Ronald evolui bem e pode reforçar Santa Cruz contra o Maringá
Atacante deixou jogo contra o Botafogo-PB com incômodo na coxa, mas apresentou boa evolução e pode ficar à disposição no sábado, na segunda rodada
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Santa Cruz recebeu uma boa notícia em relação à situação de Ronald. O atacante, que deixou a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB com um incômodo na coxa, apresentou evolução positiva nas primeiras 24 horas e pode ficar à disposição para enfrentar o Maringá.
A atualização foi dada pelo médico do clube, Antônio Mário. Segundo ele, Ronald sentiu inicialmente um problema na região anterior da coxa ainda no primeiro tempo, conseguiu retornar à partida, mas voltou a sentir dores depois do intervalo.
“No segundo tempo, numa arrancada, ele sentiu um incômodo no posterior da coxa, mas preventivamente pediu para sair”, explicou Antônio Mário.
O atacante deixou o gramado justamente para evitar o agravamento do problema. Desde então, vem sendo acompanhado pelo departamento médico do Santa Cruz.
De acordo com Antônio Mário, a resposta apresentada pelo jogador até o momento foi considerada satisfatória.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“É um atleta que tem experiência e nós estamos avaliando ele dia a dia. A resposta dele nessas primeiras 24 horas foi boa e vamos passo a passo. Mas acredito que nós conseguimos ou conseguiremos deixá-lo em condição de jogo.”
Ronald foi titular na estreia do Santa Cruz no quadrangular final da Série C e participou das principais ações ofensivas da equipe diante do Botafogo-PB.
O Tricolor volta a campo no sábado (12), às 19h30, contra o Maringá, no estádio Willie Davids, pela segunda rodada. As duas equipes venceram na estreia e somam três pontos no grupo.
Conselho terá reunião extraordinária sobre SAF
Fora de campo, o Santa Cruz também terá uma semana importante. Na próxima quinta-feira, o Conselho Deliberativo realizará uma sessão extraordinária, a partir das 19h14.
Na reunião, o presidente Bruno Rodrigues apresentará aos conselheiros o CEO Tyro Arruda, do grupo Matix Capital. O grupo pretende comprar as ações da Cobra Coral Participações S.A. e assumir a posição de investidor na SAF do Santa Cruz.