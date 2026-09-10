Com empresário ligado a NBA, Santa Cruz ratifica novo acordo da SAF no Conselho Deliberativo

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O empresário Paraj Tyele é primo de Shell Tyele, um dos proprietários do Portland Trail Blazers, franquia que integra a famosa liga de basquete NBA

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O Conselho Deliberativo do Santa Cruz ratificou a nova proposta de transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O encontro aconteceu na noite desta quinta-feira (10), em reunião na sede social do Arruda. O montante previsto para a operação permanece inalterado: R$ 1 bilhão em um prazo de 15 anos.

No encontro, o Conselho Deliberativo aprovou a transferência de 90% das ações da Cobra Coral S.A. para o Grupo Matix, oficializando a mudança no comando da SAF tricolor.

A reunião contou com as presenças de Thairo Arruda, que assumirá o cargo de CEO e também atuará como investidor e do empresário norte-americano Paraj Tyle, representante da família Tyle, que possui ações da franquia Portland Trail Blazers na NBA.

A dupla foi recepcionada pelos presidentes do Conselho Deliberativo e do Executivo, Victor Pessoa de Melo e Bruno Rodrigues, além do vice-presidente do Conselho, Álvaro Maia.

"A reunião de hoje tem um significado muito importante. Demos continuidade ao processo de SAF e ratificamos a nova proposta. Conseguimos manter o que foi prometido, dentro do nível de gestão e clube. Momento que é um divisor de águas. A SAF é uma realidade e estamos conseguindo virar a chave desse modelo associativo", afirmou Victor Pessoa de Melo.

Notificação extrajudicial

O empresário Iran Barbosa, antigo investidor da SAF tricolor por meio da Cobra Coral S.A., contestou o negócio e enviou uma notificação extrajudicial alegando possíveis ilegalidades na transferência das ações da Cobra Coral Participações. Com os questionamentos sobre a legitimidade do processo, o ex-investidor sinaliza a intenção de impugnar a operação.

Entrevista coletiva

Com o objetivo de detalhar a estruturação da SAF, a diretoria do Santa Cruz realiza, nesta sexta-feira (11), uma roda de conversa reunindo jornalistas e os investidores do projeto. O encontro acontece a partir das 12h, no Auditório Aristófanes de Andrade, no Arruda.