Após superar lesão e retomar titularidade, Thiago Ennes prega pés no chão no Santa Cruz: "Não podemos vacilar"
Lateral-direito comemorou retorno com vitória na estreia do Quadrangular Final e alertou para dificuldades diante do Maringá pela Série C
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O lateral-direito Thiago Ennes não escondeu a satisfação por disputar mais uma partida no time titular do Santa Cruz, na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB, na abertura do Quadrangular Final da Série C. Após encarar um período longe dos gramados para tratar uma lesão muscular, o atleta recuperou a vaga no time principal e respondeu com uma atuação consistente na primeira rodada da fase decisiva.
O retorno exigiu paciência do jogador, que precisou cumprir etapas na transição física antes de ganhar uma nova oportunidade na equipe. Em entrevista coletiba, Ennes celebrou o processo de recuperação e a confiança mantida pela comissão técnica.
"Todo mundo sabe a lesão que eu tive. É uma coisa que ninguém planeja. Tentei voltar e não conseguia. O professor já tinha me dito que quando eu tivesse bem teria uma oportunidade. Graças a Deus, consegui me recuperar, aproveitar a chance e corresponder bem em campo", afirmou o defensor.
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Com os primeiros três pontos garantidos na tabela, o foco do elenco tricolor já se voltou para o próximo compromisso contra o Maringá, fora de casa. Evitando projeções matemáticas sobre o acesso, o lateral ressaltou a importância de manter a concentração exclusiva no adversário paranaense.
"Nem comentamos sobre pontuação. Primeiro pensamos no adversário. O jogo passado não volta mais. Agora é focar no Maringá. Já pude enfrentar eles lá recentemente e sei que é complicado. O grupo está pronto para chegar lá, fazer um bom futebol e buscar o resultado", explicou.
Pressão no Santa Cruz
Por fim, Thiago Ennes destacou o peso da camisa coral e alertou sobre a necessidade de zerar as falhas na segunda fase do campeonato. Para o camisa 2, o clima de celebração deve permanecer com a torcida nas arquibancadas, enquanto o grupo mantém o trabalho focado.
"Sabemos que vestimos uma camisa pesada do futebol. Temos que esperar tudo. A pressão é muito grande, dentro e fora do campo. A primeira fase já passou, agora é a segunda fase, um novo campeonato. Não tem mais erros. Não podemos vacilar, pois isso pode custar caro. É continuar trabalhando, pois ainda não conquistamos nada. Deixamos a euforia para o torcedor. Vamos seguir trabalhando para no final do ano comemorarmos juntos", finalizou.