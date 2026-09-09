Desfalque no Santa Cruz: Ronald tem lesão confirmada e está fora da partida contra o Maringá
Atacante sofreu lesão na coxa na abertura do Quadrangular Final da Série C e está fora do confronto deste sábado (12) contra o Maringá
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O atacante Ronald será desfalque no Santa Cruz para o próximo compromisso do clube no Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador sentiu um desconforto muscular durante a vitória tricolor por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB, na rodada de abertura desta fase decisiva, e teve o diagnóstico confirmado após a realização de exames no início da semana.
Após se reapresentar com dores contínuas na segunda-feira, o atleta passou pela avaliação do departamento médico coral, que optou por exames de imagem para mapear a gravidade do problema. O resultado apontou um estiramento muscular de segundo grau.
"Em relação ao Ronald, ele se apresentou na segunda-feira, fizemos um exame clínico. Acho melhor fazer um exame de imagem, pois a dor ainda continuava. O diagnóstico é de lesão no posterior da coxa grau dois", detalhou o diretor-médico do Santa Cruz, Antônio Mário.
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Apesar de o jogador apresentar uma recuperação inicial rápida, a comissão médica optou pela cautela e vetou a presença do atacante na viagem para o Paraná, evitando o risco de agravamento do quadro clínico.
"Ele vem evoluindo bem, é um atleta vigoroso, a resposta tem sido boa. Só que achamos cedo o retorno para o jogo contra o Maringá no próximo sábado. Ele continua em terapia intensiva, mas, infelizmente, para o próximo jogo, está fora", completou o médico.
Sem Ronald à disposição, o Santa Cruz volta a campo neste sábado (12), às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Maringá no estádio Wille Davids. A partida é válida pela segunda rodada do Quadrangular Final, na qual a equipe pernambucana busca manter o aproveitamento de 100% em busca do acesso.