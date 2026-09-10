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Santa Cruz | Notícia

Após superar lesão e retomar titularidade, Thiago Ennes prega pés no chão no Santa Cruz: "Não podemos vacilar"

Lateral-direito comemorou retorno com vitória na estreia do Quadrangular Final e alertou para dificuldades diante do Maringá pela Série C

Por Davi Saboya Publicado em 10/09/2026 às 20:40
Thiago Ennes, lateral-direito do Santa Cruz
Thiago Ennes, lateral-direito do Santa Cruz - Evelyn Victoria/SCFC

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O lateral-direito Thiago Ennes não escondeu a satisfação por disputar mais uma partida no time titular do Santa Cruz, na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB, na abertura do Quadrangular Final da Série C. Após encarar um período longe dos gramados para tratar uma lesão muscular, o atleta recuperou a vaga no time principal e respondeu com uma atuação consistente na primeira rodada da fase decisiva.

O retorno exigiu paciência do jogador, que precisou cumprir etapas na transição física antes de ganhar uma nova oportunidade na equipe. Em entrevista coletiba, Ennes celebrou o processo de recuperação e a confiança mantida pela comissão técnica.

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"Todo mundo sabe a lesão que eu tive. É uma coisa que ninguém planeja. Tentei voltar e não conseguia. O professor já tinha me dito que quando eu tivesse bem teria uma oportunidade. Graças a Deus, consegui me recuperar, aproveitar a chance e corresponder bem em campo", afirmou o defensor.

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Com os primeiros três pontos garantidos na tabela, o foco do elenco tricolor já se voltou para o próximo compromisso contra o Maringá, fora de casa. Evitando projeções matemáticas sobre o acesso, o lateral ressaltou a importância de manter a concentração exclusiva no adversário paranaense.

"Nem comentamos sobre pontuação. Primeiro pensamos no adversário. O jogo passado não volta mais. Agora é focar no Maringá. Já pude enfrentar eles lá recentemente e sei que é complicado. O grupo está pronto para chegar lá, fazer um bom futebol e buscar o resultado", explicou.

Pressão no Santa Cruz

Por fim, Thiago Ennes destacou o peso da camisa coral e alertou sobre a necessidade de zerar as falhas na segunda fase do campeonato. Para o camisa 2, o clima de celebração deve permanecer com a torcida nas arquibancadas, enquanto o grupo mantém o trabalho focado.

"Sabemos que vestimos uma camisa pesada do futebol. Temos que esperar tudo. A pressão é muito grande, dentro e fora do campo. A primeira fase já passou, agora é a segunda fase, um novo campeonato. Não tem mais erros. Não podemos vacilar, pois isso pode custar caro. É continuar trabalhando, pois ainda não conquistamos nada. Deixamos a euforia para o torcedor. Vamos seguir trabalhando para no final do ano comemorarmos juntos", finalizou.

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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