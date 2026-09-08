Ronald evolui bem e pode reforçar Santa Cruz contra o Maringá

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Atacante deixou jogo contra o Botafogo-PB com incômodo na coxa, mas apresentou boa evolução e pode ficar à disposição no sábado, na segunda rodada

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O Santa Cruz recebeu uma boa notícia em relação à situação de Ronald. O atacante, que deixou a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB com um incômodo na coxa, apresentou evolução positiva nas primeiras 24 horas e pode ficar à disposição para enfrentar o Maringá.

A atualização foi dada pelo médico do clube, Antônio Mário. Segundo ele, Ronald sentiu inicialmente um problema na região anterior da coxa ainda no primeiro tempo, conseguiu retornar à partida, mas voltou a sentir dores depois do intervalo.

“No segundo tempo, numa arrancada, ele sentiu um incômodo no posterior da coxa, mas preventivamente pediu para sair”, explicou Antônio Mário.

O atacante deixou o gramado justamente para evitar o agravamento do problema. Desde então, vem sendo acompanhado pelo departamento médico do Santa Cruz.

De acordo com Antônio Mário, a resposta apresentada pelo jogador até o momento foi considerada satisfatória.

“É um atleta que tem experiência e nós estamos avaliando ele dia a dia. A resposta dele nessas primeiras 24 horas foi boa e vamos passo a passo. Mas acredito que nós conseguimos ou conseguiremos deixá-lo em condição de jogo.”

Ronald foi titular na estreia do Santa Cruz no quadrangular final da Série C e participou das principais ações ofensivas da equipe diante do Botafogo-PB.

O Tricolor volta a campo no sábado (12), às 19h30, contra o Maringá, no estádio Willie Davids, pela segunda rodada. As duas equipes venceram na estreia e somam três pontos no grupo.

Conselho terá reunião extraordinária sobre SAF

Fora de campo, o Santa Cruz também terá uma semana importante. Na próxima quinta-feira, o Conselho Deliberativo realizará uma sessão extraordinária, a partir das 19h14.

Na reunião, o presidente Bruno Rodrigues apresentará aos conselheiros o CEO Tyro Arruda, do grupo Matix Capital. O grupo pretende comprar as ações da Cobra Coral Participações S.A. e assumir a posição de investidor na SAF do Santa Cruz.