers?
A ligação de Paraj com o Portland Trail Blazers passa pela própria família. Sheel Tyle, primo de Paraj, é um dos acionistas da franquia da NBA.
Na manhã desta sexta-feira (11), Sheel publicou uma mensagem nas redes sociais celebrando o envolvimento do primo com o Santa Cruz. Na publicação, afirmou estar orgulhoso do investimento de Paraj no clube e disse que toda a família Tyle passou a ser torcedora do Santa Cruz.
Em tradução livre, a mensagem publicada por Sheel foi: “Orgulhoso do meu primo Paraj por investir nesta tradicional franquia, o que faz com que toda a família Tyle seja torcedora do Santa Cruz, junto com os melhores torcedores do Brasil. Vejo vocês em Recife!”
O que já foi definido sobre a SAF do Santa Cruz?
A participação de Paraj ocorre em meio à confirmação da nova estrutura da SAF do Santa Cruz. Na noite desta quinta-feira (10), o Conselho Deliberativo do clube ratificou a nova proposta de transformação em Sociedade Anônima do Futebol.
O modelo prevê um montante de R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos. O valor da operação permaneceu inalterado em relação à proposta apresentada anteriormente.
Na reunião, os conselheiros aprovaram ainda a transferência de 90% das ações da Cobra Coral S.A. para o Grupo Matix, formalizando a mudança no comando da SAF tricolor.
Paraj Tyle esteve presente no encontro no Arruda como representante da família Tyle. Thairo Arruda também participou da reunião e assumirá a função de CEO, além de atuar como investidor.
Os dois foram recebidos pelo presidente do Conselho Deliberativo, Victor Pessoa de Melo, pelo presidente executivo, Bruno Rodrigues, e pelo vice-presidente do Conselho, Álvaro Maia.