Técnico do Santa Cruz já mira ajustes para enfrentar o Maringá após vitória na Arena

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Técnico valoriza triunfo sobre o Botafogo-PB, mas já projeta duelo com o Maringá e admite preocupação com a situação física de Ronald

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A vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB já ficou para trás no Santa Cruz. Após largar com três pontos no quadrangular final da Série C, o técnico Cristian de Souza já direcionou o discurso para o próximo compromisso, diante do Maringá, no sábado (12), às 19h30, no estádio Willie Davids.

O confronto vale a liderança do grupo. Assim como o Santa Cruz, o Maringá venceu na primeira rodada, ao superar o Floresta por 1 a 0, fora de casa. Os dois clubes começaram a fase decisiva com três pontos.

Cristian destacou que a vitória diante do Botafogo-PB foi apenas o primeiro passo na disputa pelo acesso e afirmou que já trabalha na formação que utilizará no Paraná.

“É só o primeiro jogo, faltam cinco finais. A partir de agora já projeto a melhor escalação pensando no Maringá”, afirmou o treinador.

Ajustes para enfrentar o Maringá

Apesar de elogiar o comportamento do Santa Cruz diante do Botafogo-PB, Cristian apontou situações que pretende corrigir para a sequência.

O treinador não gostou dos espaços cedidos durante o primeiro tempo e destacou a evolução defensiva depois do intervalo, principalmente na marcação sobre Nenê.

“Ficou um jogo muito aberto no primeiro tempo, o que não é muito favorável para nós. No segundo tempo, a gente deu uma resposta muito importante, porque controlou o jogo e estancou brechas”, avaliou.

A atuação defensiva ganha importância para o próximo compromisso. Fora de casa, o Santa Cruz enfrenta um adversário que também iniciou o quadrangular com vitória e pode abrir vantagem na disputa pelas primeiras posições do grupo.

Ronald vira dúvida

Cristian também terá que acompanhar a situação do atacante Ronald. O jogador deixou o campo contra o Botafogo-PB sentindo dores na coxa direita.

Logo após a partida, o técnico afirmou que ainda não tinha uma avaliação sobre a gravidade do problema e aguardava o departamento médico.

Ronald foi uma das principais peças ofensivas do Santa Cruz durante a vitória na Arena de Pernambuco e participou das melhores chegadas da equipe.

O Santa Cruz terá a semana para avaliar a condição do atacante e definir a escalação para enfrentar o Maringá. O vencedor do confronto pode terminar a segunda rodada isolado na liderança do grupo.