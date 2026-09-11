fechar
Santa Cruz |

Empresário de família acionista da NBA: conheça Paraj Tyle, novo nome da SAF do Santa Cruz

Executivo norte-americano de origem indiana tem formação em Yale e experiência em investimentos, mercado imobiliário e tecnologia; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 11/09/2026 às 11:24
Dirigente do Santa Cruz junto ao novo investidor da SAF
Dirigente do Santa Cruz junto ao novo investidor da SAF - Evelyn Victoria/ SCFC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O processo de transformação do Santa Cruz em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ganhou novos personagens nesta semana. Entre eles está o empresário Paraj Tyle, norte-americano de origem indiana que participou da reunião do Conselho Deliberativo que ratificou a nova proposta para o futebol coral.

Paraj esteve no Arruda ao lado de Thairo Arruda, que assumirá o cargo de CEO e também atuará como investidor. O empresário representa a família Tyle na operação e passa a integrar o grupo de pessoas envolvidas na nova fase administrativa do Santa Cruz. Paraj é primo de Sheel Tyle, um dos acionistas do Portland Trail Blazers, franquia da NBA, principal liga de basquete norte-americano.

Quem é Paraj Tyle, novo investidor do Santa Cruz

Paraj Tyle tem trajetória profissional ligada principalmente ao setor financeiro, investimentos, mercado imobiliário e tecnologia. Atualmente, segundo seu perfil no LinkedIn, é CEO da PTA Ventures LLP, empresa sediada na Índia.

A companhia, de acordo com a descrição apresentada pelo próprio empresário, trabalha com investimentos globais em private equity, venture capital, mercado imobiliário, ações e dívida. Paraj ocupa o cargo desde junho de 2023.

Sua formação acadêmica também inclui instituições de destaque internacional. Ele concluiu um MBA em Administração pela Yale School of Management entre 2017 e 2019.

Antes disso, estudou na Carnegie Mellon University, onde fez bacharelados em Engenharia Elétrica e de Computação e Economia, entre 2010 e 2013. Na mesma universidade, concluiu um mestrado em Engenharia Elétrica e de Computação entre 2013 e 2014.

O perfil profissional também aponta que Paraj atualmente cursa doutorado e DBA em Administração, Finanças e Mercado Imobiliário, em programa ligado ao IIM Sambalpur e ao IAE Bordeaux, com previsão de estudos entre 2025 e 2028.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

Trajetória profissional de Paraj Tyle

Antes de assumir a liderança da PTA Ventures, Paraj Tyle acumulou experiências em empresas dos setores financeiro, imobiliário e de tecnologia.

Entre 2021 e 2023, foi vice-presidente de Aquisições da PIMCO Prime Real Estate. Na função, liderou investimentos na região Ásia-Pacífico, incluindo operações relacionadas a data centers e mercados como Índia, Coreia do Sul e Hong Kong.

Entre 2019 e 2021, trabalhou como assistente executivo do CEO da Allianz Real Estate. Segundo seu perfil profissional, a atuação envolvia investimentos globais, estratégia e desenvolvimento corporativo.

Formação de Paraj Tyle

Além da experiência profissional, o empresário apresenta uma trajetória acadêmica internacional. Segundo as informações disponíveis, sua formação inclui:

  • MBA em Administração: Yale School of Management, entre 2017 e 2019;
  • Doutorado e DBA em Administração, Finanças e Mercado Imobiliário: IIM Sambalpur e IAE Bordeaux, entre 2025 e 2028;
  • Mestrado em Engenharia Elétrica e de Computação: Carnegie Mellon University, entre 2013 e 2014;
  • Bacharelado em Engenharia Elétrica e de Computação e Economia: Carnegie Mellon University, entre 2010 e 2013;
  • Bacharelado Internacional: UWC South East Asia.

Leia Também

Qual é a relação de Paraj Tyle com o Portland Trail Blazers?

A ligação de Paraj com o Portland Trail Blazers passa pela própria família. Sheel Tyle, primo de Paraj, é um dos acionistas da franquia da NBA.

Na manhã desta sexta-feira (11), Sheel publicou uma mensagem nas redes sociais celebrando o envolvimento do primo com o Santa Cruz. Na publicação, afirmou estar orgulhoso do investimento de Paraj no clube e disse que toda a família Tyle passou a ser torcedora do Santa Cruz.

Em tradução livre, a mensagem publicada por Sheel foi: “Orgulhoso do meu primo Paraj por investir nesta tradicional franquia, o que faz com que toda a família Tyle seja torcedora do Santa Cruz, junto com os melhores torcedores do Brasil. Vejo vocês em Recife!”

O que já foi definido sobre a SAF do Santa Cruz?

A participação de Paraj ocorre em meio à confirmação da nova estrutura da SAF do Santa Cruz. Na noite desta quinta-feira (10), o Conselho Deliberativo do clube ratificou a nova proposta de transformação em Sociedade Anônima do Futebol.

O modelo prevê um montante de R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos. O valor da operação permaneceu inalterado em relação à proposta apresentada anteriormente.

Na reunião, os conselheiros aprovaram ainda a transferência de 90% das ações da Cobra Coral S.A. para o Grupo Matix, formalizando a mudança no comando da SAF tricolor.

Paraj Tyle esteve presente no encontro no Arruda como representante da família Tyle. Thairo Arruda também participou da reunião e assumirá a função de CEO, além de atuar como investidor.

Os dois foram recebidos pelo presidente do Conselho Deliberativo, Victor Pessoa de Melo, pelo presidente executivo, Bruno Rodrigues, e pelo vice-presidente do Conselho, Álvaro Maia.

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Após superar lesão e retomar titularidade, Thiago Ennes prega pés no chão no Santa Cruz: "Não podemos vacilar"
Cobra Coral

Após superar lesão e retomar titularidade, Thiago Ennes prega pés no chão no Santa Cruz: "Não podemos vacilar"
Com empresário ligado a NBA, Santa Cruz ratifica novo acordo da SAF no Conselho Deliberativo
Sociedade Anônima do Futebol

Com empresário ligado a NBA, Santa Cruz ratifica novo acordo da SAF no Conselho Deliberativo

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.