Santa Cruz x Botafogo-PB ao vivo (06/09): onde assistir, horário e escalações
Por causa das confusões do último encontro em João Pessoa, as partidas entre o Tricolor e o Belo no Quadrangular irão acontecer com torcida única
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O Santa Cruz começa a disputa do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro, na noite deste domingo (9), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. O primeiro acontece diante do Botafogo-PB, a partir das 18h30 (de Brasília). No último encontro entre os times, a partida acabou empatada por 2x2.
Nesse duelo, fora do campo, na capital paraibana, várias confusões foram registradas e por isso as duas partidas da 2ª fase acontecerão com torcida única. Para o primeiro confronto, a expectativa é de cerca de 30 mil torcedores na Arena.
Na 1ª fase, o Botafogo-PB se classificou na liderança com 33 pontos. Já o Santa Cruz quase ficou de fora após empatar por 1x1 com o Anápolis e ficar na 8ª posição, empatado em pontos com o 9º lugar Ypiranga-RS e dois gols a mais de saldo.
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Cobra Coral
A única novidade na escalação do Santa Cruz deve ser o retorno do zagueiro William Alves, que cumpriu suspensão na última rodada. O restante do time deve ser o mesmo que disputou as últimas partidas da Série C.
O técnico Cristian de Souza ganhou mais opções nesta semana com as chegadas dos meias Matheus Melo e William Júnior, além dos atacante Vini Hora e Matheus Cadorini. Porém, ele pregou cautela para a utilização dos reforços que ainda precisam atingir a performance física ideal.
"Tomando por base as outras edições da Série C nos últimos anos, tem muito jogo empatado, equilibrado e resolvido num detalhe nesta fase. As equipes equilibradas e organizadas tiveram acessos", comentou Cristian.
"As equipes que foram afoitas, que se deixaram levar para a emoção e que não mantiveram equilíbrio defensivo e ofensivo, não subiram. Isso é matemático e a gente sabe disso", completou o técnico coral.
Belo
No Belo, o técnico Marcelo Fernandes ganhou mais duas opções: Jhonata Varela e Giovanni foram liberados pelo departamento médico. Em contrapartida, Igor Maduro pode ficar de fora do jogo. No time titular, dois nomes são conhecidos nacionalmente. São eles: os experientes Nenê, meia, e Henrique Dourado, atacante.
Onde assistir ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Santa Cruz pela Série C. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo canal SportyNet (Youtube).
Ficha do jogo - Santa Cruz x Botafogo-PB
Santa Cruz
Thiago Coelho; Eurico, William Alves, Matheus Vinicius; Renato, Silva, Pedro Favela, Alex Ruan; Ronald, Everaldo e Eron. Técnico: Cristian de Souza.
Botafogo-PB
Leandro Nink; Léo Pereira, Yan Souto, Igor Morais e PK; Jhonata Varela, Lucas Cândido, Dudu Hatamoto e Nenê; Rodolfo e Dourado. Técnico: Marcelo Fernandes.
- Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata-PE.
- Horário: 18h30 (de Brasília).
- Árbitro: Dênis da Silva Ribeiro Serafim (AL).
- Assistentes: Ruan Luiz de Barros Silva e Fernanda Felix da Silva (ambos de AL).
- VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).
- Onde assistir: SportyNet (Youtube).