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Santa Cruz | Notícia

Resultado do jogo do Santa Cruz x Botafogo-PB hoje (06/09): Veja placar em tempo real

O duelo é válido pela 1ª rodada do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro e acontece neste domingo (6), na Arena de Pernambuco

Por Davi Saboya Publicado em 06/09/2026 às 19:37
Eron, atacante do Santa Cruz
Eron, atacante do Santa Cruz - Evelyn Victoria/SCFC

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Santa Cruz x Botafogo-PB se enfrentam neste domingo (6). O duelo, que acontece na Arena de Pernambuco, é válido pela 1ª rodada do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro.

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No primeiro tempo, o Tricolor do Arruda abriu o placar e foi para o intervalo com a vantagem de 1x0. Eron, de pênaltiz, fez o gol da Cobra Coral.

Veja o resultado do jogo do Santa Cruz x Botafogo-PB hoje (06/09)

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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