Santa Cruz aumenta chances de acesso à Série B após vitória na Série C; veja probabilidades
Time coral estreou com vitória no quadrangular decisivo e aparece atrás apenas do Maringá nas projeções; saiba mais detalhes da Cobra Coral
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O Santa Cruz estreou com vitória no quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro e passou a ter 67,1% de probabilidade de conquistar o acesso à Série B. A estimativa é do site Chance de Gol, que calcula as possibilidades de promoção de cada equipe na fase decisiva.
O time coral venceu o Botafogo-PB por 1 a 0 neste domingo (6), na Arena de Pernambuco. Eron marcou, de pênalti, ainda no primeiro tempo, garantindo os três primeiros pontos do Santa Cruz no Grupo B.
Com o resultado, a equipe pernambucana aparece como a segunda maior favorita ao acesso dentro da chave, atrás apenas do Maringá FC. O clube paranaense também venceu na rodada de abertura e possui 73,7% de chance de promoção, segundo a projeção.
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O Botafogo-PB aparece com 45,7%, enquanto o Floresta tem 13,5% de possibilidade de acesso neste momento.
A fase ainda terá mais cinco rodadas, e a classificação pode sofrer alterações conforme os resultados das próximas partidas.
Chances de acesso no Grupo B
- Maringá FC: 73,7%
- Santa Cruz: 67,1%
- Botafogo-PB: 45,7%
- Floresta: 13,5%
Vitória coloca Santa Cruz na vice-liderança
Além de melhorar a projeção de acesso, o resultado deixou o Santa Cruz na segunda colocação do Grupo B, com três pontos. O Maringá ocupa a liderança pelo mesmo número de pontos, também com uma vitória.
Na outra partida da rodada, o Maringá venceu o Floresta por 1 a 0, em Fortaleza. Com isso, os dois vencedores da primeira rodada largaram com três pontos, enquanto Botafogo-PB e Floresta ainda não pontuaram.
Veja a tabela completa do Grupo B
|Posição
|Time
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|1º
|Maringá FC
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|2º
|Santa Cruz
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3º
|Botafogo-PB
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|4º
|Floresta
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
Santa Cruz enfrenta o Maringá pela liderança
O próximo compromisso do Santa Cruz será justamente contra o líder Maringá. As equipes se enfrentam no sábado (12), às 19h30 (de Brasília), no estádio Wille Davids, em Maringá.
Como os dois times venceram na estreia, o confronto coloca frente a frente os primeiros colocados do grupo. Uma vitória pode representar uma vantagem importante na disputa pelas primeiras posições do quadrangular.
O Santa Cruz chega ao duelo com três pontos e sem ter sofrido gols na primeira rodada. O Maringá apresenta a mesma campanha, também com três pontos, um gol marcado e nenhum sofrido.
Quantos pontos podem garantir o acesso?
Além das probabilidades de cada equipe, o Chance de Gol apresenta uma estimativa sobre a relação entre pontuação e possibilidade de promoção para a Série B.
- 13 pontos: 100% de chance de acesso;
- 13 pontos: 99,9% de chance de acesso;
- 11 pontos: 99,5% de chance de acesso;
- 10 pontos: 90% de chance de acesso;
- 9 pontos: 70% de chance de acesso.
A projeção mostra que uma campanha na faixa de 9 a 10 pontos já representa um cenário considerado bastante favorável para conseguir a promoção, segundo a estimativa da ferramenta.
Como foi a estreia do Santa Cruz
O Santa Cruz teve pela frente um jogo equilibrado contra o Botafogo-PB na Arena de Pernambuco. A equipe coral conseguiu aproveitar a oportunidade de bola parada e abriu o placar com Eron, em cobrança de pênalti, ainda na primeira etapa.
O gol foi suficiente para garantir a vitória por 1 a 0 e iniciar o quadrangular com três pontos. Do outro lado, o Botafogo-PB terminou a rodada sem pontuar e agora ocupa a terceira posição da chave.
Com a primeira vitória conquistada, o Santa Cruz volta suas atenções para o duelo direto contra o Maringá. Além da liderança do Grupo B, o confronto pode ter peso importante nas projeções de acesso à Série B ao longo da fase decisiva.