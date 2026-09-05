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Santa Cruz x Botafogo-PB ao vivo (06/09): onde assistir, horário e escalações

Por causa das confusões do último encontro em João Pessoa, as partidas entre o Tricolor e o Belo no Quadrangular irão acontecer com torcida única

Por Davi Saboya Publicado em 05/09/2026 às 12:52
Eron, atacante do Santa Cruz
Eron, atacante do Santa Cruz - JAILTON JR/JC IMAGEM

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O Santa Cruz começa a disputa do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro, na noite deste domingo (9), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. O primeiro acontece diante do Botafogo-PB, a partir das 18h30 (de Brasília). No último encontro entre os times, a partida acabou empatada por 2x2.

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Nesse duelo, fora do campo, na capital paraibana, várias confusões foram registradas e por isso as duas partidas da 2ª fase acontecerão com torcida única. Para o primeiro confronto, a expectativa é de cerca de 30 mil torcedores na Arena.

Na 1ª fase, o Botafogo-PB se classificou na liderança com 33 pontos. Já o Santa Cruz quase ficou de fora após empatar por 1x1 com o Anápolis e ficar na 8ª posição, empatado em pontos com o 9º lugar Ypiranga-RS e dois gols a mais de saldo.

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Cobra Coral

A única novidade na escalação do Santa Cruz deve ser o retorno do zagueiro William Alves, que cumpriu suspensão na última rodada. O restante do time deve ser o mesmo que disputou as últimas partidas da Série C.

O técnico Cristian de Souza ganhou mais opções nesta semana com as chegadas dos meias Matheus Melo e William Júnior, além dos atacante Vini Hora e Matheus Cadorini. Porém, ele pregou cautela para a utilização dos reforços que ainda precisam atingir a performance física ideal.

"Tomando por base as outras edições da Série C nos últimos anos, tem muito jogo empatado, equilibrado e resolvido num detalhe nesta fase. As equipes equilibradas e organizadas tiveram acessos", comentou Cristian.

"As equipes que foram afoitas, que se deixaram levar para a emoção e que não mantiveram equilíbrio defensivo e ofensivo, não subiram. Isso é matemático e a gente sabe disso", completou o técnico coral.

Belo

No Belo, o técnico Marcelo Fernandes ganhou mais duas opções: Jhonata Varela e Giovanni foram liberados pelo departamento médico. Em contrapartida, Igor Maduro pode ficar de fora do jogo. No time titular, dois nomes são conhecidos nacionalmente. São eles: os experientes Nenê, meia, e Henrique Dourado, atacante.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Santa Cruz pela Série C. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo canal SportyNet (Youtube).

Ficha do jogo - Santa Cruz x Botafogo-PB

Santa Cruz

Thiago Coelho; Eurico, William Alves, Matheus Vinicius; Renato, Silva, Pedro Favela, Alex Ruan; Ronald, Everaldo e Eron. Técnico: Cristian de Souza.

Botafogo-PB

Leandro Nink; Léo Pereira, Yan Souto, Igor Morais e PK; Jhonata Varela, Lucas Cândido, Dudu Hatamoto e Nenê; Rodolfo e Dourado. Técnico: Marcelo Fernandes.

  • Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata-PE.
  • Horário: 18h30 (de Brasília).
  • Árbitro: Dênis da Silva Ribeiro Serafim (AL).
  • Assistentes: Ruan Luiz de Barros Silva e Fernanda Felix da Silva (ambos de AL).
  • VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).
  • Onde assistir: SportyNet (Youtube).

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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