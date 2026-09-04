Santa Cruz x Botafogo-PB tem determinação para torcida única
MPPE aponta risco de confrontos e recomenda torcida única nos dois jogos; Santa Cruz tenta reverter medida e já vendeu mais de 20 mil ingressos
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O confronto entre Santa Cruz e Botafogo-PB deve ter torcida única neste domingo (6), na Arena de Pernambuco, pela primeira rodada do quadrangular final da Série C, a partir das 19h30. A mesma medida também será adotada no duelo entre as equipes no Almeidão, em João Pessoa, na última rodada da fase decisiva, no dia 10 de outubro.
A determinação atende a um pedido do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), que considerou o histórico de rivalidade entre as torcidas, relatórios de inteligência que classificam o evento como de alto risco e a limitação do efetivo da Polícia Militar para garantir a segurança com a presença das duas torcidas.
O Santa Cruz tenta mudar a decisão. Enquanto isso, a mobilização da torcida coral continua: mais de 20 mil ingressos já foram vendidos, e o setor Norte Inferior da Arena de Pernambuco foi liberado, com entradas a R$ 60 e R$ 30.
MPPE aponta risco de confrontos
Na fundamentação, o MPPE destacou que a presença das duas torcidas poderia aumentar o risco de episódios de violência.
“A realização da partida com a presença de ambas as torcidas, diante do cenário de animosidade e das limitações de efetivo policial, cria um risco inaceitável de confrontos, com potencial de danos irreparáveis à vida e à integridade física de torcedores, profissionais e cidadãos em geral.”
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A recomendação é para que a partida seja realizada em regime de torcida única do clube mandante. Também fica proibida a comercialização de ingressos e o acesso de torcedores visitantes ao estádio e ao seu entorno.
A preocupação também leva em consideração os episódios registrados no confronto entre Santa Cruz e Botafogo-PB, em agosto, ainda pela primeira fase da Série C.
Na ocasião, torcedores das duas equipes entraram em confronto no entorno do Almeidão, em João Pessoa. A polícia precisou intervir com bombas e gás de pimenta. A atuação das forças de segurança chegou a ser questionada pelo Santa Cruz após a partida.
Santa Cruz tenta reverter decisão
O clube coral ainda busca uma mudança no cenário para permitir a presença das duas torcidas, mas, até o momento, a determinação é de torcida única.
O duelo faz parte do Grupo A do quadrangular final da Série C. Além de Santa Cruz e Botafogo-PB, Floresta e Maringá completam a chave na disputa pelo acesso à Série B.